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Прошлое и будущее Катара - на обзорной экскурсии по Дохе

Погрузитесь в атмосферу Катара: от традиционного рынка Сук Вакиф до футуристического Люсаила. Контрасты прошлого и будущего в одном туре
Доха предлагает уникальное путешествие во времени: от традиционного рынка Сук Вакиф, где оживает история Катара, до современных небоскрёбов Вест-Бэя. На набережной Корниш вас ждут живописные виды и традиционные лодки доу.

Культурная
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деревня Катара порадует амфитеатром и мечетями, а искусственный остров Жемчужина удивит восточной элегантностью. В Люсаиле и Мушерибе можно увидеть, как современность и инновации меняют облик города. Эта экскурсия - возможность понять, как Катар стал таким, каким мы его знаем сегодня

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в традиции на рынке Сук Вакиф
  • 🏙️ Контраст современных небоскрёбов Вест-Бэй
  • 🌊 Прогулка вдоль набережной Корниш
  • 🎭 Культурное наследие в деревне Катара
  • 🏝️ Восточная элегантность на острове Жемчужина
  • 🌆 Футуристическая архитектура Люсаила
Прошлое и будущее Катара - на обзорной экскурсии по Дохе
Прошлое и будущее Катара - на обзорной экскурсии по Дохе
Прошлое и будущее Катара - на обзорной экскурсии по Дохе
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Рынок Сук Вакиф
  • Вест-Бэй
  • Набережная Корниш
  • Культурная деревня Катара
  • Искусственный остров Жемчужина
  • Люсаил
  • Мушериб

Описание экскурсии

  • Рынок Сук Вакиф — это прошлое Дохи. Именно здесь вы не только узнаете, но и почувствуете, как жили катарцы до появления газа и нефти
  • Вест-Бэй — этот район можно назвать Доха-сити, ведь он состоит из небоскрёбов и торговых центров. После посещения рынка контраст будет сильным — вы увидите современный облик города
  • Набережная Корниш — вдоль 8-километровой набережной живописно проплывают традиционные лодки доу, на которых можно прокатиться
  • Культурная деревня Катара с «Галери Лафайет», амфитеатром, Золотой и Голубой мечетями
  • Искусственный остров Жемчужина с кварталом, похожим на Венецию
  • Люсаил — город будущего с футуристической архитектурой
  • Мушериб — старый район Дохи, который восстанавливают с помощью инноваций. Этакий смарт-сити

Вы узнаете, как в Катаре появились нефть и газ, какой была жизнь до их обнаружения и какой стала сейчас.

Организационные детали

  • Дресс-код: сдержанная одежда в соответствии с мусульманскими нормами
  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
18 мая 2025
Огромное спасибо Эльмире за ее арабскую гостеприимность.
Она нам показала разные части Дохи. Одни из них потрясают воображение, другие дают представление о людях живущих в Катаре. У Эльмиры отличное чувство юмора,
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эрудиция и знание истории Катара.
Мы узнали много интересного и посредством Эльмиры влюбились в Доху и людей которые здесь живут!
Рекомендуем, если будете в Дохе, связаться с ней и попробывать забронировать экскурсию, если уже кто-то не оперидил вас!

З
12 мая 2025
Были на экскурсии с Эльмирой. Мой муж имеет ограничения по передвижению, Эльмира учла все пожелания, отнеслась к просьбам очень внимательно, помогла выбрать подходящий транспорт и адаптировала маршрут под возможности мужа. Мы посетили самые живописные места и влюбились в красоту Катара. То, что мы видели, похоже на сказку! Если вернёмся, обязательно снова обратимся к Эльмире. Рекомендую от всего сердца!
Е
7 мая 2025
Эльмира окружила нас арабской гостеприимностью с самого первого предложения. Мы неудачно выбрали время экскурсии. Она порекомендовала нам правильное время и что взять с собой. Воду великодушно предоставила. Она показала нам
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один за другим разные части Катара от более простых, но очень милых районов до потрясающих воображение мест. Благодаря совету, мы увидели дневной Катар (золотую мечеть нужно смотреть при свете дня) и потрясающую ночную панораму.
Мы много узнали про историю страны, их свадебные традиции(девушкам это всегда интересно) про быт, про учебу. В общем, на все ниши вопросы, Эльмира отвечала четко по смыслу и по-восточному цветисто. Мы много смеялись. А еще она нам показала очень много мест не заявленных в программе, но очень интересных и, по моему мнению, обязательных к просмотру. Было много локаций для потрясающих фото. А еще мы выспросили у нее про качественные местные бренды.
Очень удобно был организован транспорт. Так грамотно было рассчитано время пешей прогулки, что как только мы понимали, что надо передохнуть: мы оказывались у машины. А еще мне очень понравилась виртуальная прогулка по Мекке.
Нам все очень понравилось! Очень рекомендую Эльмиру!

