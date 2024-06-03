Представьте себя в месте, где время остановилось миллионы лет назад. Чарынский каньон и Долина замков в Казахстане - это не просто экскурсия, это путешествие в древний мир, где каждый камень хранит свою историю. Вы увидите невероятные природные скульптуры, созданные водой и ветром, и почувствуете себя частью чего-то великого. Это шанс насладиться красотой и мощью природы, сделать потрясающие фотографии и отдохнуть душой

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по Чарынскому каньону — дну древнего океана Тетис, уникальному по красоте и энергетике месту. Вода и ветер создали из осадочных пород невероятные фигуры. Здесь получаются очень атмосферные фото! Неспешно побродите по Долине замков и полюбуетесь огромными изваяниями в виде колонн, башен и загадочных зверей.

Затем пообедаете в уютном кафе наверху, а после отдыха продолжите изучать окрестности. Пройдёте по верхней кромке каньона и насладитесь фантастической панорамой каньона сверху.

Программа с таймингом

06:30–07:00 — сбор и выезд из Алматы

10:00–12:00 — прогулка по дну Чарынского каньона

12:00–13:00 — обед в кафе на Чарынском каньоне

13:00–14:30 — осмотр Чарынского каньона сверху, посещение смотровых площадок с видом на Долину замков

15:00 — выезд в Алматы

18:00–18:30 — прибытие в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и других факторов.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном внедорожнике, сопровождение гида-водителя

Дополнительные расходы: экосбор — 1000 тенге/чел., обед — по желанию. Также за дополнительную плату по желанию можно посетить Чёрный и Лунный каньоны (детали уточняйте в переписке).

Поездка подойдёт взрослым и детям от 3 лет

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость — 19 000 руб.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Детали оплаты

После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии не менее чем за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту. Реквизиты вы получите после бронирования.