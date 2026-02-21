читать дальше

в пустыне было весело, покатались на багги, прокатились по пустыне, на верблюдах не стали, хоть и было включено, мы как увидели этих верблюдов все желание пропало на них кататься, безумно жалко животных как они с ними обращаются, но это ладно. В целом по организации и экскурсии все 10 из 10, отличная возможность провести пересадку в Дохе с удовольствием! рекомендую!

и да, езжайте на время сансета, водитель отвозит в высшую точку в пустыне и оттуда закат ну просто восхитительный! ну и фотки, конечно же, у вас получатся потрясающие!)