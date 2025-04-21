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Туры проходящие только летом в Актау

Найдено 3 тура в категории «Летние» в Актау, цены от 80 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
На машине
5 дней
3 отзыва
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
14 июл в 08:00
20 июл в 08:00
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный джип-тур «всё включено» в Мангистау с палатками: марсианские горы, каньоны и оазисы
На машине
Джиппинг
3 дня
Индивидуальный джип-тур «всё включено» в Мангистау с палатками: марсианские горы, каньоны и оазисы
Перезагрузиться вдали от города, провести вечера под звёздами, исследовать пустыню, скалы и дюны
Начало: Актау, место вашего проживания, 8:00
120 000 ₽ за всё до 18 чел.
Топовые места Мангистау только для вас: джип-тур с проживанием в палатках
На машине
Джиппинг
3 дня
Топовые места Мангистау только для вас: джип-тур с проживанием в палатках
Побывать в казахской Сахаре, увидеть местную пирамиду и получить на память фото с дрона
Начало: Актау, 8:00-8:30
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
80 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 апреля 2025
    Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
    Потрясающие взор и воображение виды, невероятной красоты пейзажи очень содержательная, комфортная и продуманная до мелочей экскурсия. Сергей очень внимательный, тактичный, интересный собеседник и первоклассный профессионал Эти экскурсии надолго останутся в вашей памяти и рассказах друзьям))) Рекомендуем 1000%
  • Е
    Елена
    3 апреля 2025
    Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
    Наш четырехдневный турпо просто фантастически! Красоты Тузбаира, Бозжыры, ажурного каньона долинышаров и других чудесных красивейших природных локаций нам подарил наш
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    замечательный гид Сергей Смирнов. Сергей, мы безгранично признательны тебе за терпение, деликатность, доброту и чувство юмора. Мы оценили и твою любовь к родному краю, и твои кулинарные таланты, и навыки водителя высочайшего класса. Хотим пожелать тебе успеха в разработке новых маршрутов, интересных встреч и благодарных туристов!

  • И
    Ирина
    30 марта 2025
    Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
    Доброго дня! Удивительное путешествие состоялось у меня с подружками в сопровождении Сергея! Мы были окружены красотой, тишиной природы и заботой Сергея.
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    Было очень вкусно, весело и душевно. Спартанские условия (ночевка в палатках, туалет с лопаткой, езда не по асфальту) нежными барышнями были стойко перенесены, и в вознаграждение мы получили огромное количество положительных эмоций, красивейших фотографий с самых правильных ракурсов. Сергей покорили нас своим гостеприимством. Приятно встречать людей, относящихся бережно, с любовью к своей стране. Желаю, Сергею, удачи, новых маршрутов и благодарных туристов. Так держать!

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Летние»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  2. Индивидуальный джип-тур «всё включено» в Мангистау с палатками: марсианские горы, каньоны и оазисы
  3. Топовые места Мангистау только для вас: джип-тур с проживанием в палатках
Сколько стоит тур в Актау в июле 2025
Сейчас в Актау в категории "Летние" можно забронировать 3 тура от 80 000 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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