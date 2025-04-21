Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
14 июл в 08:00
20 июл в 08:00
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный джип-тур «всё включено» в Мангистау с палатками: марсианские горы, каньоны и оазисы
Перезагрузиться вдали от города, провести вечера под звёздами, исследовать пустыню, скалы и дюны
Начало: Актау, место вашего проживания, 8:00
120 000 ₽ за всё до 18 чел.
Топовые места Мангистау только для вас: джип-тур с проживанием в палатках
Побывать в казахской Сахаре, увидеть местную пирамиду и получить на память фото с дрона
Начало: Актау, 8:00-8:30
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
80 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 апреля 2025Потрясающие взор и воображение виды, невероятной красоты пейзажи очень содержательная, комфортная и продуманная до мелочей экскурсия. Сергей очень внимательный, тактичный, интересный собеседник и первоклассный профессионал Эти экскурсии надолго останутся в вашей памяти и рассказах друзьям))) Рекомендуем 1000%
- ЕЕлена3 апреля 2025Наш четырехдневный турпо просто фантастически! Красоты Тузбаира, Бозжыры, ажурного каньона долинышаров и других чудесных красивейших природных локаций нам подарил наш
- ИИрина30 марта 2025Доброго дня! Удивительное путешествие состоялось у меня с подружками в сопровождении Сергея! Мы были окружены красотой, тишиной природы и заботой Сергея.
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Летние»
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