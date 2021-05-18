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Полезная информация о Торонто

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Местное время в Торонто
15:3644
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаТоронто
По-английскиToronto
Столица регионаТоронто является столицей региона
Население города2 600 000 чел.
АэропортыButtonville Municipalcipal YKZ, Пирсон YYZ, Гамильтон YHM, Торонто YTZ
Часовой поясAmerica/Toronto
Средняя высота175 м. от уровня моря

Где находится Торонто на карте

Торонто фото города
Торонто

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