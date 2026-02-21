Я помогу разобраться в ее непростой истории и расскажу об экономическом чуде, превратившем Катар в одну из богатейших стран мира. Познакомлю с ультрасовременными проектами. А легенды и колоритный базар напомнят, как обаятелен Старый Восток.
Описание экскурсии
Восток — дело тонкое!
Страны Аравийского полуострова отличаются невероятно сложной, неспокойной историей, и Катар, конечно, не исключение. На прогулке вы узнаете, какой путь прошло государство до обретения независимости и как изменилась его жизнь после обнаружения нефти, а позже и газа. Я расскажу, как живет страна с такой редкой для сегодняшнего мира формой правления, как абсолютная монархия. Гуляя по самым ярким и интересным местам Дохи, поговорим о ее возникновении, формировании и поразительных современных проектах. Также вы познакомитесь с местными традициями и обычаями — некоторые вас точно удивят. А еще услышите старинные легенды о «девушке-знамени», «слезах залива», «аравийском будильнике», финиках и верблюдах.
План путешествия
- Мы начнём экскурсию возле музея, обладающего одной из величайших в мире коллекций исламского искусства
- Погуляем по живописной набережной Эль-Корниш, с которой открывается лучший панорамный вид на город
- Посетим этнографическую деревню Катара
- Насладимся великолепными панорамными видами на залив и город
- Оценим колорит золотой и голубой мечети и прекрасную акустику амфитеатра
- Рассмотрим архитектуру стадиона «Лусаил», который появился специально для ЧМ по футболу 2022 года
- Обязательно посетим Сук Вакиф — старый и очень колоритный рынок в самом центре города
- А в конце заглянем в новый современный район Мшейреб, где реализовали концепцию пятиминутного города, в котором все сервисы находятся в пешей доступности.
По пути мы можем делать остановки для кофе-паузы и покупки сувениров.
Организационные детали
- Позаботьтесь о комфортной обуви для прогулок
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Однако мы видимо так много спрашивали, что не поняли, в