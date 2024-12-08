Долина Замков – экскурсии в Алматы

Найдено 5 экскурсий в категории «Долина Замков» в Алматы, цены от 25 000 ₸. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Озеро Каинды и Чарынский каньон в Казахстане
На машине
4 отзыва
14 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Каинды и Чарынский каньон в Казахстане
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
17 янв в 07:00
25 000 за человека
Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
17 янв в 08:00
240 000 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
17 янв в 08:00
750 000 за всё до 6 чел.
Озеро Кольсай и Чарынский каньон из Алматы
Пешая
На машине
5 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Кольсай и Чарынский каньон из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
17 янв в 07:00
25 000 за человека
Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»
Пешая
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»
Начало: Гостиница гостя
Расписание: Ежедневно в 07:00.
18 янв в 07:00
20 янв в 07:00
105 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    8 декабря 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот
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    бархан поразил своей уникальностью и действительно как он оказался посреди пустыни непонятно. Да и родник со стелами тоже непонятно как там возникли. Немного поверили в магию). Спасибо за отличную организацию и яркие эмоции!

  • М
    Мирас
    4 декабря 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Хорошо съездили, много увидели нового. Бархан удивил своим "голосом", такое вообще редко увидишь. Каньоны огромные, просто дух захватывает. Поездка долгая,
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    лучше взять с собой побольше вещей. После бархана всё в песке — готовьтесь менять одежду! 😄 Спасибо ребятам, всё прошло классно, впечатлений море!

  • С
    Сергей
    1 декабря 2024
    Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
    Ребят, очень рад был с вами со всеми познакомиться. Экскурсия огонь🔥Я, как много чего повидавший путешественник, заявляю ответственно. Эмоций через
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    край и я впечатлён. Отдельное спасибо нашему водителю - очень сложно ждать, а потом ещё ехать 4 часа, в тот момент, когда все спят. Респект и мой рахмет! А теперь Ару😊 Звездочка, зажигалочка, тебе персональное спасибо, ты сделала мой день! Представьте, я просидел в аэропорту 6 часов, летел 8 часов, поспал 3 часа в Алматы и еду на экскурсию. Моё состояние, кто знает, передать словами невозможно…, но я встречаю Ару и почему то😊 моё состояние улучшилось😁 К чему я это всё, Ару тебе желаю заниматься любимым делом, вижу это твоё, ты заражаешь своей энергетикой, своей улыбкой и смехом… Всем, ребят желаю больше путешествовать, путешествие - это единственая вещь, которая расширяет сознание, а в границы старого уже невозможно вернуться! Всем рахмет👋И кто знает, может быть ещё увидимся, земля то круглая! 😉Отдельный респект и рахмет Антону! Экскурсия 🔥 А так же Яне за сопровождение и ответы на глупые вопросы! Спасибо ребят! Ваша команда лучшая!

  • Т
    Татьяна
    30 ноября 2024
    Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
    Насыщенная поездка с интересными и красивыми местами! Транспорт комфортный, организация тура достойная!
  • М
    Михаил
    9 ноября 2024
    Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
    Фантастически красивая природа Казахстана! Мы поехали тогда, когда выпал снег и это была настоящая зимняя сказка. По самой экскурсии только позитивные комментарии. Ребята работают с душой, все делали для нас. Отличный гид, удобный транспорт, вкусная еда в гостевом доме. Молодцы!
  • И
    Инна
    4 ноября 2024
    Озеро Кольсай и Чарынский каньон из Алматы
    Спасибо организаторам за отличную экскурсию! Организация на 10 из 10. Отличный маршрут- несколько локаций за 1 поездку. И,сто нам очень
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    понравилось, не было лишней инфы- сказки, легенды и тд)) основная информация коротко и понятно, на все вопросы, которые у нас возникали в ходе поездки- нам ответили. Ещё раз спасибо вашей команде за прекрасный день и море положительных эмоций

  • Н
    Наталья
    27 октября 2024
    Озеро Кольсай и Чарынский каньон из Алматы
    Отличная экскурсия. Все четко и вовремя. Маршрут удачный. Все успели посмотреть несмотря на ранние закаты. Чарынский каньон космическое место. Красота Казахстана потрясает.
  • Е
    Елена
    24 октября 2024
    Озеро Кольсай и Чарынский каньон из Алматы
    Спасибо Рустему за экскурсию! Все локации очень красивые и впечатляющие. Транспорт комфортный. Организаторы молодцы. Тур хорошо распланирован, есть время пофотографировать, послушать рассказ гида. Очень вкусно поужинали с видом на озеро Кольсай.
  • В
    Валентина
    9 октября 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Поездка просто супер! Каньоны – вау, дух захватывает, озера такие красивые и спокойные, а бархан — вообще сказка, особенно как
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    он "поёт". Очень советую покататься на лошадях у озер, это прям кайф и запомнится надолго. Спасибо организаторам за крутое путешествие, всё было чётко!

  • И
    Ирина
    2 октября 2024
    Озеро Каинды и Чарынский каньон в Казахстане
    Мне очень понравилась эта экскурсия Кристины "от и до". Гид Али любознательный и любящий свой край. С гидом было интересно!
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    Был хорошо продуман маршрут и четкое соблюдение графика. За световой день мы все успели. Это большая заслуга именно гида, который показывал верные точки для фото, по пути рассказывал и помогал тем, кто отставал. Мы были на Чарынском каньоне ранним утром до всех туристов, сделали много фото. Хороший национальный обед в гостевом доме, особенно плов. Понравилась поездка на лошадях до озера Каинды. Транспорт комфортный и удобный. Сами места очень красивые и их обязательно стоит увидеть! Экскурсия на 100% стоит приобретения. Мои самые лучшие пожелания Кристине и ее команде.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Долина Замков»

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