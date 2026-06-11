Почему стоит отправиться в Чарынский каньон? Потому что перед вами раскроются величественные пейзажи, напоминающие лунную поверхность и средневековые замки.Вас ждет путешествие на комфортабельном автомобиле по трём уникальным участкам каньона, где

можно насладиться панорамными видами и пройтись по древним ущельям. Откройте для себя Черный каньон с его мощными скалами, почувствуйте себя частью космической одиссеи в Лунном каньоне и исследуйте Долину замков, где природа создала настоящий каменный лабиринт. В этом путешествии вы найдете следы ледникового периода, увидите редких животных и сможете организовать пикник на берегу чистейшей реки. Это идеальный маршрут для тех, кто ценит уединение с природой и желает погрузиться в мир древних геологических формаций

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Чарынского каньона - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и наслаждения природными красотами. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более прохладным дням и возможным осадкам. Однако в эти месяцы каньон менее многолюден, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.

Сейчас август — это идеальное время.