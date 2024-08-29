Несложный хайкинг в ущелье Кимасар и урочище Медео (в группе)
Оказаться в живописных горах, не уезжая далеко от Алматы, насладиться видами и устроить пикник
Если у вас нет времени или опыта для долгого и тяжёлого похода, то хайкинг по ущелью Кимасар и урочищу Медео — идеальная опция. К тому же он подходит для любого читать дальше
сезона. За 6 часов, всего 1,5 из которых займёт подъём, вы насладитесь горными пейзажами вблизи Алматы. Прогулка доступна людям с начальной физподготовкой. Возьмите с собой перекус для пикника в живописном месте!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Каток «Медео» — самый высокогорный открытый ледовый комплекс в мире. Вы узнаете историю крупнейшей всесоюзной стройки времён СССР.
Ущелье Кимасар. Здесь проведём лёгкий хайкинг по красивейшим местам национального парка Иле-Алатау. Вы полюбуетесь панорамными видами на снежные вершины Тянь-Шаня, пышные леса и горные реки. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой и устроить пикник.
Кому подойдёт этот хайкинг
Взрослым, детям от 7 лет и спортивным пенсинерам, которые хотят насладиться горным воздухом и природой Тянь-Шаня без особых усилий и утомительных дальних поездок. Уровень сложности хайкинга — лёгкий: при неспешном темпе подъём занимает 1,5 часа, а спуск 1 час. Начальный уровень физподготовки и хорошее здоровье в любом случае необходимы!
Организационные детали
Хайкинг для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Треккинговые ботинки либо кроссовки с мощным протектором — обязательны. Головной убор летом и шапка и перчатки зимой — тоже. Запасные носки обязательны в любой сезон
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Парковка возле Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 30 туристов
Наша команда (туроператор) состоит из сертифицированных горных и городских гидов. Для гостей Алматы мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня, так и шикарные треккинг-походы по горам читать дальше
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