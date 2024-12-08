10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
13 янв в 08:00
240 000₸ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
13 янв в 08:00
750 000₸ за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Три каньона и три реки за один день
Начало: Демьяна Бедного дом 3
Расписание: ежедневно с 6:30
Завтра в 06:30
13 янв в 06:30
150 000₸ за всё до 5 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три каньона реки Чарын: Черный, Лунный и Чарынский
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
13 янв в 07:00
120 000₸ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений8 декабря 2024Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот
- ММирас4 декабря 2024Хорошо съездили, много увидели нового. Бархан удивил своим "голосом", такое вообще редко увидишь. Каньоны огромные, просто дух захватывает. Поездка долгая,
- ССергей1 декабря 2024Ребят, очень рад был с вами со всеми познакомиться. Экскурсия огонь🔥Я, как много чего повидавший путешественник, заявляю ответственно. Эмоций через
- ТТатьяна30 ноября 2024Насыщенная поездка с интересными и красивыми местами! Транспорт комфортный, организация тура достойная!
- ММихаил9 ноября 2024Фантастически красивая природа Казахстана! Мы поехали тогда, когда выпал снег и это была настоящая зимняя сказка. По самой экскурсии только позитивные комментарии. Ребята работают с душой, все делали для нас. Отличный гид, удобный транспорт, вкусная еда в гостевом доме. Молодцы!
- ВВалентина9 октября 2024Поездка просто супер! Каньоны – вау, дух захватывает, озера такие красивые и спокойные, а бархан — вообще сказка, особенно как
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Лунный каньон»
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