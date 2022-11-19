Почти вся жизнь, достижения и достопримечательности Катара сконцентрированы в его столице, поэтому исследуя Доху, вы получите представление о всей стране. Я помогу разобраться в ее непростой истории и расскажу об экономическом чуде, превратившем Катар в одну из богатейших стран мира. Познакомлю с ультрасовременными проектами. А легенды и колоритный базар напомнят, как обаятелен Старый Восток.

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Описание

Что вас ожидает

Восток — дело тонкое!

Страны Аравийского полуострова отличаются невероятно сложной, неспокойной историей, и Катар, конечно, не исключение. На прогулке вы узнаете, какой путь прошло государство до обретения независимости и как изменилась его жизнь после обнаружения нефти, а позже и газа. Я расскажу, как живет страна с такой редкой для сегодняшнего мира формой правления, как абсолютная монархия. Гуляя по самым ярким и интересным местам Дохи, поговорим о ее возникновении, формировании и поразительных современных проектах. Также вы познакомитесь с местными традициями и обычаями — некоторые вас точно удивят. А еще услышите старинные легенды о «девушке-знамени», «слезах залива», «аравийском будильнике», финиках и верблюдах.

План путешествия

Мы начнем экскурсию возле музея, обладающего одной из величайших в мире коллекций исламского искусства. Погуляем по живописной набережной Эль-Корниш, с которой открывается лучший панорамный вид на город. Обязательно посетим Сук Вагиф — старый и очень колоритный рынок в самом центре города. А в конце заглянем в новый современный район Мшейреб, где реализовали концепцию пятиминутного города, в котором все сервисы находятся в пешей доступности.

☕ По пути мы можем делать остановки для кофе-паузы и покупки сувениров.

Организационные детали

Позаботьтесь о комфортной обуви для прогулок.