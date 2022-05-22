Костя проводит ещё 1 экскурсию

Прокатитесь по Тель-Авиву на велосипеде, открывая для себя его исторические уголки и современные достопримечательности. Узнайте больше о городе, который не спит
Тель-Авив с ветерком - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Начните с Яффской часовой башни, узнайте о её значении и прогуляйтесь по тенистым бульварам. Посетите мечеть Хасан Бек читать дальшеуменьшить
и насладитесь морскими пейзажами на площади Лондона. Откройте для себя театр Габима и бульвар Ротшильд, где история встречается с современностью. Экскурсия на велосипеде - это отличный способ почувствовать дух города и насладиться его красотой
Мы встретимся возле знаменитой Яффской часовой башни, неподалеку от гостиницы, где в бытность её тюрьмой, находился под стражей Адольф Эйхман. Я расскажу о значении «гражданской» башни для израильтян и почему город называют «Большим Апельсином». По широкой улице мы доедем до мечети Хасан Бек, минарет, зеленые деревянные двери, ставни и арочные окна которой живописно дополняют панораму древнего поселения Яффо. Проезжая мимо набережной, увидим место, где в прошлом располагался тель-авивский дельфинарий и обелиск с именами погибших в теракте возле «Дольфи».
Морские пейзажи
Любуясь панорамным видом на море и песчаную косу, вы незаметно доберетесь до площади Лондона, где, рассматривая впечатляющий монумент, узнаете о происхождении ее названия. Впереди — просторы порта и река Яркон, одна из главных улиц города Ибн-Гаироль. Я покажу «ракушковую» синагогу и открою тайну ее строителя, после чего мы вырулим к бывшей «Площади Царей Израиля» и зданию мэрии с его брутальной архитектурой.
Сердце современного Тель-Авива
Вы увидите старейший национальный театр Габима, зародившийся в Москве, и бульвар Ротшильд — музей архитектуры под открытым небом. Здесь взору предстанут самые модные фасады: 20-х годов — с изысканными орнаментами, 30-х годов — в стиле Баухаус и 80-х, когда всем нравился постмодерн. Минуя уютный пруд с кувшинками, доедем к фонтану с мозаикой Гутмана, отображающую тысячелетнюю историю Яффо, и поговорим о гармоничном прошлого и настоящего Тель-Авива.
Организационные детали
Обратите внимание: если вы бронируете экскурсию на 1 человека, то минимум за 2 дня до даты экскурсии обязательно подтвердите экскурсию и сообщите гиду о любых изменениях, иначе гид может отменить вашу бронь
Дополнительные расходы: аренда велосипедов — 2 евро/час через приложение mobike
Если вы не профессиональный велогонщик, то не переживайте. Для участия достаточно базовых навыков езды на велосипеде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У часовой башни в Яффо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя — ваш гид в Тель-Авиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 556 туристов
Сразу предупреждаю, сейчас буду хвастаться! Кто-то справедливо заметит: «Это не скромно!» На это вам возразит моя теща. Она в таких случаях всегда говорит: «Скромность ведёт к неизвестности и бедности». А читать дальшеуменьшить
этого я вообще никому не желаю!
Я, дипломированный гид с историческим образованием, с 16 лет живу в Израиле. У меня за плечами израильская школа, армия, университет и 9-летний опыт работы с туристами, среди которых были: Андрей Козлов, Сергей Векслер, Лариса Гузеева, Лукерья Ильяшенко и еще очень много замечательных людей. Если вы хотите познавательную, и в тоже время не скучную экскурсию — значит вы попали по адресу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Огромная благодарность Косте от нас с сыном за прекрасную экскурсию! Мы хоть и небольшая, но непростая группа, поскольку наши интересы абсолютно полярны. И это, наверное, непростая задача — сделать индивидуальную экскурсию читать дальшеуменьшить
интересной для таких разных людей. Константин с этой задачей прекрасно справился. Думаю, это и есть мастерство. Ну и немножко магии)) Мы прекрасно провели время, узнали многое от истории до современной культуры, кое-что из жизни библейских растений, и даже получили небольшой список рекомендованной литературы! И еще - очень толковые рекомендации насчет дальнейшей программы, к которой не знали, как подступиться (когда у всех разные пожелания, разный режим, и плюс ко всему дефицит времени). В общем, день удался. Спасибо, Костя!
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Илья
Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.