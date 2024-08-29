Если у вас нет времени или опыта для долгого и тяжёлого похода, то хайкинг по ущелью Кимасар и урочищу Медео — идеальная опция. К тому же он подходит для любого

сезона. За 6 часов, всего 1,5 из которых займёт подъём, вы насладитесь горными пейзажами вблизи Алматы. Прогулка доступна людям с начальной физподготовкой. Возьмите с собой перекус для пикника в живописном месте!

Описание экскурсии

Каток «Медео» — самый высокогорный открытый ледовый комплекс в мире. Вы узнаете историю крупнейшей всесоюзной стройки времён СССР.

Ущелье Кимасар. Здесь проведём лёгкий хайкинг по красивейшим местам национального парка Иле-Алатау. Вы полюбуетесь панорамными видами на снежные вершины Тянь-Шаня, пышные леса и горные реки. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой и устроить пикник.

Кому подойдёт этот хайкинг

Взрослым, детям от 7 лет и спортивным пенсинерам, которые хотят насладиться горным воздухом и природой Тянь-Шаня без особых усилий и утомительных дальних поездок. Уровень сложности хайкинга — лёгкий: при неспешном темпе подъём занимает 1,5 часа, а спуск 1 час. Начальный уровень физподготовки и хорошее здоровье в любом случае необходимы!

Организационные детали