Ю
22 фев 2025
Были проездом в Дохе, летели на Мальдивы. Транзит был около 7 часов, чтобы не сидеть в аэропорту решили воспользоваться услугами Эльмиры.
Провели с Эльмирой очень насыщенную ночь и день в Дохе.
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Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, чувство юмора, связь истории и современности! Она не просто замечательный и профессиональный гид, а также очень отзывчивая и чуткая женщина. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Мы просто влюбились в город. Индивидуальная экскурсия это круто, а ещё и с русскоговорящим профессиональным гидом. Очень комфортно ездить на авто и знакомиться с достопримечательностями и тайнами города. А также большая благодарность ребятам- водителям, которые нас возили, у нее они отличные. Команда супер! В общем всем рекомендую! Вы останетесь довольны знакомством с Эльмирой и пребыванием в этом замечательном городе.
Эльмира, браво! Большое спасибо за встречу с Вами, Дохой и Катаром!

М
11 фев 2025
Очень понравилась экскурсия с Эльмирой. Комфортабельный автомобиль, сама Эльмира приятная девушка и отличный рассказчик. Пунктуальная. Как только экскурсию забронировали, сразу связалась со мной в ВатсАппе. Во время экскурсии рассказала много интересного о стране. Объехали все основные достопримечательности Дохи. В общем, от души рекомендую👍🏼
Очень понравилась экскурсия с Эльмирой. Комфортабельный автомобиль, сама Эльмира приятная девушка и отличный рассказчик. Пунктуальная. КакОчень понравилась экскурсия с Эльмирой. Комфортабельный автомобиль, сама Эльмира приятная девушка и отличный рассказчик. Пунктуальная. КакОчень понравилась экскурсия с Эльмирой. Комфортабельный автомобиль, сама Эльмира приятная девушка и отличный рассказчик. Пунктуальная. КакОчень понравилась экскурсия с Эльмирой. Комфортабельный автомобиль, сама Эльмира приятная девушка и отличный рассказчик. Пунктуальная. КакОчень понравилась экскурсия с Эльмирой. Комфортабельный автомобиль, сама Эльмира приятная девушка и отличный рассказчик. Пунктуальная. КакОчень понравилась экскурсия с Эльмирой. Комфортабельный автомобиль, сама Эльмира приятная девушка и отличный рассказчик. Пунктуальная. КакОчень понравилась экскурсия с Эльмирой. Комфортабельный автомобиль, сама Эльмира приятная девушка и отличный рассказчик. Пунктуальная. КакОчень понравилась экскурсия с Эльмирой. Комфортабельный автомобиль, сама Эльмира приятная девушка и отличный рассказчик. Пунктуальная. Как
Е
7 янв 2025
Экскурсия очень понравилась, провела гид Наталья.
Правда маловато время для такой насыщенной экскурсии (4 часа), благо была возможность продлить.
В целом и подача материала и маршрут понравился. Также Наталья подстраивалась под нас, коррективала маршрут, под наши пожелания, что очень радовало.
Наталия
19 дек 2024
У меня была транзитная пересадка в Дохе, но из-за того, что рейс задержали, все планы поехали. Эльмира быстро сориентировалась, вошла в положение и предложила несколько вариантов, как можно скорректировать программу.
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Спасибо большое 🙌🏻❤️
Эльмира влюблена в Катар, Доху, много всего знает, с радостью отвечает на вопросы. Очень быстро создает легкую и дружескую атмосферу. Однозначно рекомендую изучать Доху с гидом, чтобы получить наиболее полное впечатление и почувствовать ее душу ☺️

Входит в следующие категории Дохи

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