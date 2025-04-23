читать дальше полазать, и на петроглифы посмотреть, и наделать миллион потрясающих фоток! По организации всё очень четко, быстро и легко. Нам очень понравилось путешествовать с Дмитрием, комфортно и непринужденно, чувствуется ответственный и внимательный подход. Всем рекомендуем!

Осталось великолепное впечатление как от самих достопримечательностей, так и от организации поездки. Красивейшие и очень необычные места, можно и по холмам