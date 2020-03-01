Костя проводит ещё 1 экскурсию

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Прокатиться на велосипеде по переулкам Яффы и узнать его секреты

Костя
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Костя – ваш гид
Я познакомлю вас с моим Тель-Авивом: городом тенистых бульваров, морского воздуха и древней истории.

На велосипеде вы осмотрите все самые интересные и знаковые достопримечательности исторической части и увидите страну с совершенно другой стороны.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча у часовой башни в Яффо
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Тель-Авив с ветерком!
Тель-Авив с ветерком!

Что вас ожидает

Древний Израиль
Мы встретимся возле знаменитой Яффской часовой башни, неподалеку от гостиницы, где в бытность её тюрьмой, находился под стражей Адольф Эйхман. Я расскажу о значении «гражданской» башни для израильтян и почему город называют «Большим Апельсином». По широкой улице мы доедем до мечети Хасан Бек, минарет, зеленые деревянные двери, ставни и арочные окна которой живописно дополняют панораму древнего поселения Яффо. Проезжая мимо набережной, увидим место, где в прошлом располагался тель-авивский дельфинарий и обелиск с именами погибших в теракте возле «Дольфи».

Морские пейзажи
Любуясь панорамным видом на море и песчаную косу, вы незаметно доберетесь до площади Лондона, где, рассматривая впечатляющий монумент, узнаете о происхождении ее названия. Впереди — просторы порта и река Яркон, одна из главных улиц города Ибн-Гаироль. Я покажу «ракушковую» синагогу и открою тайну ее строителя, после чего мы вырулим к бывшей «Площади Царей Израиля» и зданию мэрии с его брутальной архитектурой.

Сердце современного Тель-Авива
Вы увидите старейший национальный театр Габима, зародившийся в Москве, и бульвар Ротшильд — музей архитектуры под открытым небом. Здесь взору предстанут самые модные фасады: 20-х годов — с изысканными орнаментами, 30-х годов — в стиле Баухаус и 80-х, когда всем нравился постмодерн. Минуя уютный пруд с кувшинками, доедем к фонтану с мозаикой Гутмана, отображающую тысячелетнюю историю Яффо, и поговорим о гармоничном прошлого и настоящего Тель-Авива.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: аренда велосипедов — 2 евро/час через приложение mobike
  • Если вы не профессиональный велогонщик, то не переживайте. Для участия достаточно базовых навыков езды на велосипеде.
Тель-Авив с ветерком!
Тель-Авив с ветерком!
Тель-Авив с ветерком!
Тель-Авив с ветерком!
Тель-Авив с ветерком!
Тель-Авив с ветерком!
Тель-Авив с ветерком!
Тель-Авив с ветерком!
Тель-Авив с ветерком!
Тель-Авив с ветерком!
Тель-Авив с ветерком!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у часовой башни в Яффо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Костя
Костя
Сразу предупреждаю, сейчас буду хвастаться! Кто-то справедливо заметит: «Это не скромно!» На это вам возразит моя теща. Она в таких случаях всегда говорит: «Скромность ведёт к неизвестности и бедности». А этого я вообще никому не желаю! Я, дипломированный гид с историческим образованием, с 16 лет живу в Израиле. У меня за плечами израильская школа, армия, университет и 9-летний опыт работы с туристами, среди которых были: Андрей Козлов, Сергей Векслер, Лариса Гузеева, Лукерья Ильяшенко и еще очень много замечательных людей. Если вы хотите познавательную, и в тоже время не скучную экскурсию — значит вы попали по адресу.
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Костя проводит ещё 1 экскурсию

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