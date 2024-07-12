Позавтракав, поедем на полуостров Мангистау. Полюбуемся невероятными, словно инопланетными ландшафтами, от которых захватывает дух. Сделаем фантастические фото у одной из самых величественных и живописных природных достопримечательностей Казахстана — каньона Босжира.

После полудня поднимемся на смотровую площадку с панорамой вершины Бокты, изображённой на купюре 1000 тенге. Увидим горы Кызылкуп, которые кто-то сравнивает с десертом тирамису, а кто-то — с Марсом. В этих красочных местах будем обедать.

На закате спустимся в каньон Босжира и осмотрим гору, похожую на спину гигантского дракона. Неподалёку отсюда мы разобьём палаточный лагерь, поужинаем и отдохнём.