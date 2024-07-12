Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте

Исследовать запад Казахстана на внедорожнике, погулять по солончаку и провести ночь под шум прибоя
Приглашаем в джип-тур по полуострову Мангистау в западной части Казахстана.

Эти места поражают разнообразными пейзажами: здесь есть причудливые горы, похожие на тирамису, драконью спину, юрту, сфинкса и замки, и вы увидите
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их все.

Также спуститесь в величественный каньон Босжира, полюбуетесь закатом над солончаком Тузбаир и проведёте ночь под шум прибоя на диком пляже Каспийского моря, где можно искупаться и позагорать.

Большую часть путешествия мы будем жить в палатках, а также ненадолго остановимся в настоящих жилищах кочевников — юртах.

5
2 отзыва
Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
Ближайшие даты:
27
апр
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $580 непосредственно организатору.

Рекомендуем взять с собой резиновые сапоги или ботинки с высоким голенищем для прогулки по солончаку.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Grand Hotel Victory 4* в Актау. 1-местное размещение в палатке, в лагере походные условия без удобств, предоставим бутилированную воду, чтобы умыться и почистить зубы. В юрте размещение по 2-3 человека по половому признаку, на территории лагеря имеются душ и туалет.

*Фото отеля взяты с сайта grandhotelvictory.kz

Питание. Завтраки в отеле в Актау, трёхразовое питание на маршруте.

Транспорт. Джипы.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Казахстан

Встретим вас у аэропорта Актау и доставим в отель. После размещения будет время отдохнуть и подготовиться к предстоящему путешествию.

Прибытие в КазахстанПрибытие в КазахстанПрибытие в КазахстанПрибытие в Казахстан
2 день

Полуостров Мангистау: каньон Босжира, горы Бокты и Кызылкуп

Позавтракав, поедем на полуостров Мангистау. Полюбуемся невероятными, словно инопланетными ландшафтами, от которых захватывает дух. Сделаем фантастические фото у одной из самых величественных и живописных природных достопримечательностей Казахстана — каньона Босжира.

После полудня поднимемся на смотровую площадку с панорамой вершины Бокты, изображённой на купюре 1000 тенге. Увидим горы Кызылкуп, которые кто-то сравнивает с десертом тирамису, а кто-то — с Марсом. В этих красочных местах будем обедать.

На закате спустимся в каньон Босжира и осмотрим гору, похожую на спину гигантского дракона. Неподалёку отсюда мы разобьём палаточный лагерь, поужинаем и отдохнём.

Полуостров Мангистау: каньон Босжира, горы Бокты и КызылкупПолуостров Мангистау: каньон Босжира, горы Бокты и КызылкупПолуостров Мангистау: каньон Босжира, горы Бокты и КызылкупПолуостров Мангистау: каньон Босжира, горы Бокты и КызылкупПолуостров Мангистау: каньон Босжира, горы Бокты и Кызылкуп
3 день

Каньон Босжира, солончак Тузбаир

Позавтракаем и начнём трёхкилометровый поход к смотровой площадке, откуда открываются виды на двухсотметровые останцы, похожие на клыки, в каньоне Босжира. Вернувшись, соберём палаточный лагерь и поедем на юго-восток Мангистау.

Прибыв на место, погуляем по завораживающему солончаку Тузбаир. Поблизости поставим палаточный лагерь, приготовим ужин, полюбуемся закатом и звёздным небом над соляной пустыней.

Каньон Босжира, солончак ТузбаирКаньон Босжира, солончак ТузбаирКаньон Босжира, солончак ТузбаирКаньон Босжира, солончак ТузбаирКаньон Босжира, солончак Тузбаир
4 день

Меловая арка, останец-сфинкс, горы Айракты

Постараемся проснуться пораньше, чтобы застать бескрайнюю гладь солёного озера в рассветных лучах. Затем позавтракаем и отправимся гулять. Осмотрим гигантскую меловую арку и любопытной формы останец, который называют сфинксом.

Пообедав, посетим долину замков — горы Айракты. Вечером прибудем в юрточный лагерь, поужинаем и переночуем в аутентичных жилищах кочевников.

Меловая арка, останец-сфинкс, горы АйрактыМеловая арка, останец-сфинкс, горы АйрактыМеловая арка, останец-сфинкс, горы АйрактыМеловая арка, останец-сфинкс, горы Айракты
5 день

Гора Шеркала, городище Кызыл-Кала, урочище Торыш, мыс Жыгылган, каньон Саура

После завтрака отправимся к одиноко стоящей горе Шеркала, напоминающей юрту или отдыхающего льва, услышим самые интересные легенды о ней. Побываем в древнем городище Кызыл-Кала, процветавшем столетия назад и бывшем частью Великого Шёлкового пути.

Перед обедом посетим ещё одно удивительное место — урочище Торыш, известное как долина шаров. Далее нас ждёт длительный переезд в сторону Каспийского моря.

Погуляем по мысу Жыгылган, название которого переводится с казахского как упавшая земля. Полюбуемся красивейшим озером в форме сердца и впечатляющим каньоном Саура. Палаточный лагерь установим на диком пляже Каспийского моря, поужинаем и проведём ночь под шум прибоя.

Гора Шеркала, городище Кызыл-Кала, урочище Торыш, мыс Жыгылган, каньон СаураГора Шеркала, городище Кызыл-Кала, урочище Торыш, мыс Жыгылган, каньон СаураГора Шеркала, городище Кызыл-Кала, урочище Торыш, мыс Жыгылган, каньон СаураГора Шеркала, городище Кызыл-Кала, урочище Торыш, мыс Жыгылган, каньон СаураГора Шеркала, городище Кызыл-Кала, урочище Торыш, мыс Жыгылган, каньон Саура
6 день

Отдых на побережье Каспийского моря, возвращение в Актау

Будем завтракать, любуясь бирюзовой гладью Каспийского моря. До обеда будем загорать и купаться, после отправимся в обратный путь. По дороге увидим впечатляющую Голубую бухту и каменный останец Чёртов палец. К вечеру прибудем в Актау и отдохнём.

Отдых на побережье Каспийского моря, возвращение в АктауОтдых на побережье Каспийского моря, возвращение в АктауОтдых на побережье Каспийского моря, возвращение в АктауОтдых на побережье Каспийского моря, возвращение в Актау
7 день

Самостоятельный отдых

Сегодня — свободный день в Актау. Вы можете самостоятельно прогуляться по городу и осмотреть главные достопримечательности: монумент «Каравелла», мечеть Бекет-ата, памятники, Каспийскую ривьеру.

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
8 день

Возвращение домой

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле в Актау
  • Трёхразовое питание на маршруте
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и гидом-фотографом
  • Входные билеты и экскурсии по программе, сборы в заповедниках и национальных парках
  • Туристическое оборудование
Что не входит в цену
  • Билеты в Актау и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Актау, после полудня
Завершение: Аэропорт Актау, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Е
12 июл 2024
Счастливого пути, ребята! Пусть накопленные эмоции греют душу.
Чуть поработайте - и к новым приключениям!!! Всех обняла
Многих видела перед отьездом, но с Михаилами не довелось.
Спасибо Вам, мужчины, за замечательные фото, за хорошую компанию. Михаилу Воробьёву за отличную организацию!
В
2 июл 2024
Ребята, я ехала и не знала куда и с кем)) я ведь даже не познакомилась с программой путешествия.
Я полностью доверилась организаторам.
Итог: Я ВПЕЧАТЛЕНА. Отдых оказался диким, непредсказуемым, беззаботным. Я наполнилась до краев силой и мощью МОГУЩЕСТВЕННЫХ скал и свободой степи Казахстана!
Наполнитесь приятными эмоциями и энергией.
Спасибо 🙏 огромное организаторам и всем кто был рядом. Как говорится из людей создается атмосфера.
Ребята, я ехала и не знала куда и с кем)) я ведь даже не познакомилась с программой путешествия.

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