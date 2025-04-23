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10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Город кочевников и Тамгалы-Тас: путешествие в прошлое Алматы
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: На парковке Compass
30 июн в 06:00
7 июл в 06:00
45 000 ₽
50 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город кочевников и Тамгалы-Тас в Алматы: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древности и кино, посетив уникальные места Алматы: Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Начало: От вашего отеля
«А по краю этой скалы неизвестный художник создал удивительный памятник истории и культуры — «буддийский храм» под открытым небом с наскальными изображениями»
Завтра в 09:00
29 июн в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный тур: Собор - Парк 28 панфиловцев - Зелёный базар - Медеу - Шымбулак - Кок-Тобе
Начало: Трансфер от отеля в черте города
«Кафедральный собор (Зенковский собор) — один из старейших и самых красивых деревянных храмов в Казахстане, построенный без единого гвоздя»
Завтра в 09:00
29 июн в 09:00
100 000 ₸ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина23 апреля 2025Очень понравилась поездка! Комфортный автомобиль, отличный водитель Серик. Было интересно разглядывать петроглифы, бродить по декорациям города кочевников, наслаждаться видами реки Или с берега и с высоты. Рекомендую поездку!
- ЕЕлена17 августа 2024Осталось великолепное впечатление как от самих достопримечательностей, так и от организации поездки. Красивейшие и очень необычные места, можно и по холмам
- ССветлана10 июня 2024Отличная поездка для одного дня! Атмосферные и красивые пейзажи в сопровождении гида-фотографа. С нетерпением жду заветные кадры) Рекомендую к посещению)
- ММария12 марта 2023Очень понравилось! Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Соборы и храмы»
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