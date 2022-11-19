Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Восток — дело тонкое!
Страны Аравийского полуострова отличаются невероятно сложной, неспокойной историей, и Катар, конечно, не исключение. На прогулке вы узнаете, какой путь прошло государство до обретения независимости и как изменилась его жизнь после обнаружения нефти, а позже и газа. Я расскажу, как живет страна с такой редкой для сегодняшнего мира формой правления, как абсолютная монархия. Гуляя по самым ярким и интересным местам Дохи, поговорим о ее возникновении, формировании и поразительных современных проектах. Также вы познакомитесь с местными традициями и обычаями — некоторые вас точно удивят. А еще услышите старинные легенды о «девушке-знамени», «слезах залива», «аравийском будильнике», финиках и верблюдах.
План путешествия
Мы начнем экскурсию возле музея, обладающего одной из величайших в мире коллекций исламского искусства. Погуляем по живописной набережной Эль-Корниш, с которой открывается лучший панорамный вид на город. Обязательно посетим Сук Вагиф — старый и очень колоритный рынок в самом центре города. А в конце заглянем в новый современный район Мшейреб, где реализовали концепцию пятиминутного города, в котором все сервисы находятся в пешей доступности.
☕ По пути мы можем делать остановки для кофе-паузы и покупки сувениров.
Организационные детали
Позаботьтесь о комфортной обуви для прогулок.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Музея исламского искусства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Дохе
Путешественник с большим стажем и востоковед по образованию. Люблю познавать новое и делиться полезной информацией. Впервые познакомился с Катаром в 2014 году и каждый год приятно удивляюсь новым изменениям. Буду рад рассказать вам об этой замечательной стране и ее необычной столице.