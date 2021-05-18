Полезная информация о Торонто
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Местное время в Торонто
15:3644
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Торонто
|По-английски
|Toronto
|Столица региона
|Торонто является столицей региона
|Население города
|2 600 000 чел.
|Аэропорты
|Buttonville Municipalcipal YKZ, Пирсон YYZ, Гамильтон YHM, Торонто YTZ
|Часовой пояс
|America/Toronto
|Средняя высота
|175 м. от уровня моря
Где находится Торонто на карте
Торонто
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