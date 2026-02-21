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нужно было найти гида и программу практически на весь день. Познакомившись с предложениями на сайте, мы написали нескольким гидам, и в результате выбрали Александра по нескольким причинам: во-первых, он очень быстро нам ответил, во-вторых, он нашел время для нас, хоты в его календаре этот день был закрыт, в-третьих, он не привязывался к обычной экскурсионной программе, рассчитанной на 3 часа, а согласился разработать для нас индивидуальный маршрут на столь длительное время, при этом не завышая цену, как было в предложениях других гидов. В результате этот проведенный в компании Александра день превзошел все наши ожидания.

По нашей просьбе Александр показал нам не только все общеизвестные достопримечательности города, а также привел нас в места, где проводят время и живут местные жители. Александр имеет глубокие знания о культуре и истории Дохи. Мы очень высоко оценили разнообразие активностей, которые гид предложил нам. Это были и пешие прогулки, и поездки на машине, мы даже прокатились на местном трамвайчике и метро. Это позволило нам увидеть разные части города и почувствовать его атмосферу.

Очень запомнился ужин в национальном уютном ресторане. Мы попробовали местную кухню с оригинальной подачей и огромным разнообразием блюд, которые входили в сет ужина, и насладились аутентичной атмосферой, а также шикарным видом, открывающимся с площадки этого ресторана. В целом, наша экскурсия с Александром была незабываемой. Он сделал все возможное, чтобы мы получили максимум удовольствия и познавательного опыта. Мы благодарны ему за его профессионализм, дружелюбие и старания сделать нашу поездку по Дохе такой особенной.

Мы рекомендуем этого гида всем, кто планирует посетить Доху. Вы не пожалеете о своем выборе и получите незабываемые впечатления от этого прекрасного роскошного города. Это было не просто лучшее предложение по полноте экскурсии и цене, но в результате вместо долгого ожидания в аэропорту мы как будто совершили еще одно дополнительное путешествие.