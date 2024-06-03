Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Представьте себя в месте, где время остановилось миллионы лет назад.
Чарынский каньон и Долина замков в Казахстане - это не просто экскурсия, это путешествие в древний мир, где каждый камень хранит свою историю.
Вы увидите невероятные природные скульптуры, созданные водой и ветром, и почувствуете себя частью чего-то великого. Это шанс насладиться красотой и мощью природы, сделать потрясающие фотографии и отдохнуть душой
4.8
5 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные природные ландшафты
📸 Возможность сделать потрясающие фото
🧭 Профессиональное сопровождение гида
🍽 Вкусный обед в уютном кафе
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
Чарынский каньон
Долина замков
Чёрный каньон
Лунный каньон
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по Чарынскому каньону — дну древнего океана Тетис, уникальному по красоте и энергетике месту. Вода и ветер создали из осадочных пород невероятные фигуры. Здесь получаются очень атмосферные фото! Неспешно побродите по Долине замков и полюбуетесь огромными изваяниями в виде колонн, башен и загадочных зверей.
Затем пообедаете в уютном кафе наверху, а после отдыха продолжите изучать окрестности. Пройдёте по верхней кромке каньона и насладитесь фантастической панорамой каньона сверху.
Программа с таймингом
06:30–07:00 — сбор и выезд из Алматы 10:00–12:00 — прогулка по дну Чарынского каньона 12:00–13:00 — обед в кафе на Чарынском каньоне 13:00–14:30 — осмотр Чарынского каньона сверху, посещение смотровых площадок с видом на Долину замков 15:00 — выезд в Алматы 18:00–18:30 — прибытие в Алматы
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и других факторов.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном внедорожнике, сопровождение гида-водителя
Дополнительные расходы: экосбор — 1000 тенге/чел., обед — по желанию. Также за дополнительную плату по желанию можно посетить Чёрный и Лунный каньоны (детали уточняйте в переписке).
Поездка подойдёт взрослым и детям от 3 лет
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость — 19 000 руб.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Детали оплаты
После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии не менее чем за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту. Реквизиты вы получите после бронирования.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1765 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Антон
3 июня 2024
Отличная поездка, очень красивое место. Дружелюбный и интересный водитель. Всем рекомендую!
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Василина
12 апр 2024
Вы крутые!! Огромная вам благодарность, что делаете нас немного счастливее всего за один день. Именно это я и хотела, я дала ваш контакт сегодня своим коллегам, мы вместе живем здесь. читать дальше
Так что если они не запьют, то уедут в ближайшее время с вами))). И какой же красивый Чарынский каньон!!
Водитель классный, машина удобная и комфортная. Мы ездили в небольшой группе 4 человека конкретно на каньон. Придраться не к чему, сразу видно сервис!
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Андрей
11 апр 2024
Замечательная поездка. Особенно хотелось бы поблагодарить нашего гида-водителя Биржана за профессионализм и доброжелательность.
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Анна
31 мар 2024
очень двойственное осталось ощущение от этой экскурсии. сначала плюсы. Водитель Рустем - удивительный человек- очень интеллигентный, отлично знающий историю, не было ни одного вопроса, на который он не смог бы читать дальше
ответить. Менеджер Кристина - все время была на связи и после экскурсии запрашивала обратную связь. что бывает не часто. Очень повезло с компанией- Василина и Камиль -о таких попутчиках можно только мечтать. спасибо вам большое за фото в группе. теперь минусы. в 7местной машине нас было четверо. задний ряд был убран. 1 место впереди рядом с водителем и 2 места сзади - посредине выдвигается сидение. вот на нем я сидела - оно не отодвигается. ноги разогнуть и вытянуть сложно - впереди преграда. если ехать недолго, то и ладно, но дорога занимает 3 часа в одну сторону и столько же обратно, поэтому если хоть небольшие проблемы с позвоночником - то спине конец. в конце поездке из машины еле выползла. непонятно, если есть свободные места, то почему не дать возможность всем ехать с комфортом. и второй минус- когда мы заказывали экскурсию - была обозначена скидка. в реальности- она действительно есть в календаре на некоторые дни. Все остальные дни идут по полной цене. Я понимаю, что это маркетинговый ход, но ощущение что тебя обманули, осталось. из трех наших экскурсий в Алматы эта понравилась меньше всего.
Антон
Ответ организатора:
Анна, спасибо вам за обратную связь! Очень рад, что вы отметили качество работы гида Рустема, он действительно очень много знает об читать дальше
Алматинской области, водит автомобиль аккуратно и надежно. Спасибо за позитивную обратную связь также и о Кристине. Нам важен каждый турист и мы хотим, чтобы вы всегда оставались довольны сервисом. По машине. Уточнили информацию. Заднее сиденье было в сложеном виде и легко раскладывается. Рустем предлагал вам туда пересесть, при необходимости. Может быть вы друг друга не поняли по вопросу этого сиденья? По вопросу цены на сайте - вы ранее уточняли в переписке к заказу и я отвечал, что цены на разные дни в марте разные. Я предлагал вам выбрать другой день по самой низкой цене, но вы отказались сами и забронировали именно этот день по более высокой цене. Вероятно, вам там было удобнее. Сейчас цена по этой экскурсии единая и очень привлекательна (по отзывам многих туристов). Будем рады видеть вас снова с нами!
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Ольга
11 фев 2024
Огромная благодарность Антону и Кристине, это было незабываемо. Рекомендую посетить эту экскурсию именно с этой фирмой. Антон вы лучшие 🤗 Успели обойти красный Чарынский каньон весь и снизу и сверху. Дойти читать дальше
до реки Чарын и сделать фоточки в долине замков. А приятным и неожиданным бонусом стал лунный и черный каньоны. Водитель был очень внимательным и аккуратным, много шутил и рассказывал про местные обычаи и даже пригласил на казахскую свадьбу и … и мы пошли ☺ А ещё после поездки получили в общий чат фотографии и видео с поездки, когда нас успели столько нафоткать? Да, нас познакомили со всеми участниками до поездки, в общем чате. Спасибо за ваш сервис, перевод оплаты на российскую карту это очень удобно))