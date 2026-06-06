Джип-тур по Мангистау — это возможность комфортно и безопасно увидеть самые впечатляющие места региона: скалы, каньоны, пустынные плато и древние некрополи.
Без долгих пеших переходов и сложных маршрутов — мы довезём вас прямо к самым красивым видам, расскажем интересные факты и покажем места, куда нелегко добраться без внедорожника.
Без долгих пеших переходов и сложных маршрутов — мы довезём вас прямо к самым красивым видам, расскажем интересные факты и покажем места, куда нелегко добраться без внедорожника.
Описание экскурсии
- Впадина Карагие — обзорная остановка.
Впадина Карагие — самая глубокая сухая впадина в Казахстане и пятая в мире, расположенная на полуострове Мангышлак (–132 м ниже уровня моря). Она образовалась в результате карстовых процессов и обрушения пород, а её длина достигает 85 км. Уникальность впадины заключается в том, что её называют «родителем дождя»: здесь образуются облака благодаря конденсации горячего воздуха.
- Урочище Кызылкуп — фотостоп.
Урочище Кызылкуп, известное как «Тирамису» благодаря своей слоистой структуре, представляет собой обнажение меловых отложений древнего океана Тетис, существовавшего 85–60 млн лет назад. Красные и белые слои образовались в результате чередования меловых отложений и примесей железа, создавших живописный ландшафт.
- Гора Бокты — обзорная остановка.
Гора Бокты — уникальный меловой останец высотой 165 м, расположенный в Мангистауской области. Она сформировалась на дне высохшего океана Тетис миллионы лет назад. Геологически гора состоит из многослойных осадочных пород, меняющих цвет от белого у основания до оранжевого, красного и зеленовато-серого в верхней части.
- Урочище Босжыра — обзорная остановка, прогулка и перекус с видом на знаменитый ландшафт.
Урочище Босжыра — одно из самых впечатляющих мест Мангистау, где открываются панорамные виды на бескрайние просторы. Это реликтовая меловая долина, образовавшаяся на месте высохшего 5–10 млн лет назад океана Тетис. Она представляет собой уникальный геологический комплекс с останцовыми горами, зубчатыми пиками и глубокими каньонами. Ветер и вода сформировали здесь «инопланетные» ландшафты из осадочных пород, содержащих окаменелости древних моллюсков и зубы акул.
Темы
- Геология и природные феномены.
Мы поговорим о том, как миллионы лет назад Мангышлак был дном древнего океана Тетис и почему здесь можно найти ракушки и окаменелости морских существ. Вы узнаете, где найти зубы древних акул и где купить на память необычные сувениры.
- Современный Мангистау.
Обсудим, как изменился регион сегодня, где добывают нефть, чем живут местные жители и как развивается туризм.
Организационные детали
- Поедем на внедорожниках Toyota Sequoia, Toyota Land Cruiser или аналогичном подготовленном автомобиле. Есть возможность установить детское кресло (по запросу)
- Бронирование минимум за 2 дня до поездки
- Маршрут комфортный, длительных пеших переходов нет. Однако участникам нужно быть готовыми к поездке по пересечённой местности.
Питание и пропуска в заповедные места входят в стоимость поездки.
- С вами будет гид из нашей команды
Что взять с собой:
✔️ Удобную одежду по сезону (ветровка или тёплая куртка в межсезонье, головной убор от солнца летом).
✔️ Закрытую удобную обувь (кроссовки или треккинговые ботинки).
✔️ Защиту от солнца (солнцезащитные очки, крем, кепку).
✔️ Фото- и видеотехнику (пейзажи невероятные! и есть возможность зарядить технику в авто, а также в некоторых турах, есть возможность съемки на дрон)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асия — ваша команда гидов в Актау
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — гид по Мангистау, земле моих предков. Как настоящий кочевник, я не могу сидеть на месте, поэтому выбрала путь проводника. Я хочу показать вам этот удивительный край — его бескрайние
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