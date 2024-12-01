Присоединяйтесь к незабываемому двухдневному путешествию по живописным озёрам Каинды и Кольсай! Вас ждёт захватывающее знакомство с природными сокровищами — Чарынским каньоном, включая его удивительные уголки: Долину Замков, Чёрный и Лунный каньоны, а также берега реки Чарын.
Мы устроим для вас дегустацию блюд национальной кухни, а вечер проведём, наслаждаясь завораживающим закатом. Путешествие будет комфортным и безопасным на удобных внедорожниках.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в захватывающий двухдневный тур по живописным озёрам Каинды и Кольсай. Мы также посетим Чарынский каньон, включая Долину Замков, реку Чарын и Черный, Лунный каньоны. Насладимся блюдами национальной кухни, проведем вечер, любуясь закатом путешествуя с комфортом на внедорожниках!
Озеро Кольсай
Одно из самых живописных озёр Казахстана, расположенное в горах Заилийского Алатау. Известно своей яркой бирюзовой водой и окружено густыми хвойными лесами. Это место идеально подходит для пеших прогулок и наслаждения природой.
Озеро Каинды
Уникальное озеро, образовавшееся в результате землетрясения, затопившего лес. Вода в озере прозрачная, а под водой виднеются стволы сосен, что придает этому месту загадочную атмосферу.
Чарынский каньон
Природный памятник, известный своими причудливыми скальными образованиями, которые напоминают замки. Каньон получил название «Долина Замков» благодаря своим высоко стоящим каменным колоннам и пикам.
Чёрный каньон
Часть Чарынского каньона, характеризуется темными скалами, придающими ему мистическую атмосферу. Здесь особенно красиво в вечернее время, когда каньон наполняется мягким светом.
Лунный каньон
Это ещё одна часть Чарынского каньона, получившая своё название благодаря особенному ландшафту, напоминающему поверхность Луны. Скальные образования в этом районе имеют необычные формы, создавая эффект фантастического ландшафта. Важная информация: Есть вопросы по экскурсии?
Напишите мне личное сообщение на сайте или в Whats
App — оперативно отвечу, помогу, подскажу, а также подберу индивидуальный тур для любой компании: от пары человек до большого коллектива.
- Проживание на ваш выбор: юрты, отели с видом на озеро или гостевые дома.
- Мы также предоставим рекомендации по одежде и всему необходимому. Подберем программу, соответствующую вашему времени и предпочтениям.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Каинды
- Озеро Кольсай
- Черный каньон
- Чарынский каньон
- Лунный каньон
- Река Чарын
- Долина замков
Что включено
- Услуги гида или гида/водителя
- Трансфер на протяжении всего пути от вашего отеля или аэропорта
- Водители-профессионалы
- Входные билеты (экосборы) по всем паркам
Что не входит в цену
- Проживание от 10000 тенге за человека
- Питание от 2000 тенге за человека
- Конные прогулки от 5000 тенге с человека
Место начала и завершения?
Выезд с вашего отеля или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
1 дек 2024
Ребят, очень рад был с вами со всеми познакомиться. Экскурсия огонь🔥Я, как много чего повидавший путешественник, заявляю ответственно. Эмоций через край и я впечатлён. Отдельное спасибо нашему водителю - очень
Т
Татьяна
30 ноя 2024
Насыщенная поездка с интересными и красивыми местами! Транспорт комфортный, организация тура достойная!
М
Михаил
9 ноя 2024
Фантастически красивая природа Казахстана! Мы поехали тогда, когда выпал снег и это была настоящая зимняя сказка. По самой экскурсии только позитивные комментарии. Ребята работают с душой, все делали для нас. Отличный гид, удобный транспорт, вкусная еда в гостевом доме. Молодцы!
