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Чарынский каньон

4.7
3 отзыва
Максим Д.
Максим Д. – Гид из Алматы
Индивидуальная экскурсия ⛳ к Чарынскому каньону на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.

По дороге будет сделано две остановки для перекуса, фотографий и покупок.

После прибытия на место мы совершим пешие прогулки до реки и на смотровые площадки.

Я буду сопровождать вас весь путь.

Затем верну на трансфере обратно в Алматы.
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Чарынский каньон
Чарынский каньон

Что вы увидите

  • Кульджинский тракт
  • Энбекши-Казахский район
  • Согетинская долина
  • перевал Кокпек
  • Долина Замков
Каньон Чарына является уникальным памятником природы, сохранившимся с эпохи палеогена. Его возраст составляет более 30 млн. лет. Подобные природные ландшафты сохранились всего в нескольких местах в мире.
Долина Замков находится в 200 км к востоку от Алматы по Нарынколской трассе. Чарынский Каньон называют «младшим братом Гранд Каньона в США». Его длина составляет примерно 200 метров и высота от 100 до 300 м.
Климат на территории Чарынского нацпарка резко континентальный. Среднегодовая температура около +5 °С, самый холодный месяц — январь, −6 °С, самый тёплый — июль, около +27 °С. Снежный покров неглубокий (10-20 см), держится около 60 дней, устанавливается в среднем 20 декабря, начинает таять 20 февраля.
Дорога до каньона займет около 4 часов в один конец, но благодаря комфортабельному автомобилю или микроавтобусу не утомит Вас.
Что взять с собой: воду, головной убор, удобную одежду и обувь по сезону, фотоаппарат, сухой паек, если не планируете обедать в придорожном кафе.

Программа экскурсии:

  • Встреча в гостинице. Дорога будет проходить по Кульджинскому тракту, по которому много веков проходил Великий Шелковый путь. Остановка на базаре в пос. Байсеит. По желанию - обед в кафе. Горный перевал «Кокпек». Въезд в национальный парк 🌳. Остановка на «верхних» смотровых площадках каньона. Далее Вас ждет пешая экскурсия ⛳ по Чарынскому каньону до реки Чарын. Небольшой привал. Возвращение к смотровой площадке. Возвращение в город 🏙️
Что входит
  • Доставка до Чарынского каньона, прогулка по каньону.
  • Не включено - стоимость въезда в Чарынский национальный парк - около 3$ с человека.
Что не входит
  • входной билет в парк
  • питание
Начало
🚩 гостиница или другое удобное место
Место завершения
🏁 Удобное для туриста
Чарынский каньон
Чарынский каньон
Чарынский каньон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Д.
Максим Д.
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3 отзыва оставили туристы

Максим Д. проводит ещё 5 экскурсий

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