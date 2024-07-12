Эти места поражают разнообразными пейзажами: здесь есть причудливые горы, похожие на тирамису, драконью спину, юрту, сфинкса и замки, и вы увидите
апр
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $580 непосредственно организатору.
Рекомендуем взять с собой резиновые сапоги или ботинки с высоким голенищем для прогулки по солончаку.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Grand Hotel Victory 4* в Актау. 1-местное размещение в палатке, в лагере походные условия без удобств, предоставим бутилированную воду, чтобы умыться и почистить зубы. В юрте размещение по 2-3 человека по половому признаку, на территории лагеря имеются душ и туалет.
*Фото отеля взяты с сайта grandhotelvictory.kz
Питание. Завтраки в отеле в Актау, трёхразовое питание на маршруте.
Транспорт. Джипы.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Казахстан
Встретим вас у аэропорта Актау и доставим в отель. После размещения будет время отдохнуть и подготовиться к предстоящему путешествию.
Полуостров Мангистау: каньон Босжира, горы Бокты и Кызылкуп
Позавтракав, поедем на полуостров Мангистау. Полюбуемся невероятными, словно инопланетными ландшафтами, от которых захватывает дух. Сделаем фантастические фото у одной из самых величественных и живописных природных достопримечательностей Казахстана — каньона Босжира.
После полудня поднимемся на смотровую площадку с панорамой вершины Бокты, изображённой на купюре 1000 тенге. Увидим горы Кызылкуп, которые кто-то сравнивает с десертом тирамису, а кто-то — с Марсом. В этих красочных местах будем обедать.
На закате спустимся в каньон Босжира и осмотрим гору, похожую на спину гигантского дракона. Неподалёку отсюда мы разобьём палаточный лагерь, поужинаем и отдохнём.
Каньон Босжира, солончак Тузбаир
Позавтракаем и начнём трёхкилометровый поход к смотровой площадке, откуда открываются виды на двухсотметровые останцы, похожие на клыки, в каньоне Босжира. Вернувшись, соберём палаточный лагерь и поедем на юго-восток Мангистау.
Прибыв на место, погуляем по завораживающему солончаку Тузбаир. Поблизости поставим палаточный лагерь, приготовим ужин, полюбуемся закатом и звёздным небом над соляной пустыней.
Меловая арка, останец-сфинкс, горы Айракты
Постараемся проснуться пораньше, чтобы застать бескрайнюю гладь солёного озера в рассветных лучах. Затем позавтракаем и отправимся гулять. Осмотрим гигантскую меловую арку и любопытной формы останец, который называют сфинксом.
Пообедав, посетим долину замков — горы Айракты. Вечером прибудем в юрточный лагерь, поужинаем и переночуем в аутентичных жилищах кочевников.
Гора Шеркала, городище Кызыл-Кала, урочище Торыш, мыс Жыгылган, каньон Саура
После завтрака отправимся к одиноко стоящей горе Шеркала, напоминающей юрту или отдыхающего льва, услышим самые интересные легенды о ней. Побываем в древнем городище Кызыл-Кала, процветавшем столетия назад и бывшем частью Великого Шёлкового пути.
Перед обедом посетим ещё одно удивительное место — урочище Торыш, известное как долина шаров. Далее нас ждёт длительный переезд в сторону Каспийского моря.
Погуляем по мысу Жыгылган, название которого переводится с казахского как упавшая земля. Полюбуемся красивейшим озером в форме сердца и впечатляющим каньоном Саура. Палаточный лагерь установим на диком пляже Каспийского моря, поужинаем и проведём ночь под шум прибоя.
Отдых на побережье Каспийского моря, возвращение в Актау
Будем завтракать, любуясь бирюзовой гладью Каспийского моря. До обеда будем загорать и купаться, после отправимся в обратный путь. По дороге увидим впечатляющую Голубую бухту и каменный останец Чёртов палец. К вечеру прибудем в Актау и отдохнём.
Самостоятельный отдых
Сегодня — свободный день в Актау. Вы можете самостоятельно прогуляться по городу и осмотреть главные достопримечательности: монумент «Каравелла», мечеть Бекет-ата, памятники, Каспийскую ривьеру.
Возвращение домой
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле в Актау
- Трёхразовое питание на маршруте
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом и гидом-фотографом
- Входные билеты и экскурсии по программе, сборы в заповедниках и национальных парках
- Туристическое оборудование
Что не входит в цену
- Билеты в Актау и обратно в ваш город
- Питание вне программы
- Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Чуть поработайте - и к новым приключениям!!! Всех обняла
Многих видела перед отьездом, но с Михаилами не довелось.
Спасибо Вам, мужчины, за замечательные фото, за хорошую компанию. Михаилу Воробьёву за отличную организацию!
Я полностью доверилась организаторам.
Итог: Я ВПЕЧАТЛЕНА. Отдых оказался диким, непредсказуемым, беззаботным. Я наполнилась до краев силой и мощью МОГУЩЕСТВЕННЫХ скал и свободой степи Казахстана!
Наполнитесь приятными эмоциями и энергией.
Спасибо 🙏 огромное организаторам и всем кто был рядом. Как говорится из людей создается атмосфера.