Кок-Тобе – экскурсии в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Кок-Тобе» в Алматы, цены от 9 688 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
64 отзыва
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с южной столицей Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
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    решил обратиться к Салиме, так как программа показалась наиболее полной, а индивидуальный характер экскурсии давал бо́льшую вариативность по времени. В итоге все было как я мечтал: полный обзор, подробный рассказ гида о городе, его истории и о Казахстане в целом. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Хочу также поблагодарить Салиму за то, что она смогла войти в положение и организовать экскурсию в нестандартное время несмотря на мой нетривиальный график пребывания в городе.

    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный
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    ливень! Но у гида Ларисы были плащи, которые и спасли нас). Во время дождя Лариса и водитель выбирали наиболее информативные маршруты, чтобы можно было посмотреть город. Потом дождь закончился и на Кок-Тобе гуляли уже без дождя. Город очень понравился. И Лариса тоже).

    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
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    душевный парень Казбек. Мы не только узнали новое об Алматы,но и полюбили этот замечательный, утопающий в зелени город. Полюбили и горы, и людей, и вкусную еду. Но все это не сложилось бы в единый пазл, если бы не душевный разговор с настоящим казахом Казбеком! Спасибо тебе огромное от всей нашей семьи! Знаю, что еще не раз вернемся в Казахстан, встретимся!

    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а КазбекуСтавлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Спасибо Динаре за чудесную экскурсию, много и интересно рассказывает про замечательный город Алматы. Время за экскурсией пролетело не заметно.
  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Динамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодой. Ночью был дождь. Утром солнце и голубое небо. Все отлично.
    Динамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодой
  • К
    Кира
    30 марта 2024
    Алматы вас вдохновит
    Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои родители (оба из разных
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    городов Сибири) и поженились в далеком 1970 году. Индивидуальную экскурсию на машине для 2 человек провела профессиональный гид Лариса (Лорен) с большим стажем работы, любящая свой город. Забрали из отеля на территории аэропорта (за отдельную плату по договоренности). Очень познавательная, насыщенная экскурсия на целый день! Посетили центр города, рынок, проехались на метро, были в горах! Все это с рассказами, стихами, интереснейшей историей города. Образец идеальной экскурсии. Всем советую! Благодарю Лорен и организаторов тура)

    Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои
  • И
    Игорь
    7 января 2024
    Алматы вас вдохновит
    Были на индивидуальной экскурсии. Огромное спасибо за организацию. Великолепная программа и очень хорошее знание предмета.
  • E
    Elena
    17 декабря 2023
    Алматы вас вдохновит
    Мы с мужем были в Алматы всего 2 полных дня и решили взять экскурсию и посмотреть на город. В этот
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    день на наше удивление был густой, густой туман, что, как нам сказали, бывает крайне редко. Но гид и водитель сделали все от них зависящее чтобы показать нам город и горы с катком Медео. И в конце экскурсии нас подвезли к Национальному музею и мы с огромным удовольствием посмотрели все реликвии этого края. ОГРОМНАЯ благодарность водителю, гиду и огранизаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Кок-Тобе»

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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Кок-Тобе" можно забронировать 3 экскурсии от 9 688 до 14 532. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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