Кольсайские озёра – экскурсии в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Кольсайские озёра» в Алматы, цены от 25 200 ₸, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
Мини-группа
15 часов
19 отзывов
На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 6.00 утра старт
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
33 750 за человека
Тур в мини-группе на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Мини-группа
15 часов
27 отзывов
Групповой тур на внедорожниках: озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Приглашаем вас на захватывающий тур по Алматинской области: озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны ждут
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
33 750 за человека
1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
17 часов
25 отзывов
1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, 100
Расписание: Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
3150025 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • W
    Witalij
    24 мая 2024
    На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
    Маршрут 👌 Организация 👌 Экскурсия 👍 У нас мало времени, советую такую же на 2 дня 👌👍
  • Н
    Николай
    22 мая 2024
    1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
    Увидели все, что было запланировано, несмотря на плохую погоду и технические проблемы(замена транспорта). Прекрасная работа гида и водителя. Гид Дилназ
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    украшение не только конкретного тура, но и всей туристической отрасли Казахстана. Она переполнена эмоциями, работоспособностью, доброжелательным отношением к туристам, знанием особенностей локаций. Дилназ прекрасно говорит на многих языках, способна понять любого и объяснить любому.

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Тур в мини-группе на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
    Гид Ахмет и водитель Даулет прекрасны! Очень комфортная поездка и прекрасная программа. Отличный рассказ от гида. Спасибо за прекрасный день)
  • A
    Aziza
    13 мая 2024
    Тур в мини-группе на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
    Антон и его команда замечательно все организовали! Веселый и внимательный к каждому гид Али все нам показал и рассказал. Заодно
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    с историей и географией Казахстана, еще и про Узбекистан и про всю Великую степь 😹 Красоты близ Алматы потрясающие! Не знала, что в Казахстане так красиво! 😻

  • М
    Мухаметали
    12 мая 2024
    1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
    Здравствуйте! Спасибо всем организаторам, гиду и водителю. Все было интересно, познавательно и хорошо организована.
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
    Потрясающая поездка и не менее потрясающая организация! Гид Байсал - просто умничка! Заботливые и предупредительные ребята - организаторы, все очень
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    четко: информация, контроль, внимание к участникам. 4 локации за 1 день - сложнова-то, но было очень интересно, весело и насыщенно. Команда свое дело знает! Обязательно поеду еще раз! Рекомендую, если ехать таким туром, то только с этими ребятами:)

  • К
    Ксения
    8 января 2024
    Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
    Экскурсия очень понравилась. Места завораживают. Красота неописуемая. Гид замечательный. Столько интересного рассказал и по дороге и на протяжении всей экскурсии.
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    Обед был очень вкусным в доме у местного населения. Люди очень доброжелательные и гостеприимные. Еще и в дорогу нам с собой баурсаков и чак чак дали. Всем советую посетить данную экскурсию. Впечатления только положительные.

  • Э
    Эльвира
    22 ноября 2023
    Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
    ОТличная экскурсия. Красивые места, удобный маршрут, комфортная машина и, конечно, отличный гид. Обед был в гостевом доме с национальной вкусной едой. Физически не сложная экскурсия. Живописное озеро Кольсай. Черный каньон впечатлил размером. Чарынский каньон- уау масштаб, прогулялись, красиво.
  • О
    Ольга
    7 октября 2023
    Чарынский каньон, озеро Кольсай и Черный каньон
    Очень понравилась экскурсия и места, которые посетили! И сама дорога, не смотря на то, что занимает много времени, мне не показалась изнурительной, так как путь пролегает по очень красивой местности, которой все не можешь налюбоваться! Спасибо за экскурсию!
  • А
    Анастасия
    6 октября 2023
    Чарынский каньон, озеро Кольсай и Черный каньон
    Посетили очень красивые места, получили море позитивных впечатлений и фотографий. Рекомендую к посещению всем, не пожалеете! Не очень понравилась работа гида, ничего толком не рассказывали, просто сопровождали.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Кольсайские озёра»

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  1. На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
  2. Тур в мини-группе на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
  3. 1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
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  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Кольсайские озёра" можно забронировать 3 экскурсии от 25 200 до 33 750 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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