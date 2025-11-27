Приглашаем вас на экскурсию, где вы увидите древние писания на скалах, сделанные еще со времен бронзового века.
Это самые интересные петроглифы в Казахстане, и они вошли в список ЮНЕСКО, поскольку сохранились в хорошем качестве.
Описание экскурсииИсторическая экскурсия Тамгалы (Танбалы) является одним из старейших и наиболее выдающихся памятников наскального искусства Семиречья и с 2004 года внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце 1950-х годов было обнаружено большое количество наскальных рисунков. Регион Тамгалы расположен в 170 километрах к северо-западу от города Алма-Ата в горах Анракай. Общее количество рисунков главного каньона составляет около 2000. Все они условно разделены на 7 групп. Здесь есть боги с солнечными головами, ряженые, воины-палиценосцы, супружеские пары, роженицы, а также многофигурные композиции, изображающие людей и животных, сцены охоты на животных и жертвоприношения быков. Сцены, изображающие колесницы, встречаются редко. Известны многочисленные солнечные сигналы. Помимо петроглифов, в Тамгалы было обнаружено большое количество древних кладбищ. Кисты каменных ящиков среднего и позднего бронзового века, холмы земли и камня от раннего железного века до наших дней. Важная информация:
- На экскурсию можно с детьми 10 лет и старше.
- Обязательно возьмите с собой наличные деньги.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде. Возьмите с собой воду, еду.
- Чтобы ваше место в экскурсии было точно забронировано, лучше оформить предоплату.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник-музей с древними писаниями
- «Пуп земли» (по запросу)
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги профессионального гида
- Входные билеты в заповедник
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Алматы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
