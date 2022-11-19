Доха - жемчужина Аравии

Первое знакомство со столицей Катара - на дружеской прогулке с востоковедом

Почти вся жизнь, достижения и достопримечательности Катара сконцентрированы в его столице, поэтому исследуя Доху, вы получите представление о всей стране.

Я помогу разобраться в ее непростой истории и расскажу об экономическом чуде, превратившем Катар в одну из богатейших стран мира. Познакомлю с ультрасовременными проектами. А легенды и колоритный базар напомнят, как обаятелен Старый Восток.
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Ближайшие даты:
20
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Описание

Что вас ожидает

Восток — дело тонкое!

Страны Аравийского полуострова отличаются невероятно сложной, неспокойной историей, и Катар, конечно, не исключение. На прогулке вы узнаете, какой путь прошло государство до обретения независимости и как изменилась его жизнь после обнаружения нефти, а позже и газа. Я расскажу, как живет страна с такой редкой для сегодняшнего мира формой правления, как абсолютная монархия. Гуляя по самым ярким и интересным местам Дохи, поговорим о ее возникновении, формировании и поразительных современных проектах. Также вы познакомитесь с местными традициями и обычаями — некоторые вас точно удивят. А еще услышите старинные легенды о «девушке-знамени», «слезах залива», «аравийском будильнике», финиках и верблюдах.

План путешествия

Мы начнем экскурсию возле музея, обладающего одной из величайших в мире коллекций исламского искусства. Погуляем по живописной набережной Эль-Корниш, с которой открывается лучший панорамный вид на город. Обязательно посетим Сук Вагиф — старый и очень колоритный рынок в самом центре города. А в конце заглянем в новый современный район Мшейреб, где реализовали концепцию пятиминутного города, в котором все сервисы находятся в пешей доступности.

☕ По пути мы можем делать остановки для кофе-паузы и покупки сувениров.

Организационные детали

Позаботьтесь о комфортной обуви для прогулок.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Музея исламского искусства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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