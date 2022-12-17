Как крошечный городок Доха превратился в мегаполис, который вы видите на побережье Персидского залива? Мы поговорим о нефтяном буме Катара и об устройстве этого государства. Как свидетель здешних изменений я расскажу, как с начала 21 века изменилась жизнь коренных катарцев, экспатов и русского комьюнити. Поделюсь наблюдениями о характере и образе жизни местных.
Несмотря на динамичное развитие и движение в будущее, в Дохе спокойно, люди не торопятся — мы последуем их примеру, без суеты насладимся видами и осмотрим достопримечательности: