Экскурсионный маршрут по главным достопримечательностям Алматы: высокогорный спортивный комплекс Медеу, горнолыжный курорт Шымбулак, старинный Кафедральный собор в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, колоритный Зелёный базар и панорамная площадка на горе Кок-Тобе. Идеальное путешествие для первого знакомства с городом!
Описание экскурсииАлматы — город, где встречаются история, культура и природа. В этом туре вы посетите самые знаковые достопримечательности города. Медеу — крупнейший в мире высокогорный каток, расположенный на высоте 1691 м, окружённый величественными горами Тянь-Шаня. Здесь не только катание на льду, но и живописные виды, которые оставят незабываемые впечатления. Шымбулак — знаменитый горнолыжный курорт, расположенный в верхней части долины Медеу. Это отличное место для любителей активного отдыха, где можно насладиться не только лыжными склонами, но и удивительными панорамами. Кафедральный собор (Зенковский собор) — один из старейших и самых красивых деревянных храмов в Казахстане, построенный без единого гвоздя. Его уникальная архитектура и историческое значение делают его обязательным для посещения. Парк 28 гвардейцев-панфиловцев — исторический парк, в котором расположен памятник в честь героев Великой Отечественной войны, а также несколько памятников и мемориалов. Зелёный базар — настоящий культурный центр города, где можно найти свежие продукты, сувениры и погрузиться в атмосферу алматинского рынка. Это место, где местные жители и туристы встречаются, чтобы попробовать вкусные угощения и насладиться колоритом города. Кок-Тобе — знаменитая гора с панорамным видом на Алматы. На вершине находится смотровая площадка, а также парк развлечений, рестораны и кафе. Это отличное место для завершения экскурсии с видами на весь город. Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет увидеть разнообразие Алматы — от исторических памятников до живописных горных пейзажей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медеу
- Шымбулак
- Кафедральный собор (Зенковский)
- Парк 28 гвардейцев-панфиловцев
- Зелёный базар
- Кок-Тобе
Что включено
- Гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Кабельная дорога Шымбулак (6500 тг - взрослый, 3500 тг - детский)
- Коктобе маршрутка (2000тг - взрослый)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Завершение: Трансфер до отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
