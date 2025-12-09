Хочется вырваться из современной Дохи — с её небоскрёбами, ресторанами и торговыми центрами — и оказаться среди природы? Мы поедем в уникальное место, которое называют внутренним морем — здесь песчаные дюны вплотную подходят к воде. Вас ждёт увлекательное путешествие по пустыне: джип-сафари, поездка на верблюдах и сэндбординг. И масса положительных эмоций!
Описание экскурсии
- Катание на джипах по песчаным дюнам — драйв, ветер и невероятные виды.
- Прогулка верхом на верблюде (5–10 минут).
- Спуск с дюны на сэндборде — это весело и совсем не страшно:).
- Фото с настоящим арабским соколом — символом культуры региона.
- Остановка у внутреннего моря — можно отдохнуть, сделать фото и просто насладиться моментом.
Организационные детали
- С вами будет опытный англоговорящий сафари-гид.
- При необходимости за доплату вы можете заказать сопровождение русскоговорящего гида, детали — в переписке.
- Перед началом поездки мы проведём необходимый инструктаж.
В стоимость включено
- Трансфер из отеля и обратно на подготовленном внедорожнике.
- Джип-сафари по дюнам.
- Прогулка на верблюде.
- Сэндбординг.
- Фото с соколом.
- Питьевая вода.
ежедневно в 08:30 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 42 туристов
Я с радостью буду вашим гидом по восхитительной Дохе. Этот солнечный город покорил моё сердце, и моя цель не просто показать вам его достопримечательности, а помочь ощутить дух Катара, проникнуться его богатой культурой, историей и гостеприимством. Я с нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе со своими коллегами-гидами раскрыть вам, почему Доха — не просто город, а настоящее приключение!
