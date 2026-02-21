Мои заказы

Фотосессии в Дохе с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Дохе на русском языке, цены от $283. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
По пустыне - на джипе
На машине
Джиппинг
4 часа
7 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
По пустыне - на джипе
Проехать по барханам, сделать нереальные фотографии и встретить закат в пустыне
Завтра в 09:00
6 мар в 09:00
$283 за всё до 6 чел.
Фотопутешествие на север Катара - из Дохи
На машине
5 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие на север Катара - из Дохи
Сделать кадры в 4 локациях и получить серию разноплановых снимков
«При знакомстве мы обсудим настроение съёмки и образы, если требуется — поможем с позами на фотосессии, а по дороге немного поговорим о культуре региона»
8 мар в 09:00
9 мар в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Фотосессия в Дохе
На машине
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в Дохе
Запечатлеть себя на фоне красот Катара - воздушное платье, городские пейзажи и вы
Начало: У вашей гостиницы в пределах города
«Фотосессию проводит англоговорящий фотограф»
9 мар в 06:30
10 мар в 06:30
$329 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • F
    Farid
    21 февраля 2026
    По пустыне - на джипе
    все четко организовано, все вовремя, Валентина всегда на связи,гид водитель, забыл как зовут, отличный, приехал на последнем крузаке, поездка комфортная,
    читать дальше

    в пустыне было весело, покатались на багги, прокатились по пустыне, на верблюдах не стали, хоть и было включено, мы как увидели этих верблюдов все желание пропало на них кататься, безумно жалко животных как они с ними обращаются, но это ладно. В целом по организации и экскурсии все 10 из 10, отличная возможность провести пересадку в Дохе с удовольствием! рекомендую!
    и да, езжайте на время сансета, водитель отвозит в высшую точку в пустыне и оттуда закат ну просто восхитительный! ну и фотки, конечно же, у вас получатся потрясающие!)

  • Е
    Евгения
    12 января 2026
    По пустыне - на джипе
    Очень понравилась экскурсия! Замечательный водитель. Реагировал на все пожелания нашей разновозрастной группы. Рекомендую к посещению пустыни в Катаре, это совсем не похоже на то, что можно увидеть в ОАЭ.
  • Т
    Татьяна
    9 января 2026
    По пустыне - на джипе
    Отличная экскурсия. Сама запоминающаяся в Катаре. Много впечатлений, эмоций. Покатались на верблюде, на доске по песку, встретили закат солнца в пустыне. Очень красивые фотки получились. Обязательно рекомендую эту экскурсию всем гостям Катара
  • П
    Перепичай
    7 августа 2025
    По пустыне - на джипе
    Прекрасное путешествие полное экстрима и очарования пустыни! Все было замечательно и не смотря на не вольный страх при катании по дюнам, была полная уверенность в водителе и безопасности происходящего. А фото в пустыне просто прекрасны. Спасибо.
  • Е
    Евгения
    20 июня 2025
    По пустыне - на джипе
    Очень колоритная и необычная получилась поездка🥰 то, что нам хотелось👍 Валентина профессиональный гид и интересная рассказчица. В следующую поездку мы снова с Вами🥰
  • С
    Сергей
    9 марта 2025
    По пустыне - на джипе
    Прекрасная экскурсия, очень много интересных деталей, супер покатушки)
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2025
    По пустыне - на джипе
    Брали экскурсию по пустыне на джипе! Валентина встретила нас около терминала. Это было потрясающее путешествие. Наш водитель Халид отлично прокатил нас. Мы получили массу положительных эмоций, экстрима и драйва👌 Организация экскурсии очень продуманная, комфортная. Увозим с собой кучу классных воспоминаний.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. По пустыне - на джипе;
  2. Фотопутешествие на север Катара - из Дохи;
  3. Фотосессия в Дохе.
Какие места ещё посмотреть в Дохе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Рынок Сук Вакиф;
  2. Самое главное;
  3. Район Мушериб;
  4. Район Вест-Бэй;
  5. Набережная;
  6. Набережная Корниш;
  7. Голубая мечеть;
  8. «Маленькая Венеция»;
  9. Золотая мечеть;
  10. Амфитеатр.
Сколько стоит экскурсия по Дохе в марте 2026
Сейчас в Дохе в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 283 до 450. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Дохи, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара на русском языке