14 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Каинды и Чарынский каньон в Казахстане
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
17 янв в 07:00
25 000₸ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
17 янв в 08:00
240 000₸ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
17 янв в 08:00
750 000₸ за всё до 6 чел.
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Кольсай и Чарынский каньон из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
17 янв в 07:00
25 000₸ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»
Начало: Гостиница гостя
Расписание: Ежедневно в 07:00.
18 янв в 07:00
20 янв в 07:00
105 000₸ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений8 декабря 2024Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот
- ММирас4 декабря 2024Хорошо съездили, много увидели нового. Бархан удивил своим "голосом", такое вообще редко увидишь. Каньоны огромные, просто дух захватывает. Поездка долгая,
- ССергей1 декабря 2024Ребят, очень рад был с вами со всеми познакомиться. Экскурсия огонь🔥Я, как много чего повидавший путешественник, заявляю ответственно. Эмоций через
- ТТатьяна30 ноября 2024Насыщенная поездка с интересными и красивыми местами! Транспорт комфортный, организация тура достойная!
- ММихаил9 ноября 2024Фантастически красивая природа Казахстана! Мы поехали тогда, когда выпал снег и это была настоящая зимняя сказка. По самой экскурсии только позитивные комментарии. Ребята работают с душой, все делали для нас. Отличный гид, удобный транспорт, вкусная еда в гостевом доме. Молодцы!
- ИИнна4 ноября 2024Спасибо организаторам за отличную экскурсию! Организация на 10 из 10. Отличный маршрут- несколько локаций за 1 поездку. И,сто нам очень
- ННаталья27 октября 2024Отличная экскурсия. Все четко и вовремя. Маршрут удачный. Все успели посмотреть несмотря на ранние закаты. Чарынский каньон космическое место. Красота Казахстана потрясает.
- ЕЕлена24 октября 2024Спасибо Рустему за экскурсию! Все локации очень красивые и впечатляющие. Транспорт комфортный. Организаторы молодцы. Тур хорошо распланирован, есть время пофотографировать, послушать рассказ гида. Очень вкусно поужинали с видом на озеро Кольсай.
- ВВалентина9 октября 2024Поездка просто супер! Каньоны – вау, дух захватывает, озера такие красивые и спокойные, а бархан — вообще сказка, особенно как
- ИИрина2 октября 2024Мне очень понравилась эта экскурсия Кристины "от и до". Гид Али любознательный и любящий свой край. С гидом было интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Долина Замков»
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