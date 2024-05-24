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Мини-группа
15 часов
На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 6.00 утра старт
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
33 750₸ за человека
Мини-группа
15 часов
Групповой тур на внедорожниках: озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Приглашаем вас на захватывающий тур по Алматинской области: озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны ждут
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
33 750₸ за человека
скидка
20%
Групповая
17 часов
1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, 100
Расписание: Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
3150025 200₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- WWitalij24 мая 2024Маршрут 👌 Организация 👌 Экскурсия 👍 У нас мало времени, советую такую же на 2 дня 👌👍
- ННиколай22 мая 2024Увидели все, что было запланировано, несмотря на плохую погоду и технические проблемы(замена транспорта). Прекрасная работа гида и водителя. Гид Дилназ
- ААнна15 мая 2024Гид Ахмет и водитель Даулет прекрасны! Очень комфортная поездка и прекрасная программа. Отличный рассказ от гида. Спасибо за прекрасный день)
- AAziza13 мая 2024Антон и его команда замечательно все организовали! Веселый и внимательный к каждому гид Али все нам показал и рассказал. Заодно
- ММухаметали12 мая 2024Здравствуйте! Спасибо всем организаторам, гиду и водителю. Все было интересно, познавательно и хорошо организована.
- ААнна10 мая 2024Потрясающая поездка и не менее потрясающая организация! Гид Байсал - просто умничка! Заботливые и предупредительные ребята - организаторы, все очень
- ККсения8 января 2024Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро КольсайЭкскурсия очень понравилась. Места завораживают. Красота неописуемая. Гид замечательный. Столько интересного рассказал и по дороге и на протяжении всей экскурсии.
- ЭЭльвира22 ноября 2023Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро КольсайОТличная экскурсия. Красивые места, удобный маршрут, комфортная машина и, конечно, отличный гид. Обед был в гостевом доме с национальной вкусной едой. Физически не сложная экскурсия. Живописное озеро Кольсай. Черный каньон впечатлил размером. Чарынский каньон- уау масштаб, прогулялись, красиво.
- ООльга7 октября 2023Чарынский каньон, озеро Кольсай и Черный каньонОчень понравилась экскурсия и места, которые посетили! И сама дорога, не смотря на то, что занимает много времени, мне не показалась изнурительной, так как путь пролегает по очень красивой местности, которой все не можешь налюбоваться! Спасибо за экскурсию!
- ААнастасия6 октября 2023Чарынский каньон, озеро Кольсай и Черный каньонПосетили очень красивые места, получили море позитивных впечатлений и фотографий. Рекомендую к посещению всем, не пожалеете! Не очень понравилась работа гида, ничего толком не рассказывали, просто сопровождали.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Кольсайские озёра»
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