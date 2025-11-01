Отправьтесь в захватывающее путешествие из Алматы к Чарынским каньонам: вас ждут Долина замков, Чёрный и Лунный каньоны.
Удивительные пейзажи, захватывающие виды и интересные факты от гида сделают эту поездку по-настоящему запоминающейся.
Описание экскурсииПутешествие на Чарынские каньоны — это незабываемый однодневный тур из Алматы к одному из самых живописных природных памятников Казахстана. Во время экскурсии вы посетите сразу несколько локаций, каждая из которых поражает по-своему: Долина замков — с причудливыми скальными образованиями, напоминающими башни и крепости, Чёрный каньон — с мрачноватыми оттенками и суровой красотой, Лунный каньон — с необычным ландшафтом и светлыми тонами, навевающими ассоциации с инопланетной поверхностью. По дороге предусмотрены дополнительные остановки для отдыха и фото, а сопровождающий гид расскажет множество интересных фактов об истории и геологии этих мест. Вы узнаете, как миллионы лет формировали эти ландшафты, почему каждый из каньонов получил своё название, и чем уникальны окружающие их экосистемы. Это идеальный тур для тех, кто хочет вырваться за пределы города и увидеть настоящие природные чудеса Казахстана. Важная информация: Продолжительность экскурсии, дата и время проведения согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любая точка города
Завершение: Любая точка городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Продолжительность экскурсии
- Дата и время проведения согласовываются заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nikita
1 ноя 2025
Освободилось время и накануне искали кто может повозить по каньонам - Влад и его сын откликнулись быстро. Обговорили все детали. Все прошло отлично и безопасно - у нас трое детей
