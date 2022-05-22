Костя проводит ещё 1 экскурсию

Тель-Авив с ветерком - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Начните с Яффской часовой башни, узнайте о её значении и прогуляйтесь по тенистым бульварам. Посетите мечеть Хасан Бек

и насладитесь морскими пейзажами на площади Лондона. Откройте для себя театр Габима и бульвар Ротшильд, где история встречается с современностью. Экскурсия на велосипеде - это отличный способ почувствовать дух города и насладиться его красотой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древний Израиль

Мы встретимся возле знаменитой Яффской часовой башни, неподалеку от гостиницы, где в бытность её тюрьмой, находился под стражей Адольф Эйхман. Я расскажу о значении «гражданской» башни для израильтян и почему город называют «Большим Апельсином». По широкой улице мы доедем до мечети Хасан Бек, минарет, зеленые деревянные двери, ставни и арочные окна которой живописно дополняют панораму древнего поселения Яффо. Проезжая мимо набережной, увидим место, где в прошлом располагался тель-авивский дельфинарий и обелиск с именами погибших в теракте возле «Дольфи».

Морские пейзажи

Любуясь панорамным видом на море и песчаную косу, вы незаметно доберетесь до площади Лондона, где, рассматривая впечатляющий монумент, узнаете о происхождении ее названия. Впереди — просторы порта и река Яркон, одна из главных улиц города Ибн-Гаироль. Я покажу «ракушковую» синагогу и открою тайну ее строителя, после чего мы вырулим к бывшей «Площади Царей Израиля» и зданию мэрии с его брутальной архитектурой.

Сердце современного Тель-Авива

Вы увидите старейший национальный театр Габима, зародившийся в Москве, и бульвар Ротшильд — музей архитектуры под открытым небом. Здесь взору предстанут самые модные фасады: 20-х годов — с изысканными орнаментами, 30-х годов — в стиле Баухаус и 80-х, когда всем нравился постмодерн. Минуя уютный пруд с кувшинками, доедем к фонтану с мозаикой Гутмана, отображающую тысячелетнюю историю Яффо, и поговорим о гармоничном прошлого и настоящего Тель-Авива.

Организационные детали

Обратите внимание: если вы бронируете экскурсию на 1 человека, то минимум за 2 дня до даты экскурсии обязательно подтвердите экскурсию и сообщите гиду о любых изменениях, иначе гид может отменить вашу бронь