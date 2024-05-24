W Witalij На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы Маршрут 👌 Организация 👌 Экскурсия 👍 У нас мало времени, советую такую же на 2 дня 👌👍

Н Николай 1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон читать дальше украшение не только конкретного тура, но и всей туристической отрасли Казахстана. Она переполнена эмоциями, работоспособностью, доброжелательным отношением к туристам, знанием особенностей локаций. Дилназ прекрасно говорит на многих языках, способна понять любого и объяснить любому. Увидели все, что было запланировано, несмотря на плохую погоду и технические проблемы(замена транспорта). Прекрасная работа гида и водителя. Гид Дилназ

А Анна Тур в мини-группе на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны Гид Ахмет и водитель Даулет прекрасны! Очень комфортная поездка и прекрасная программа. Отличный рассказ от гида. Спасибо за прекрасный день)

A Aziza Тур в мини-группе на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны читать дальше с историей и географией Казахстана, еще и про Узбекистан и про всю Великую степь 😹 Красоты близ Алматы потрясающие! Не знала, что в Казахстане так красиво! 😻 Антон и его команда замечательно все организовали! Веселый и внимательный к каждому гид Али все нам показал и рассказал. Заодно

М Мухаметали 1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон Здравствуйте! Спасибо всем организаторам, гиду и водителю. Все было интересно, познавательно и хорошо организована.

А Анна На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы читать дальше четко: информация, контроль, внимание к участникам. 4 локации за 1 день - сложнова-то, но было очень интересно, весело и насыщенно. Команда свое дело знает! Обязательно поеду еще раз! Рекомендую, если ехать таким туром, то только с этими ребятами:) Потрясающая поездка и не менее потрясающая организация! Гид Байсал - просто умничка! Заботливые и предупредительные ребята - организаторы, все очень

К Ксения Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай читать дальше Обед был очень вкусным в доме у местного населения. Люди очень доброжелательные и гостеприимные. Еще и в дорогу нам с собой баурсаков и чак чак дали. Всем советую посетить данную экскурсию. Впечатления только положительные. Экскурсия очень понравилась. Места завораживают. Красота неописуемая. Гид замечательный. Столько интересного рассказал и по дороге и на протяжении всей экскурсии.

Э Эльвира Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай ОТличная экскурсия. Красивые места, удобный маршрут, комфортная машина и, конечно, отличный гид. Обед был в гостевом доме с национальной вкусной едой. Физически не сложная экскурсия. Живописное озеро Кольсай. Черный каньон впечатлил размером. Чарынский каньон- уау масштаб, прогулялись, красиво.

О Ольга Чарынский каньон, озеро Кольсай и Черный каньон Очень понравилась экскурсия и места, которые посетили! И сама дорога, не смотря на то, что занимает много времени, мне не показалась изнурительной, так как путь пролегает по очень красивой местности, которой все не можешь налюбоваться! Спасибо за экскурсию!