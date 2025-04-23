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Храмы и соборы Алматы с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Алматы, цены от 32 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Город кочевников и Тамгалы-Тас
На машине
11 часов
-
10%
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город кочевников и Тамгалы-Тас: путешествие в прошлое Алматы
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: На парковке Compass
30 июн в 06:00
7 июл в 06:00
45 000 ₽50 000 ₽ за всё до 6 чел.
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас (всё включено)
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Город кочевников и Тамгалы-Тас в Алматы: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древности и кино, посетив уникальные места Алматы: Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Начало: От вашего отеля
«А по краю этой скалы неизвестный художник создал удивительный памятник истории и культуры — «буддийский храм» под открытым небом с наскальными изображениями»
Завтра в 09:00
29 июн в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур: Собор - Парк 28 панфиловцев - Зелёный базар - Медеу - Шымбулак - Кок-Тобе
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный тур: Собор - Парк 28 панфиловцев - Зелёный базар - Медеу - Шымбулак - Кок-Тобе
Начало: Трансфер от отеля в черте города
«Кафедральный собор (Зенковский собор) — один из старейших и самых красивых деревянных храмов в Казахстане, построенный без единого гвоздя»
Завтра в 09:00
29 июн в 09:00
100 000 ₸ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    23 апреля 2025
    Город кочевников и Тамгалы-Тас
    Очень понравилась поездка! Комфортный автомобиль, отличный водитель Серик. Было интересно разглядывать петроглифы, бродить по декорациям города кочевников, наслаждаться видами реки Или с берега и с высоты. Рекомендую поездку!
    Очень понравилась поездка! Комфортный автомобиль, отличный водитель Серик. Было интересно разглядывать петроглифы, бродить по декорациям городаОчень понравилась поездка! Комфортный автомобиль, отличный водитель Серик. Было интересно разглядывать петроглифы, бродить по декорациям городаОчень понравилась поездка! Комфортный автомобиль, отличный водитель Серик. Было интересно разглядывать петроглифы, бродить по декорациям городаОчень понравилась поездка! Комфортный автомобиль, отличный водитель Серик. Было интересно разглядывать петроглифы, бродить по декорациям городаОчень понравилась поездка! Комфортный автомобиль, отличный водитель Серик. Было интересно разглядывать петроглифы, бродить по декорациям городаОчень понравилась поездка! Комфортный автомобиль, отличный водитель Серик. Было интересно разглядывать петроглифы, бродить по декорациям городаОчень понравилась поездка! Комфортный автомобиль, отличный водитель Серик. Было интересно разглядывать петроглифы, бродить по декорациям города
  • Е
    Елена
    17 августа 2024
    Город кочевников и Тамгалы-Тас
    Осталось великолепное впечатление как от самих достопримечательностей, так и от организации поездки. Красивейшие и очень необычные места, можно и по холмам
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    полазать, и на петроглифы посмотреть, и наделать миллион потрясающих фоток! По организации всё очень четко, быстро и легко. Нам очень понравилось путешествовать с Дмитрием, комфортно и непринужденно, чувствуется ответственный и внимательный подход. Всем рекомендуем!

    Осталось великолепное впечатление как от самих достопримечательностей, так и от организации поездкиОсталось великолепное впечатление как от самих достопримечательностей, так и от организации поездкиОсталось великолепное впечатление как от самих достопримечательностей, так и от организации поездкиОсталось великолепное впечатление как от самих достопримечательностей, так и от организации поездки
  • С
    Светлана
    10 июня 2024
    Город кочевников и Тамгалы-Тас
    Отличная поездка для одного дня! Атмосферные и красивые пейзажи в сопровождении гида-фотографа. С нетерпением жду заветные кадры) Рекомендую к посещению)
  • М
    Мария
    12 марта 2023
    Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас (всё включено)
    Очень понравилось! Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Соборы и храмы»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город кочевников и Тамгалы-Тас
  2. Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас (всё включено)
  3. Индивидуальный тур: Собор - Парк 28 панфиловцев - Зелёный базар - Медеу - Шымбулак - Кок-Тобе
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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2025
Сейчас в Алматы в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 32 000 до 100 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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