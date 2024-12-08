Лунный каньон – экскурсии в Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «Лунный каньон» в Алматы, цены от 120 000 ₸. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
13 янв в 08:00
240 000 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
13 янв в 08:00
750 000 за всё до 6 чел.
Три каньона и три реки за один день
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Три каньона и три реки за один день
Начало: Демьяна Бедного дом 3
Расписание: ежедневно с 6:30
Завтра в 06:30
13 янв в 06:30
150 000 за всё до 5 чел.
Три каньона реки Чарын: Черный, Лунный и Чарынский
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три каньона реки Чарын: Черный, Лунный и Чарынский
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
13 янв в 07:00
120 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    8 декабря 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот
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    бархан поразил своей уникальностью и действительно как он оказался посреди пустыни непонятно. Да и родник со стелами тоже непонятно как там возникли. Немного поверили в магию). Спасибо за отличную организацию и яркие эмоции!

  • М
    Мирас
    4 декабря 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Хорошо съездили, много увидели нового. Бархан удивил своим "голосом", такое вообще редко увидишь. Каньоны огромные, просто дух захватывает. Поездка долгая,
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    лучше взять с собой побольше вещей. После бархана всё в песке — готовьтесь менять одежду! 😄 Спасибо ребятам, всё прошло классно, впечатлений море!

  • С
    Сергей
    1 декабря 2024
    Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
    Ребят, очень рад был с вами со всеми познакомиться. Экскурсия огонь🔥Я, как много чего повидавший путешественник, заявляю ответственно. Эмоций через
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    край и я впечатлён. Отдельное спасибо нашему водителю - очень сложно ждать, а потом ещё ехать 4 часа, в тот момент, когда все спят. Респект и мой рахмет! А теперь Ару😊 Звездочка, зажигалочка, тебе персональное спасибо, ты сделала мой день! Представьте, я просидел в аэропорту 6 часов, летел 8 часов, поспал 3 часа в Алматы и еду на экскурсию. Моё состояние, кто знает, передать словами невозможно…, но я встречаю Ару и почему то😊 моё состояние улучшилось😁 К чему я это всё, Ару тебе желаю заниматься любимым делом, вижу это твоё, ты заражаешь своей энергетикой, своей улыбкой и смехом… Всем, ребят желаю больше путешествовать, путешествие - это единственая вещь, которая расширяет сознание, а в границы старого уже невозможно вернуться! Всем рахмет👋И кто знает, может быть ещё увидимся, земля то круглая! 😉Отдельный респект и рахмет Антону! Экскурсия 🔥 А так же Яне за сопровождение и ответы на глупые вопросы! Спасибо ребят! Ваша команда лучшая!

  • Т
    Татьяна
    30 ноября 2024
    Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
    Насыщенная поездка с интересными и красивыми местами! Транспорт комфортный, организация тура достойная!
  • М
    Михаил
    9 ноября 2024
    Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
    Фантастически красивая природа Казахстана! Мы поехали тогда, когда выпал снег и это была настоящая зимняя сказка. По самой экскурсии только позитивные комментарии. Ребята работают с душой, все делали для нас. Отличный гид, удобный транспорт, вкусная еда в гостевом доме. Молодцы!
  • В
    Валентина
    9 октября 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Поездка просто супер! Каньоны – вау, дух захватывает, озера такие красивые и спокойные, а бархан — вообще сказка, особенно как
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    он "поёт". Очень советую покататься на лошадях у озер, это прям кайф и запомнится надолго. Спасибо организаторам за крутое путешествие, всё было чётко!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Лунный каньон»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Озёра и каньоны Казахстана за 2 дня
  2. Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
  3. Три каньона и три реки за один день
  4. Три каньона реки Чарын: Черный, Лунный и Чарынский
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в январе 2025
Сейчас в Алматы в категории "Лунный каньон" можно забронировать 4 экскурсии от 120 000 до 750 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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