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край и я впечатлён. Отдельное спасибо нашему водителю - очень сложно ждать, а потом ещё ехать 4 часа, в тот момент, когда все спят. Респект и мой рахмет! А теперь Ару😊 Звездочка, зажигалочка, тебе персональное спасибо, ты сделала мой день! Представьте, я просидел в аэропорту 6 часов, летел 8 часов, поспал 3 часа в Алматы и еду на экскурсию. Моё состояние, кто знает, передать словами невозможно…, но я встречаю Ару и почему то😊 моё состояние улучшилось😁 К чему я это всё, Ару тебе желаю заниматься любимым делом, вижу это твоё, ты заражаешь своей энергетикой, своей улыбкой и смехом… Всем, ребят желаю больше путешествовать, путешествие - это единственая вещь, которая расширяет сознание, а в границы старого уже невозможно вернуться! Всем рахмет👋И кто знает, может быть ещё увидимся, земля то круглая! 😉Отдельный респект и рахмет Антону! Экскурсия 🔥 А так же Яне за сопровождение и ответы на глупые вопросы! Спасибо ребят! Ваша команда лучшая!