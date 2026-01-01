Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
21 мар в 08:00
22 мар в 08:00
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мангистау на джипах с проживанием в палатках: только для вас
Побывать в казахской Сахаре, увидеть местную пирамиду и получить на память фото с дрона
Начало: Актау, 8:00-8:30
14 янв в 08:00
15 янв в 08:00
90 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный джип-тур «всё включено» в Мангистау с палатками: марсианские горы, каньоны и оазисы
Перезагрузиться вдали от города, провести вечера под звёздами, исследовать пустыню, скалы и дюны
Начало: Актау, место вашего проживания, 8:00
9 янв в 08:00
10 янв в 08:00
120 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Актау
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Актау в январе 2026
Сейчас в Актау в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 90 000 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Актау на 2026 год на майские, 3 ⭐ отзыва, цены от 90000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март