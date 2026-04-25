Эта поездка — настоящий мостик во времени.
Вы прикоснётесь к прошлому в старинном форте Аль-Зубара и узнаете о жителях этих мест, ловле жемчуга и назначении крепости.
А затем вы перенесётесь в настоящее и осмотрите современную арт-инсталляцию, попробуете угадать, что она означает — и сделаете яркие фото в пустыне на память.
Описание экскурсии
Форт Аль-Зубара — объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы осмотрите отреставрированные старинные постройки. А мы расскажем о том, какую роль крепость играла в морском прошлом Катара.
Инсталляция «Тени, путешествующие по морю дня». Вы увидите зеркальную конструкцию посреди пустыни — и сделаете замечательные фото. А мы расскажем, какой смысл автор вложил в инсталляцию.
Организационные детали
- Поедем на Toyota Landcruiser или Nissan Patrol, в машине есть питьевая вода
- За доплату экскурсию можно провести для большего количества человек, детали — в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 748 туристов
Я представитель профессиональной и сплочённой команды гидов. Мы — лицензирование гиды в Катаре. С огромным удовольствием познакомим вас и историей, традициями, обычаями и достопримечательностями этой страны. Экскурсии проводим с интересом и индивидуальным подходом к путешественникам. Хотите получить незабываемые впечатления, море положительных эмоций и снимков? Тогда вам с нами по пути!
