Катар часто сравнивают с Арабскими Эмиратами, но их атмосфера и города заметно различаются.
Экскурсия включает этно-деревню Катара, остров Жемчужина с маленькой Венецией, базар Сук Вакиф и новейший район Мшейреб. Узнайте о характере катарцев и местном укладе от гида, прожившего здесь более 20 лет. Насладитесь видами и достопримечательностями без суеты, погрузитесь в историю и культуру Катара
Экскурсия включает этно-деревню Катара, остров Жемчужина с маленькой Венецией, базар Сук Вакиф и новейший район Мшейреб. Узнайте о характере катарцев и местном укладе от гида, прожившего здесь более 20 лет. Насладитесь видами и достопримечательностями без суеты, погрузитесь в историю и культуру Катара
7 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальная авто-экскурсия
- 🏙️ Обзор ключевых достопримечательностей
- 🌟 Опытный гид с 20-летним стажем
- 🕌 Этно-деревня Катара
- 🌉 Остров Жемчужина
- 🛍️ Базар Сук Вакиф
- 🏢 Район Мшейреб
Что можно увидеть
- Катара
- Жемчужина
- Сук Вакиф
- Мшейреб
Описание экскурсии
Катар вчера и сегодня
Как крошечный городок Доха превратился в мегаполис, который вы видите на побережье Персидского залива? Мы поговорим о нефтяном буме Катара и об устройстве этого государства. Как свидетель здешних изменений я расскажу, как с начала 21 века изменилась жизнь коренных катарцев, экспатов и русского комьюнити. Поделюсь наблюдениями о характере и образе жизни местных.
Доха на авто и пешком
Несмотря на динамичное развитие и движение в будущее, в Дохе спокойно, люди не торопятся — мы последуем их примеру, без суеты насладимся видами и осмотрим достопримечательности:
- Катара — культурная деревня. Это лучшее место, чтобы познакомиться с наследием страны. Вы увидите современный амфитеатр из мрамора, Голубую и Золотую мечети, пляж и отели, открытые к ЧМ мира по футболу 2022 года, а также попробуете национальный чай карак.
- Искусственный остров Жемчужина с 13 мостами, 13 каналами и красочными домами — это маленькая Венеция в Катаре. Здесь же пройдемся по Порто Арабии, посмотрим на многочисленные яхты и поговорим об особенностях острова.
- Арабский базар Сук Вакиф: вы проедете в старую часть Дохи и закружитесь в калейдоскопе цветов, узоров и ароматов. У вас будет время, чтобы выбрать специи, сладости и сувениры, а я расскажу о названии базара и помогу не растеряться.
- Район Мшейреб — город в городе, обеспечивающий себя сам. Здесь восстановили четыре исторических здания, которые вы увидите: в их числе первый офис Катарской нефтяной компании. Рассмотрите фотографии старой Дохи и пройдете по великолепному променаду.
Организационные детали
- Это авто-экскурсия с остановками для прогулок (транспорт — комфортабельный автомобиль с кондиционером)
- Обязательных дополнительных расходов нет; по желанию посещение кафе и личные покупки
- По запросу экскурсию можно провести и для большого количества человек. Стоимость за группу 7-13 чел. — 500$.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 144 туристов
Наталия, живу в Катаре уже 22 года и очень влюблена в эту страну. Хотите узнать, почему? Что здесь уникального, как всё устроено? Я и моя команда гидов — мы с удовольствием расскажем вам о развитии Катара, о его жизни сегодня и о культуре. Покажем самые интересные места в Дохе и окрестностях. Организуем программы любой сложности по вашим запросам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсию проводил Руслан. Очень интеллигентный молодой человек. Прекрасно знает архитектуру, историю и тонкости Катара. Рекомендую👍
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У нас была гид Эльмира. Отличный гид, показала, рассказала всё максимально. Было интересно. Встретили нас, по нашему пожеланию в 06:30 утра в аэропорту и туда же и вернули. Всё во время и отлично. Спасибо большое.
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Были на экскурсии с гидом Ирадой. Все очень понравилось от начала и до конца экскурсии. Огромное спасибо. Рекомендую от чистого сердца.
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Н
Отличная экскурсия,прекрасный город,нам все понравилось очень.
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