Каньон Чарына является уникальным памятником природы, сохранившимся с эпохи палеогена. Его возраст составляет более 30 млн. лет. Подобные природные ландшафты сохранились всего в нескольких местах в мире.

Долина Замков находится в 200 км к востоку от Алматы по Нарынколской трассе. Чарынский Каньон называют «младшим братом Гранд Каньона в США». Его длина составляет примерно 200 метров и высота от 100 до 300 м.

Климат на территории Чарынского нацпарка резко континентальный. Среднегодовая температура около +5 °С, самый холодный месяц — январь, −6 °С, самый тёплый — июль, около +27 °С. Снежный покров неглубокий (10-20 см), держится около 60 дней, устанавливается в среднем 20 декабря, начинает таять 20 февраля.

Дорога до каньона займет около 4 часов в один конец, но благодаря комфортабельному автомобилю или микроавтобусу не утомит Вас.

Что взять с собой: воду, головной убор, удобную одежду и обувь по сезону, фотоаппарат, сухой паек, если не планируете обедать в придорожном кафе.

Программа экскурсии: