читать дальше

один за другим разные части Катара от более простых, но очень милых районов до потрясающих воображение мест. Благодаря совету, мы увидели дневной Катар (золотую мечеть нужно смотреть при свете дня) и потрясающую ночную панораму.

Мы много узнали про историю страны, их свадебные традиции(девушкам это всегда интересно) про быт, про учебу. В общем, на все ниши вопросы, Эльмира отвечала четко по смыслу и по-восточному цветисто. Мы много смеялись. А еще она нам показала очень много мест не заявленных в программе, но очень интересных и, по моему мнению, обязательных к просмотру. Было много локаций для потрясающих фото. А еще мы выспросили у нее про качественные местные бренды.

Очень удобно был организован транспорт. Так грамотно было рассчитано время пешей прогулки, что как только мы понимали, что надо передохнуть: мы оказывались у машины. А еще мне очень понравилась виртуальная прогулка по Мекке.

Нам все очень понравилось! Очень рекомендую Эльмиру!