Катар часто сравнивают с Арабскими Эмиратами, но их атмосфера и города заметно различаются. Экскурсия включает этно-деревню Катара, остров Жемчужина с маленькой Венецией, базар Сук Вакиф и новейший район Мшейреб. Узнайте о характере катарцев и местном укладе от гида, прожившего здесь более 20 лет. Насладитесь видами и достопримечательностями без суеты, погрузитесь в историю и культуру Катара

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Катар вчера и сегодня

Как крошечный городок Доха превратился в мегаполис, который вы видите на побережье Персидского залива? Мы поговорим о нефтяном буме Катара и об устройстве этого государства. Как свидетель здешних изменений я расскажу, как с начала 21 века изменилась жизнь коренных катарцев, экспатов и русского комьюнити. Поделюсь наблюдениями о характере и образе жизни местных.

Доха на авто и пешком

Несмотря на динамичное развитие и движение в будущее, в Дохе спокойно, люди не торопятся — мы последуем их примеру, без суеты насладимся видами и осмотрим достопримечательности:

Катара — культурная деревня . Это лучшее место, чтобы познакомиться с наследием страны. Вы увидите современный амфитеатр из мрамора, Голубую и Золотую мечети, пляж и отели, открытые к ЧМ мира по футболу 2022 года, а также попробуете национальный чай карак.

. Это лучшее место, чтобы познакомиться с наследием страны. Вы увидите современный амфитеатр из мрамора, Голубую и Золотую мечети, пляж и отели, открытые к ЧМ мира по футболу 2022 года, а также попробуете национальный чай карак. Искусственный остров Жемчужина с 13 мостами, 13 каналами и красочными домами — это маленькая Венеция в Катаре. Здесь же пройдемся по Порто Арабии, посмотрим на многочисленные яхты и поговорим об особенностях острова.

с 13 мостами, 13 каналами и красочными домами — это маленькая Венеция в Катаре. Здесь же пройдемся по Порто Арабии, посмотрим на многочисленные яхты и поговорим об особенностях острова. Арабский базар Сук Вакиф : вы проедете в старую часть Дохи и закружитесь в калейдоскопе цветов, узоров и ароматов. У вас будет время, чтобы выбрать специи, сладости и сувениры, а я расскажу о названии базара и помогу не растеряться.

: вы проедете в старую часть Дохи и закружитесь в калейдоскопе цветов, узоров и ароматов. У вас будет время, чтобы выбрать специи, сладости и сувениры, а я расскажу о названии базара и помогу не растеряться. Район Мшейреб — город в городе, обеспечивающий себя сам. Здесь восстановили четыре исторических здания, которые вы увидите: в их числе первый офис Катарской нефтяной компании. Рассмотрите фотографии старой Дохи и пройдете по великолепному променаду.

Организационные детали