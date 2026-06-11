Почему стоит отправиться в Чарынский каньон? Потому что перед вами раскроются величественные пейзажи, напоминающие лунную поверхность и средневековые замки.
Вас ждет путешествие на комфортабельном автомобиле по трём уникальным участкам каньона, где
Вас ждет путешествие на комфортабельном автомобиле по трём уникальным участкам каньона, где
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные ландшафты
- 📸 Отличные фото-локации
- 🦅 Встреча с редкими животными
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🏞 Три разных каньона
- 🌳 Прогулка по природным тропам
Лучшее время для посещения
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мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для посещения Чарынского каньона - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и наслаждения природными красотами. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более прохладным дням и возможным осадкам. Однако в эти месяцы каньон менее многолюден, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Черный каньон
- Лунный каньон
- Долина замков
Описание экскурсии
Хотя Чарынский каньон и называют «младшим братом» американского Гранд-Каньона, они практически ровесники — их отвесные скалы, колонны и арки сформировались более 12 млн лет назад. Для знатоков естественных наук эти места — настоящий рай: на склонах и в долине реки можно найти разнообразные горные породы и окаменелости, а также редких представителей местной фауны. Любителей красивых видов Чарынский каньон тоже покорит с первого взгляда, тем более, что мы посетим сразу три неповторимые локации:
- Черный каньон
Полюбуемся темными, почти черными скалами, подойдем к самому краю взглянуть на бурную реку ярко-бирюзового цвета и вдохнуть свежий ветер. Невероятный простор!
- Лунный каньон
Представим себя героями фантастического фильма или вестерна: глинистая почва и изрезанные временем и ветрами скалы напоминают не то лунные пейзажи, не то земли краснокожих индейцев. Если повезет, то сфотографируемся с живым беркутом — эта огромная величественная птица является символом Казахстана.
- Долина замков
Кажется, именно в этих местах происходили самые драматичные события мультфильма «Король Лев». Слышите отдаленный звук, похожий на вой? Нет, это не гиены — и не голоса ведьм, как считают местные жители. Просто ветер гуляет между каменных столбов — так и получается «музыка природы». Здесь мы спустимся по тропе среди зарослей саксаула к руслу чистейшей реки, на дне который можно разглядеть каждый камешек. В хорошую погоду на берегу можно устроить небольшой пикник.
Организационные детали
- Поездка проходит на компактном минивэне (Toyota Avensis Verso)
- В путешествие с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды
- Каньон находится в 195 км от Алматы, поездка в одну сторону займет чуть более трех часов. Между различными участками каньона предусмотрены переезды продолжительностью около 20 минут
- Мы пройдем примерно 2,5 км по каменистому дну каньона, надевайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1774 туристов
Привет, я Александр! 8 лет создаю комфортные и яркие путешествия. Я и моя команда гидов покажем вам удивительные места, познакомим с бытом и традициями. Душевная атмосфера и гибкость наших маршрутов позволят вам полностью расслабиться и ни о чем не думать. Большой опыт личных путешествий помогает нам создавать безопасные, комфортные и увлекательные маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии 10.06.2026 с Игорем, все было просто отлично, Игорь рассказывал интересные факты о тех или иных местах, но при этом не перегружал информацией. Показал очень интересные нетуристические локации, поэтому советую брать расширенную экскурсию. Машина шикарная и комфортная по бездорожью. В следующий раз только к этим организаторам и обязательно к гиду Игорю)))
+2
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С
Экскурсию провел гид Ербол. Нам с ним было интересно и комфортно, он во всём помогал, рассказывал любопытные факты о местной жизни, показывал лучшие места для фото и угощал яблочками. Очень добрый, отзывчивый и интеллигентный мужчина! Спасибо за прекрасный день!
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А
Ездили на экскурсию ещё 05.09.2025, но руки дошли написать отзыв только сейчас. Всем рекомендую брать экскурсию, не пожалеете! Эмоций получите на всю жизнь! А виды просто потрясающие 😍 Чарынский каньон
+2
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Т
Хотели бы поблагодарить Ербола за прекрасную поездку, Ербол провел нас по каньону, показал основные места, сделал прекрасные фото и видео, далее мы смотрели все сами и Ербол предоставил нам максимум времени для осмотра, был вежлив и клиентоориентирован.
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Великолепная экскурсия, Гид Александр выше всяких похвали как гид и как водитель. Получили истинное удовольствие от поездки.
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Здравствуйте.
Буквально пару дней назад были на однодневной экскурсии. За один день нам надо было выполнить программу максимум - посетить озера Кольсай и Каинды, Черный и Чарыкский каньон. Благодаря нашему гиду
Буквально пару дней назад были на однодневной экскурсии. За один день нам надо было выполнить программу максимум - посетить озера Кольсай и Каинды, Черный и Чарыкский каньон. Благодаря нашему гиду
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