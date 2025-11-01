Мои заказы

Чарынские каньоны из Алматы

Отправьтесь в захватывающее путешествие из Алматы к Чарынским каньонам: вас ждут Долина замков, Чёрный и Лунный каньоны.

Удивительные пейзажи, захватывающие виды и интересные факты от гида сделают эту поездку по-настоящему запоминающейся.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Путешествие на Чарынские каньоны — это незабываемый однодневный тур из Алматы к одному из самых живописных природных памятников Казахстана. Во время экскурсии вы посетите сразу несколько локаций, каждая из которых поражает по-своему: Долина замков — с причудливыми скальными образованиями, напоминающими башни и крепости, Чёрный каньон — с мрачноватыми оттенками и суровой красотой, Лунный каньон — с необычным ландшафтом и светлыми тонами, навевающими ассоциации с инопланетной поверхностью. По дороге предусмотрены дополнительные остановки для отдыха и фото, а сопровождающий гид расскажет множество интересных фактов об истории и геологии этих мест. Вы узнаете, как миллионы лет формировали эти ландшафты, почему каждый из каньонов получил своё название, и чем уникальны окружающие их экосистемы. Это идеальный тур для тех, кто хочет вырваться за пределы города и увидеть настоящие природные чудеса Казахстана. Важная информация: Продолжительность экскурсии, дата и время проведения согласовываются заранее.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любая точка города
Завершение: Любая точка городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Продолжительность экскурсии
  • Дата и время проведения согласовываются заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
N
Nikita
1 ноя 2025
Освободилось время и накануне искали кто может повозить по каньонам - Влад и его сын откликнулись быстро. Обговорили все детали. Все прошло отлично и безопасно - у нас трое детей
читать дальше

и это было важно. Машина на 5 человек - с запасом. Никаких там заедем в важные места и навязывания услуг, только рекомендации - скажем, по местным дыням - Влад и себе взял, и мы тоже (дыня - огонь). Сама поездка не напряжная, интересная. Пожалуй, может только на Чарын бы выделить чуть больше времени - это кончено самая важная точка, остальное уже можно как получится. Влад много знает о местах, очень интересный собеседник. Мы остались довольны. Жаль, что уже уезжали так бы еще куда-то прокатились с ним)

