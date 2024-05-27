Треккинг в Алматы

Найдено 5 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Алматы, цены от 6 970 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 10 чел.
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841 за всё до 3 чел.
Поляна Терра
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Приключение на Поляне Терра: от лесных троп до термальных источников
Погрузитесь в мир природных красот Алматы с экскурсией на Поляну Терра. Лесные тропы, водопады и термальные источники ждут вас
Начало: остановка на ул. Дулати
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2190018 615 за всё до 4 чел.
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
По живописной дороге отправиться в ущелье и увидеть высокогорную обсерваторию (+ несложный треккинг)
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
82006 970 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговоритьЭкскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить
  • E
    Ekaterina
    2 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и была всегда на связи.
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    С гидом Андреем было очень комфортно и интересно! Человек любит свою работу, это видно) Природа Казахстана поразила своей красотой и величием. А еще даже удалось увидеть семейство сурков) Мне все понравилось, зарядилась положительными эмоциями на месяцы вперед! Всем рекомендую эту экскурсию 😊

    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться иБлагодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и
  • И
    Ирина
    26 ноября 2023
    Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
    Незабываемый зимний треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка! Я - абсолютный новичок, поэтому мне было важно первый раз
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    пойти в горы с опытным гидом. Ильяс - настоящий профессионал, в его компании я чувствовала себя спокойно и уверенно. Было понятно, что он несёт за меня ответственность на протяжении всего маршрута - учитывал мой темп, объяснял сложность и особенность конкретного участка, подбадривал и угощал горячим чаем, рассказывал по пути про горы, вершины и интересные факты о данной местности. Красота и величие хребтов Северного Тянь-Шаня с разнообразными ландшафтами, тишина и чистейший горный воздух в сочетании с умеренной физической нагрузкой - это то, что позволит каждому на несколько часов полностью оторваться от городской суеты и зарядиться положительными эмоциями. Однозначно рекомендую данный маршрут любителям природы и активного отдыха! Ильясу респект!:)

  • Т
    Татьяна
    4 июля 2023
    Треккинг-тур по Чарынскому каньону
    Всё очень понравилось! Каньон завораживает своей красотой! Спасибо за организацию поездки! Впечатления грандиозные!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Треккинг и походы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
  2. Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
  3. Поляна Терра
  4. Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
  5. Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 970 до 18 615 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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