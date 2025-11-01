Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в захватывающее путешествие из Алматы к Чарынским каньонам: вас ждут Долина замков, Чёрный и Лунный каньоны.



Удивительные пейзажи, захватывающие виды и интересные факты от гида сделают эту поездку по-настоящему запоминающейся. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Путешествие на Чарынские каньоны — это незабываемый однодневный тур из Алматы к одному из самых живописных природных памятников Казахстана. Во время экскурсии вы посетите сразу несколько локаций, каждая из которых поражает по-своему: Долина замков — с причудливыми скальными образованиями, напоминающими башни и крепости, Чёрный каньон — с мрачноватыми оттенками и суровой красотой, Лунный каньон — с необычным ландшафтом и светлыми тонами, навевающими ассоциации с инопланетной поверхностью. По дороге предусмотрены дополнительные остановки для отдыха и фото, а сопровождающий гид расскажет множество интересных фактов об истории и геологии этих мест. Вы узнаете, как миллионы лет формировали эти ландшафты, почему каждый из каньонов получил своё название, и чем уникальны окружающие их экосистемы. Это идеальный тур для тех, кто хочет вырваться за пределы города и увидеть настоящие природные чудеса Казахстана. Важная информация: Продолжительность экскурсии, дата и время проведения согласовываются заранее.

