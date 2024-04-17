Выездные экскурсии из Дохи

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Дохе на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-сафари в пустыне из Дохи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
В мангровые леса Катара на каяках
🚌 На автобусе
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
4 часа
10 отзывов
В мангровые леса Катара на каяках
Проплыть по каналам среди мангров, добраться до Пурпурного острова и побывать в бедуинском кэмпе
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$80 за человека
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Отправиться в «город будущего», построенный специально к Чемпионату мира по футболу 2022
Начало: у вашей гостиницы в пределах города Доха
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$438 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    17 апреля 2024
    Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
    Мы были в Дохе, к сожалению, только один день. Огромное спасибо Элмире за интереснейшую экскурсию по Дохе. Нас было трое,
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    двое взрослых и ребенок,. Хоть у нас и была заказана экскурсия только в Лусаил, но Элмира показала нам весь город., за что мы ей очень благодарны. Нашей внучке тоже понравилось гулять по городу с Элмирой. Она сказала, что это лучший день отпуска и хочет еще раз вернуться в этот город. Несомненно рекомендуем всем этого гида.

  • В
    Виталий
    13 апреля 2024
    Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
    Супер
    Супер
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
    Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
  • А
    Анастасия
    29 марта 2024
    Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
    Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!! Во-вторых очень хорошо
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    знает страну, рассказывает с любовью и интересно!!! В-третьих она очень отзывчивый человек, помогла решить нашу проблему, хотя это совсем не входило в ее обязанности и договоренности) огромное спасибо, мы с ней увидели даже те места о существовании которых, и не догадывались, а они определенно стоили внимания, также она посоветовала прекрасные места, а главное время и маршруты, чтобы избегать пробок и большого скопления людей))) главный плюс, учитывает все интересы, идеально составленный маршрут, одним надо шоппинг, другим история, третьим просто погулять и покушать))) огромное спасибо еще раз!!! Настоятельно рекомендуем всем, и сами обязательно еще вернёмся и досмотрим вместе, все места, что не успели)))

    Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать
  • А
    Андрей
    25 марта 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная. Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций. Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
  • Ф
    Федор
    14 марта 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Отличная экскурсия! Вежливый водитель, все рассказывал по дороге, отвечал на все вопросы! Дети в восторге от катания по дюнам - очень классно! однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    8 января 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Все хорошо. Но нам обещали проводника -гида, а был просто водитель. Он сказал за всю дорогу несколько слов всего. Мастерство вождения превосходное.
  • D
    DMITRY
    5 января 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Все было организовано очень чётко, нас было 6 человек. При этом нас сопровождали 2 молодых парня, которые во все помогали, а после непосредственно прогулки на каяках угостили чаем. Впечатления самые прекрасные

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-сафари в пустыне из Дохи
  2. В мангровые леса Катара на каяках
  3. Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 438. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Дохи и местам Катара в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара
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