1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
В мангровые леса Катара на каяках
Проплыть по каналам среди мангров, добраться до Пурпурного острова и побывать в бедуинском кэмпе
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$80 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Отправиться в «город будущего», построенный специально к Чемпионату мира по футболу 2022
Начало: у вашей гостиницы в пределах города Доха
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$438 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия17 апреля 2024Мы были в Дохе, к сожалению, только один день. Огромное спасибо Элмире за интереснейшую экскурсию по Дохе. Нас было трое,
- ВВиталий13 апреля 2024Супер
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
- ААнастасия29 марта 2024Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!! Во-вторых очень хорошо
- ААндрей25 марта 2024Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная. Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций. Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
- ФФедор14 марта 2024Отличная экскурсия! Вежливый водитель, все рассказывал по дороге, отвечал на все вопросы! Дети в восторге от катания по дюнам - очень классно! однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина8 января 2024Все хорошо. Но нам обещали проводника -гида, а был просто водитель. Он сказал за всю дорогу несколько слов всего. Мастерство вождения превосходное.
- DDMITRY5 января 2024Все было организовано очень чётко, нас было 6 человек. При этом нас сопровождали 2 молодых парня, которые во все помогали, а после непосредственно прогулки на каяках угостили чаем. Впечатления самые прекрасные
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 438. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Дохи и местам Катара в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара