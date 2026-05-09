Мы уедем туда, где простор, тишина и настоящая фактура страны.
Каждая остановка — отдельная визуальная история: мангровые заросли, деревенские руины, крепость в пустыне, современный арт-объект.
При знакомстве мы обсудим настроение съёмки и образы, если захотите — поможем с позами на фотосессии, а по дороге немного поговорим о культуре региона.
Описание фото-прогулки
Мангровые заросли
Гладь воды, игра отражений, сочная зелень — сделаем естественные кадры с мягким светом и природными текстурами.
Заброшенная деревня Аль-Джумаил
Глинобитные дома, тени в проёмах, фактурные стены — получим атмосферные и немного кинематографичные снимки Катара до эпохи небоскрёбов.
Форт Аль-Зубара
Массивные башни, чёткая геометрия форм, пустыня вокруг — создадим лаконичные фото, передающие масштаб и дух истории.
Современная инсталляция
Зеркальные панели, стальные кольца, оптические иллюзии — снимем эффектные сцены на грани реальности и фантазии.
Организационные детали
- Едем на Nissan Patrol или Mazda CX-5 с кондиционером. Для вас есть питьевая вода
- Дорога в одну сторону займёт 1–1,5 часа. На каждой локации мы будем ~30 минут
- При бронировании важно учесть традиции Катара (например, период Рамадана может повлиять на время выезда из Дохи)
- Обратите внимание: мы не предоставляем услуги стилиста, визажиста, парикмахера
Доступно сопровождение на выбор (стоимость услуг одинаковая):
- с англоговорящим гидом-локалом, съёмка на iPhone, все кадры вы получите сразу
- с русскоязычным гидом-фотографом, съёмка на полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Sony, вы получите: через несколько дней — все исходники, в течение недели — 20 выбранных вами и отретушированных снимков
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Дохе
На сайте с 2026 года
В первую очередь я путешественник со стажем: 40+ стран и десятки собственных авторских маршрутов. А во вторую — человек, который влюблён в Катар по самые уши. С 2023 года я работаю с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения и Адли прекрасные гиды и профессионалы! Отличная дружеская и непринужденнная обстановка. В экскурсии были продемонстрированы нетуристеческий локации Катара, интереснейшные природный, антропогеные исторические ландшафты и архитектурные артефакты современности. Незабываемая атмосфера
