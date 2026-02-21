Фотопрогулка
до 6 чел.
По пустыне - на джипе
Проехать по барханам, сделать нереальные фотографии и встретить закат в пустыне
Завтра в 09:00
6 мар в 09:00
$283 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие на север Катара - из Дохи
Сделать кадры в 4 локациях и получить серию разноплановых снимков
«При знакомстве мы обсудим настроение съёмки и образы, если требуется — поможем с позами на фотосессии, а по дороге немного поговорим о культуре региона»
8 мар в 09:00
9 мар в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в Дохе
Запечатлеть себя на фоне красот Катара - воздушное платье, городские пейзажи и вы
Начало: У вашей гостиницы в пределах города
«Фотосессию проводит англоговорящий фотограф»
9 мар в 06:30
10 мар в 06:30
$329 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- FFarid21 февраля 2026все четко организовано, все вовремя, Валентина всегда на связи,гид водитель, забыл как зовут, отличный, приехал на последнем крузаке, поездка комфортная,
- ЕЕвгения12 января 2026Очень понравилась экскурсия! Замечательный водитель. Реагировал на все пожелания нашей разновозрастной группы. Рекомендую к посещению пустыни в Катаре, это совсем не похоже на то, что можно увидеть в ОАЭ.
- ТТатьяна9 января 2026Отличная экскурсия. Сама запоминающаяся в Катаре. Много впечатлений, эмоций. Покатались на верблюде, на доске по песку, встретили закат солнца в пустыне. Очень красивые фотки получились. Обязательно рекомендую эту экскурсию всем гостям Катара
- ППерепичай7 августа 2025Прекрасное путешествие полное экстрима и очарования пустыни! Все было замечательно и не смотря на не вольный страх при катании по дюнам, была полная уверенность в водителе и безопасности происходящего. А фото в пустыне просто прекрасны. Спасибо.
- ЕЕвгения20 июня 2025Очень колоритная и необычная получилась поездка🥰 то, что нам хотелось👍 Валентина профессиональный гид и интересная рассказчица. В следующую поездку мы снова с Вами🥰
- ССергей9 марта 2025Прекрасная экскурсия, очень много интересных деталей, супер покатушки)
- ДДарья16 февраля 2025Брали экскурсию по пустыне на джипе! Валентина встретила нас около терминала. Это было потрясающее путешествие. Наш водитель Халид отлично прокатил нас. Мы получили массу положительных эмоций, экстрима и драйва👌 Организация экскурсии очень продуманная, комфортная. Увозим с собой кучу классных воспоминаний.
