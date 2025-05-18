Доха предлагает уникальное путешествие во времени: от традиционного рынка Сук Вакиф, где оживает история Катара, до современных небоскрёбов Вест-Бэя. На набережной Корниш вас ждут живописные виды и традиционные лодки доу.
Культурная
Культурная
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в традиции на рынке Сук Вакиф
- 🏙️ Контраст современных небоскрёбов Вест-Бэй
- 🌊 Прогулка вдоль набережной Корниш
- 🎭 Культурное наследие в деревне Катара
- 🏝️ Восточная элегантность на острове Жемчужина
- 🌆 Футуристическая архитектура Люсаила
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Рынок Сук Вакиф
- Вест-Бэй
- Набережная Корниш
- Культурная деревня Катара
- Искусственный остров Жемчужина
- Люсаил
- Мушериб
Описание экскурсии
- Рынок Сук Вакиф — это прошлое Дохи. Именно здесь вы не только узнаете, но и почувствуете, как жили катарцы до появления газа и нефти
- Вест-Бэй — этот район можно назвать Доха-сити, ведь он состоит из небоскрёбов и торговых центров. После посещения рынка контраст будет сильным — вы увидите современный облик города
- Набережная Корниш — вдоль 8-километровой набережной живописно проплывают традиционные лодки доу, на которых можно прокатиться
- Культурная деревня Катара с «Галери Лафайет», амфитеатром, Золотой и Голубой мечетями
- Искусственный остров Жемчужина с кварталом, похожим на Венецию
- Люсаил — город будущего с футуристической архитектурой
- Мушериб — старый район Дохи, который восстанавливают с помощью инноваций. Этакий смарт-сити
Вы узнаете, как в Катаре появились нефть и газ, какой была жизнь до их обнаружения и какой стала сейчас.
Организационные детали
- Дресс-код: сдержанная одежда в соответствии с мусульманскими нормами
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 30 туристов
Здравствуйте! Я дипломированный гид в Катаре. Вместе с командой профессионалов буду рада организовать для вас познавательный отдых, познакомить с историей, культурой и обыденной жизнью катарцев.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
18 мая 2025
Огромное спасибо Эльмире за ее арабскую гостеприимность.
Она нам показала разные части Дохи. Одни из них потрясают воображение, другие дают представление о людях живущих в Катаре. У Эльмиры отличное чувство юмора,
Она нам показала разные части Дохи. Одни из них потрясают воображение, другие дают представление о людях живущих в Катаре. У Эльмиры отличное чувство юмора,
З
Злата
12 мая 2025
Были на экскурсии с Эльмирой. Мой муж имеет ограничения по передвижению, Эльмира учла все пожелания, отнеслась к просьбам очень внимательно, помогла выбрать подходящий транспорт и адаптировала маршрут под возможности мужа. Мы посетили самые живописные места и влюбились в красоту Катара. То, что мы видели, похоже на сказку! Если вернёмся, обязательно снова обратимся к Эльмире. Рекомендую от всего сердца!
Е
Елена
7 мая 2025
Эльмира окружила нас арабской гостеприимностью с самого первого предложения. Мы неудачно выбрали время экскурсии. Она порекомендовала нам правильное время и что взять с собой. Воду великодушно предоставила. Она показала нам
Ю
Юлия
22 фев 2025
Были проездом в Дохе, летели на Мальдивы. Транзит был около 7 часов, чтобы не сидеть в аэропорту решили воспользоваться услугами Эльмиры.
Провели с Эльмирой очень насыщенную ночь и день в Дохе.
Провели с Эльмирой очень насыщенную ночь и день в Дохе.
М
Мария
11 фев 2025
Очень понравилась экскурсия с Эльмирой. Комфортабельный автомобиль, сама Эльмира приятная девушка и отличный рассказчик. Пунктуальная. Как только экскурсию забронировали, сразу связалась со мной в ВатсАппе. Во время экскурсии рассказала много интересного о стране. Объехали все основные достопримечательности Дохи. В общем, от души рекомендую👍🏼
Е
Евгений
7 янв 2025
Экскурсия очень понравилась, провела гид Наталья.
Правда маловато время для такой насыщенной экскурсии (4 часа), благо была возможность продлить.
В целом и подача материала и маршрут понравился. Также Наталья подстраивалась под нас, коррективала маршрут, под наши пожелания, что очень радовало.
Правда маловато время для такой насыщенной экскурсии (4 часа), благо была возможность продлить.
В целом и подача материала и маршрут понравился. Также Наталья подстраивалась под нас, коррективала маршрут, под наши пожелания, что очень радовало.
Наталия
19 дек 2024
У меня была транзитная пересадка в Дохе, но из-за того, что рейс задержали, все планы поехали. Эльмира быстро сориентировалась, вошла в положение и предложила несколько вариантов, как можно скорректировать программу.
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