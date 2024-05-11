1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Жаркент: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами
Начало: У вашего отеля или указанного адреса
«Завершим путешествие посещением храма Пророка Божия Илии и деревянной мечети в китайском стиле, построенной в 19 веке без единого гвоздя»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие из Алматы: Тамгалы-Тас и Город кочевников
Вас ждет погружение в мир древних петроглифов и культурное наследие Казахстана, с посещением киносъемочной площадки в степи
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«В урочище рассмотрите петроглифы с изображением таинственных божеств, рунические надписи и здесь же увидите буддистский храм под открытым небом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2660023 940₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Город кочевников и Тамгалы-Тас в Алматы: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древности и кино, посетив уникальные места Алматы: Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Начало: от вашего отеля
«А по краю этой скалы неизвестный художник создал удивительный памятник истории и культуры — «буддийский храм» под открытым небом с наскальными изображениями»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Город кочевников и Тамгалы-Тас: путешествие в прошлое Алматы
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2650025 175₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
«28 гвардейцев-панфиловцев, Свято-Вознесенский кафедральный собор (при желании можем зайти) и главные культурные учреждения — драмтеатр, государственный цирк, Театр оперы и балета»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий11 мая 2024Спасибо Ореке за отличную экскурсию, а также отдельное спасибо за смонтированное видео! Увидели все, что запланировали и даже больше - три степные черепахи, деловито пересекающие дорогу, на долго останутся в нашей памяти.
- ААнна29 марта 2024Когда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- это была самая потрясающая экскурсия
- ООксана22 января 2024Удивительная экскурсия. Поразил город Кочевников своей необыкновенной загадочностью. Важно не то, куда ты попадешь в конце, но какие приключения встретят тебя на этом пути. Спасибо Дмитрию, за великолепное путешествие.
- ААнгелина12 января 2024Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть такой тур, так необычно
- ВВладимир23 августа 2023Отлично провёл день! Поездка оставила много положительных эмоций. Отдельное спасибо
- ММария12 марта 2023Очень понравилось! Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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