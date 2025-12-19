Этот маршрут проходит по одному из самых доступных и живописных хребтов рядом с Алматы.
Начнём треккинг в урочище Медео, поднимемся по тенистым тропам Каракунгей между долинами рек Малая Алматинка и Бутаковка и выйдем к горе Слониха. По пути — хвойные леса, горные ручьи, старые яблони и разговоры о природе Заилийского Алатау.
Начнём треккинг в урочище Медео, поднимемся по тенистым тропам Каракунгей между долинами рек Малая Алматинка и Бутаковка и выйдем к горе Слониха. По пути — хвойные леса, горные ручьи, старые яблони и разговоры о природе Заилийского Алатау.
Описание экскурсии
Урочище Медео
Начнём прогулку в знаковом месте для Алматы. Уже здесь откроются виды на плотину и каток Медео, а дальше город постепенно останется внизу.
Хребет Каракунгей
Лёгкий подъём проходит по тропам одного из самых солнечных мест Заилийского Алатау. Мы встретим старые яблоневые сады совхоза «Горный садовод», осинники и еловые леса и понаблюдаем, как меняется природа с набором высоты. Вдоль тропы есть скамейки и указатели на ключевых точках — Каракунгей, Слониха, Серкебай, Кимасар.
Гора Слониха
Финальная точка прогулки расположена на высоте 1825 метров. Отсюда открываются панорамные виды на Алматы и окрестные вершины: пик Абая, Кумбель, Фурмановку, Панораму и зелёную Мохнатку. Здесь будет время для отдыха, фотографий и неспешного созерцания.
Вы узнаете:
- почему хребет Каракунгей называют «солнечной стороной» и как климат влияет на местный ландшафт
- откуда в горах появились яблоневые сады и какую роль играл совхоз «Горный садовод» в жизни Алматы
- как ориентироваться в горах и отличать пики Абая, Кумбель и Фурмановку
- какие лесные пояса характерны для Заилийского Алатау и как они меняются с высотой
- почему Слониху называют именно так
Организационные детали
- Пешая часть маршрута — 6 км по хорошей натоптанной тропе, максимальная высота — 1825 метров. Маршрут несложный, подходит для новичков, возрастных ограничений нет
- Будьте внимательны: мы встречаемся возле подъёмника на канатную дорогу Медео
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Медео
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 97 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы занимаемся организацией экскурсий и туров более 10 лет. Каждую экскурсию мы планируем как полноценное путешествие. Наши туры — для желающих познакомиться со всем многообразием природного ландшафта.
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии из Алматы
Индивидуальная
до 6 чел.
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Погрузитесь в мир гор Алматы: Медеу, Чимбулак и Талгар ждут вас с захватывающими видами и национальными напитками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборНа Медео, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы
Посетите топовые места Алматы на электромобиле. Медео, Чимбулак и Кок-Тобе - это захватывающие виды и уникальные истории, которые стоит услышать
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
13 590 ₽
15 100 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Алтын Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 7.00 утра старт
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
248 000 ₸
310 000 ₸ за всё до 3 чел.