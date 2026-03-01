Индивидуальная
до 4 чел.
Необычные места Мангистау
Погрузитесь в мир уникальных природных образований Мангистау. Узнайте историю древнего океана и полюбуйтесь природными замками и каньонами
Начало: У места вашего проживания
22 мар в 08:30
23 мар в 08:30
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по уникальным природным достопримечательностям Мангистау, где вас ждут захватывающие виды и интересные истории
Начало: У вашего отеля
23 мар в 08:00
24 мар в 08:00
33 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Мангистау: от впадины Карагие до Бозжиры и Кызылкупа
Путешествие из Актау к впечатляющим природным памятникам и марсианским ландшафтам
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
37 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белые скалы Бозжиры, слоёные горы Кызылкупа
В путешествии на 650 км из Актау, где всё включено
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ажурное чудо Мангистау - ущелье Ыбыкты Сай
Отправиться из Актау к марсианским пейзажам, просторам и себе настоящему
Начало: По договорённости
26 мар в 08:00
27 мар в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны каменных гигантов
Из Актау - к секретам древних морей и историям, высеченным в меловых скалах
Начало: По месту проживания
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Сколько стоит экскурсия по Актау в марте 2026
Сейчас в Актау в категории "Мангистау" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 000 до 37 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
