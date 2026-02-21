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Доха - жемчужина Аравии

Первое знакомство со столицей Катара - на дружеской прогулке
Почти вся жизнь, достижения и достопримечательности Катара сконцентрированы в его столице, поэтому исследуя Доху, вы получите представление о всей стране.

Я помогу разобраться в ее непростой истории и расскажу об экономическом чуде, превратившем Катар в одну из богатейших стран мира. Познакомлю с ультрасовременными проектами. А легенды и колоритный базар напомнят, как обаятелен Старый Восток.
5
39 отзывов
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии
Доха - жемчужина Аравии

Описание экскурсии

Восток — дело тонкое!

Страны Аравийского полуострова отличаются невероятно сложной, неспокойной историей, и Катар, конечно, не исключение. На прогулке вы узнаете, какой путь прошло государство до обретения независимости и как изменилась его жизнь после обнаружения нефти, а позже и газа. Я расскажу, как живет страна с такой редкой для сегодняшнего мира формой правления, как абсолютная монархия. Гуляя по самым ярким и интересным местам Дохи, поговорим о ее возникновении, формировании и поразительных современных проектах. Также вы познакомитесь с местными традициями и обычаями — некоторые вас точно удивят. А еще услышите старинные легенды о «девушке-знамени», «слезах залива», «аравийском будильнике», финиках и верблюдах.

План путешествия

  • Мы начнём экскурсию возле музея, обладающего одной из величайших в мире коллекций исламского искусства
  • Погуляем по живописной набережной Эль-Корниш, с которой открывается лучший панорамный вид на город
  • Посетим этнографическую деревню Катара
  • Насладимся великолепными панорамными видами на залив и город
  • Оценим колорит золотой и голубой мечети и прекрасную акустику амфитеатра
  • Рассмотрим архитектуру стадиона «Лусаил», который появился специально для ЧМ по футболу 2022 года
  • Обязательно посетим Сук Вакиф — старый и очень колоритный рынок в самом центре города
  • А в конце заглянем в новый современный район Мшейреб, где реализовали концепцию пятиминутного города, в котором все сервисы находятся в пешей доступности.

По пути мы можем делать остановки для кофе-паузы и покупки сувениров.

Организационные детали

  • Позаботьтесь о комфортной обуви для прогулок
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 289 туристов
Уважаемые путешественники, рады приветствовать в солнечном Катаре! Мы — команда лицензированных гидов, уже более 10 лет живём здесь и проводим экскурсии. Будем рады рассказать вам об этой замечательной стране и её необычной столице.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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И
мы путешественники со стажем. часто где отдыхаем. и заказываем экскурсии. но можем сказать с уверенностью что Ибрагим лучший гид с которым пришлось общаться. если будете в Дохе заказывайте только Ибрагима. не пожелаете P.S. кто смотрел тревел передачу the люди. ляпов. катар. то Ибрагима точно узнаете.
мы путешественники со стажем. часто где отдыхаем. и заказываем экскурсии. но можем сказать с уверенностью что
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Н
Экскурсия была. Что сказать? Поболтали мы с Ибрагимом хорошо, он отвечал на все наши вопросы. Мы узнали о стране новые факты.
Однако мы видимо так много спрашивали, что не поняли, в
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чем состояла экскурсия и какой должен был быть рассказ. Да, посмотрели интересные места, тут всё отлично. Ибрагим приехал вовремя и в нужное место - здесь не к чему придраться:)

Ну и вопрос, конечно, к тому, что востоковедом назвали человека, который просто живет в стране более 20 лет. Почему-то я полагала, что «востоковед» - это историк, изучающий культуру и страны Востока, а не просто живущий там. Если бы не этот факт, мы бы не чувствовали себя немного обманутыми, так как купились именно на это при выборе экскурсии

Экскурсия была. Что сказать? Поболтали мы с Ибрагимом хорошо, он отвечал на все наши вопросы. Мы узнали о стране новые факты.
Экскурсия была. Что сказать? Поболтали мы с Ибрагимом хорошо, он отвечал на все наши вопросы. Мы узнали о стране новые факты.
Экскурсия была. Что сказать? Поболтали мы с Ибрагимом хорошо, он отвечал на все наши вопросы. Мы узнали о стране новые факты.
Экскурсия была. Что сказать? Поболтали мы с Ибрагимом хорошо, он отвечал на все наши вопросы. Мы узнали о стране новые факты.
Экскурсия была. Что сказать? Поболтали мы с Ибрагимом хорошо, он отвечал на все наши вопросы. Мы узнали о стране новые факты.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья! Благодарим за отзыв. Ибрагим является одним из лучших гидов нашей команды и имеет соответствующую аккредитацию. Очень жаль, что
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получив ответы на все вопросы, вы усомнились в его компетенции. Будем рады видеть вас в Катаре снова, нам всгеда есть что показать и рассказать.

