Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия

Посетить самые яркие уголки города и посмотреть на него глазами разных местных жителей

Катар часто сравнивают с Арабскими Эмиратами — и если их история, правда, похожа, то их атмосфера и города заметно различаются.

Я живу здесь больше 20 лет и видела, как всё менялось: с радостью расскажу вам об этом, о характере катарцев, о местном укладе.

Маршрут насыщенный: этно-деревня Катара, остров Жемчужина с маленькой Венецией, базар Сук Вакиф и новейший район Мшейреб.
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Ближайшие даты:
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Катар вчера и сегодня

Как крошечный городок Доха превратился в мегаполис, который вы видите на побережье Персидского залива? Мы поговорим о нефтяном буме Катара и об устройстве этого государства. Как свидетель здешних изменений я расскажу, как с начала 21 века изменилась жизнь коренных катарцев, экспатов и русского комьюнити. Поделюсь наблюдениями о характере и образе жизни местных.

Доха на авто и пешком

Несмотря на динамичное развитие и движение в будущее, в Дохе спокойно, люди не торопятся — мы последуем их примеру, без суеты насладимся видами и осмотрим достопримечательности:

  • Катара — культурная деревня. Это лучшее место, чтобы познакомиться с наследием страны. Вы увидите современный амфитеатр из мрамора, Голубую и Золотую мечети, пляж и отели, открытые к ЧМ мира по футболу 2022 года, а также попробуете национальный чай карак.
  • Искусственный остров Жемчужина с 13 мостами, 13 каналами и красочными домами — это маленькая Венеция в Катаре. Здесь же пройдемся по Порто Арабии, посмотрим на многочисленные яхты и поговорим об особенностях острова.
  • Арабский базар Сук Вакиф: вы проедете в старую часть Дохи и закружитесь в калейдоскопе цветов, узоров и ароматов. У вас будет время, чтобы выбрать специи, сладости и сувениры, а я расскажу о названии базара и помогу не растеряться.
  • Район Мшейреб — город в городе, обеспечивающий себя сам. Здесь восстановили четыре исторических здания, которые вы увидите: в их числе первый офис Катарской нефтяной компании. Рассмотрите фотографии старой Дохи и пройдете по великолепному променаду.

Организационные детали

  • Это авто-экскурсия с остановками для прогулок (транспорт — комфортабельный автомобиль с кондиционером)
  • Обязательных дополнительных расходов нет; по желанию посещение кафе и личные покупки
  • По запросу экскурсию можно провести и для большого количества человек. Стоимость за группу 7-13 чел. — 500$.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дохи

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🌃Ночные☀️Летние🔭Обзорные

Похожие туры в Дохе

Открываем Доху - город контрастов
5 часов
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Альбина
Альбина
4
2 отзыва
Очень популярно сейчас
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
от вашего отеля
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
$313 за всё до 3 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Anna
Anna
Нет отзывов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
$500 за всё до 6 чел.
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
Нет отзывов
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Разобраться в традициях, культуре и ремеслах страны на прогулке по главному восточному базару Дохи
у рынка Сук-Вакиф
4 янв
6 янв
7 янв
8 янв
$150 за всё до 4 чел.
Доха - жемчужина Аравии
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Доха - жемчужина Аравии
Первое знакомство со столицей Катара - на дружеской прогулке с востоковедом
у Музея исламского искусства
Завтра
19 дек
20 дек
22 дек
от $60 за всё до 2 чел.
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Альбина
Альбина
Нет отзывов
Этнографическая деревня «Катара»: от традиций до современности
Ощутить дух старой арабской деревни, не покидая мегаполис
От места вашего прибывания
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
$250 за всё до 5 чел.
В мангровые леса Катара на каяках
4 часа
🚌 На автобусе
⚓️ По рекам и каналам
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Darya
Darya
Нет отзывов
В мангровые леса Катара на каяках
Проплыть по каналам среди мангров, добраться до Пурпурного острова и побывать в бедуинском кэмпе
у станции метро «Люсейл»
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
$80 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Дохе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дохе
ХОРОШО
🧭
ТАМ