Описание экскурсии Алматы — город, где встречаются история, культура и природа. В этом туре вы посетите самые знаковые достопримечательности города. Медеу — крупнейший в мире высокогорный каток, расположенный на высоте 1691 м, окружённый величественными горами Тянь-Шаня. Здесь не только катание на льду, но и живописные виды, которые оставят незабываемые впечатления. Шымбулак — знаменитый горнолыжный курорт, расположенный в верхней части долины Медеу. Это отличное место для любителей активного отдыха, где можно насладиться не только лыжными склонами, но и удивительными панорамами. Кафедральный собор (Зенковский собор) — один из старейших и самых красивых деревянных храмов в Казахстане, построенный без единого гвоздя. Его уникальная архитектура и историческое значение делают его обязательным для посещения. Парк 28 гвардейцев-панфиловцев — исторический парк, в котором расположен памятник в честь героев Великой Отечественной войны, а также несколько памятников и мемориалов. Зелёный базар — настоящий культурный центр города, где можно найти свежие продукты, сувениры и погрузиться в атмосферу алматинского рынка. Это место, где местные жители и туристы встречаются, чтобы попробовать вкусные угощения и насладиться колоритом города. Кок-Тобе — знаменитая гора с панорамным видом на Алматы. На вершине находится смотровая площадка, а также парк развлечений, рестораны и кафе. Это отличное место для завершения экскурсии с видами на весь город. Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет увидеть разнообразие Алматы — от исторических памятников до живописных горных пейзажей.

