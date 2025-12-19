Мои заказы

К тайнам Каракунгей: через Медео к горе Слониха

Сбежать из Алматы, почувствовать ритм природы и покорить высоту 1825 метров
Этот маршрут проходит по одному из самых доступных и живописных хребтов рядом с Алматы.

Начнём треккинг в урочище Медео, поднимемся по тенистым тропам Каракунгей между долинами рек Малая Алматинка и Бутаковка и выйдем к горе Слониха. По пути — хвойные леса, горные ручьи, старые яблони и разговоры о природе Заилийского Алатау.
Описание экскурсии

Урочище Медео

Начнём прогулку в знаковом месте для Алматы. Уже здесь откроются виды на плотину и каток Медео, а дальше город постепенно останется внизу.

Хребет Каракунгей

Лёгкий подъём проходит по тропам одного из самых солнечных мест Заилийского Алатау. Мы встретим старые яблоневые сады совхоза «Горный садовод», осинники и еловые леса и понаблюдаем, как меняется природа с набором высоты. Вдоль тропы есть скамейки и указатели на ключевых точках — Каракунгей, Слониха, Серкебай, Кимасар.

Гора Слониха

Финальная точка прогулки расположена на высоте 1825 метров. Отсюда открываются панорамные виды на Алматы и окрестные вершины: пик Абая, Кумбель, Фурмановку, Панораму и зелёную Мохнатку. Здесь будет время для отдыха, фотографий и неспешного созерцания.

Вы узнаете:

  • почему хребет Каракунгей называют «солнечной стороной» и как климат влияет на местный ландшафт
  • откуда в горах появились яблоневые сады и какую роль играл совхоз «Горный садовод» в жизни Алматы
  • как ориентироваться в горах и отличать пики Абая, Кумбель и Фурмановку
  • какие лесные пояса характерны для Заилийского Алатау и как они меняются с высотой
  • почему Слониху называют именно так

Организационные детали

  • Пешая часть маршрута — 6 км по хорошей натоптанной тропе, максимальная высота — 1825 метров. Маршрут несложный, подходит для новичков, возрастных ограничений нет
  • Будьте внимательны: мы встречаемся возле подъёмника на канатную дорогу Медео
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Медео
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия
Алия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 97 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы занимаемся организацией экскурсий и туров более 10 лет. Каждую экскурсию мы планируем как полноценное путешествие. Наши туры — для желающих познакомиться со всем многообразием природного ландшафта.
читать дальше

В нашем регионе есть возможность увидеть бескрайние степи, старинные города, горы, горные озера и другие красоты. Мы хотим обеспечить наших гостей уникальными впечатлениями и создаем комфортные условия (транспорт с кондиционером, вода на протяжении пути, в некоторых турах включаем питание). Наш девиз: «Гость прежде всего!».