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Yana
Хорошая экскурсия. Ибрагим хороший парень, всё прошло идеально 👌🏻
Хорошая экскурсия. Ибрагим хороший парень, всё прошло идеально 👌🏻
Хорошая экскурсия. Ибрагим хороший парень, всё прошло идеально 👌🏻
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Светлана
У нас был очень длинный перерыв (13 часов) между авиарейсами в Дохе и мы решили провести это время, заказав экскурсию по городу. Большинство экскурсий имеет продолжительность 2-3 часа, но нам
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нужно было найти гида и программу практически на весь день. Познакомившись с предложениями на сайте, мы написали нескольким гидам, и в результате выбрали Александра по нескольким причинам: во-первых, он очень быстро нам ответил, во-вторых, он нашел время для нас, хоты в его календаре этот день был закрыт, в-третьих, он не привязывался к обычной экскурсионной программе, рассчитанной на 3 часа, а согласился разработать для нас индивидуальный маршрут на столь длительное время, при этом не завышая цену, как было в предложениях других гидов. В результате этот проведенный в компании Александра день превзошел все наши ожидания.
По нашей просьбе Александр показал нам не только все общеизвестные достопримечательности города, а также привел нас в места, где проводят время и живут местные жители. Александр имеет глубокие знания о культуре и истории Дохи. Мы очень высоко оценили разнообразие активностей, которые гид предложил нам. Это были и пешие прогулки, и поездки на машине, мы даже прокатились на местном трамвайчике и метро. Это позволило нам увидеть разные части города и почувствовать его атмосферу.
Очень запомнился ужин в национальном уютном ресторане. Мы попробовали местную кухню с оригинальной подачей и огромным разнообразием блюд, которые входили в сет ужина, и насладились аутентичной атмосферой, а также шикарным видом, открывающимся с площадки этого ресторана. В целом, наша экскурсия с Александром была незабываемой. Он сделал все возможное, чтобы мы получили максимум удовольствия и познавательного опыта. Мы благодарны ему за его профессионализм, дружелюбие и старания сделать нашу поездку по Дохе такой особенной.
Мы рекомендуем этого гида всем, кто планирует посетить Доху. Вы не пожалеете о своем выборе и получите незабываемые впечатления от этого прекрасного роскошного города. Это было не просто лучшее предложение по полноте экскурсии и цене, но в результате вместо долгого ожидания в аэропорту мы как будто совершили еще одно дополнительное путешествие.

У нас был очень длинный перерыв (13 часов) между авиарейсами в Дохе и мы решили провести
У нас был очень длинный перерыв (13 часов) между авиарейсами в Дохе и мы решили провести
У нас был очень длинный перерыв (13 часов) между авиарейсами в Дохе и мы решили провести
У нас был очень длинный перерыв (13 часов) между авиарейсами в Дохе и мы решили провести
У нас был очень длинный перерыв (13 часов) между авиарейсами в Дохе и мы решили провести
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Алексей
Хотим выразить нашу большую признательность Александру и его команде за великолепное путешествие (экскурсия в Дохе, отдельная программа с посещением музеев и незабываемая поездка в пустыню). Ваши экскурсионные программы были восхитительны,
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а знания о культуре, истории и достопримечательностях страны были очень впечатляющими. Наша семья уже второй раз в Катаре и снова узнали много нового и интересного.
Ещё раз благодарим за ваше внимание к деталам, непринужденную и радушную атмосферу, профессионализм и доброту!!!

Хотим выразить нашу большую признательность Александру и его команде за великолепное путешествие (экскурсия в Дохе, отдельная
Хотим выразить нашу большую признательность Александру и его команде за великолепное путешествие (экскурсия в Дохе, отдельная
Хотим выразить нашу большую признательность Александру и его команде за великолепное путешествие (экскурсия в Дохе, отдельная
Хотим выразить нашу большую признательность Александру и его команде за великолепное путешествие (экскурсия в Дохе, отдельная
Хотим выразить нашу большую признательность Александру и его команде за великолепное путешествие (экскурсия в Дохе, отдельная
Хотим выразить нашу большую признательность Александру и его команде за великолепное путешествие (экскурсия в Дохе, отдельная
Хотим выразить нашу большую признательность Александру и его команде за великолепное путешествие (экскурсия в Дохе, отдельная
Хотим выразить нашу большую признательность Александру и его команде за великолепное путешествие (экскурсия в Дохе, отдельная+1
Хотим выразить нашу большую признательность Александру и его команде за великолепное путешествие (экскурсия в Дохе, отдельная
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Инна
Посетили экскурсию с гидом Ибрагимом, остались в полном восторге. Достаточно полная информация о стране, об объектах и местах, которые посетили. Было очень интересно, не скучно, никто никого не подгонял, времени
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было даже больше, чем 3 часа. Остались только положительные впечатления о самом гиде, приятный, комфортный, порядочный человек, не бегал от места к месту, не таскал по «проверенным сувенирным лавкам», все размеренно, спокойно с учетом всех пожеланий и интересов, просто 10 из 10, МОЛОДЕЦ!!! Огромное спасибо!!!!!

Посетили экскурсию с гидом Ибрагимом, остались в полном восторге. Достаточно полная информация о стране, об объектах
Посетили экскурсию с гидом Ибрагимом, остались в полном восторге. Достаточно полная информация о стране, об объектах
Посетили экскурсию с гидом Ибрагимом, остались в полном восторге. Достаточно полная информация о стране, об объектах
Посетили экскурсию с гидом Ибрагимом, остались в полном восторге. Достаточно полная информация о стране, об объектах
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