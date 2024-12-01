Приглашаем вас в захватывающий двухдневный тур по живописным озёрам Каинды и Кольсай. Мы также посетим Чарынский каньон, включая Долину Замков, реку Чарын и Черный, Лунный каньоны. Насладимся блюдами национальной кухни, проведем вечер, любуясь закатом путешествуя с комфортом на внедорожниках!

Озеро Кольсай

Одно из самых живописных озёр Казахстана, расположенное в горах Заилийского Алатау. Известно своей яркой бирюзовой водой и окружено густыми хвойными лесами. Это место идеально подходит для пеших прогулок и наслаждения природой.

Озеро Каинды

Уникальное озеро, образовавшееся в результате землетрясения, затопившего лес. Вода в озере прозрачная, а под водой виднеются стволы сосен, что придает этому месту загадочную атмосферу.

Чарынский каньон

Природный памятник, известный своими причудливыми скальными образованиями, которые напоминают замки. Каньон получил название «Долина Замков» благодаря своим высоко стоящим каменным колоннам и пикам.

Чёрный каньон

Часть Чарынского каньона, характеризуется темными скалами, придающими ему мистическую атмосферу. Здесь особенно красиво в вечернее время, когда каньон наполняется мягким светом.

Лунный каньон

Это ещё одна часть Чарынского каньона, получившая своё название благодаря особенному ландшафту, напоминающему поверхность Луны. Скальные образования в этом районе имеют необычные формы, создавая эффект фантастического ландшафта.

