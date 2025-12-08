Исследовать, как архитектура отражает духовную жизнь и культурное многообразие Казахстана
Приглашаем побывать в ключевых духовных центрах города. Вы узнаете об исламизации страны, строительных традициях и роли мечетей в жизни общин. А также увидите, как культура разных народов отражается в облике их святынь.
При желании дополним маршрут обедом в национальном кафе рядом с одной из мечетей, чтобы совместить духовное и культурное знакомство.
Описание экскурсии
Мечеть при исламском университете «Нур-Мубарак» — символ сотрудничества Казахстана и Египта в религиозной и образовательной сферах. Вы увидите, как архитектура сочетает современные формы с традиционными восточными элементами. Здесь особенно многолюдно в пятницу и в месяц Рамазан.
Мечеть «Аль-Хамид» — одна из новых в Алматы. Она отличается современной архитектурой: светлая отделка, просторный внутренний зал, резные орнаменты. Внутри создано удобное пространство для женщин, отдельные залы для омовений. Мечеть известна своей активной общиной: здесь часто проводят уроки по Корану, исламской культуре, благотворительные акции.
Центральная мечеть — одна из крупнейших в Казахстане. Её беломраморный фасад, голубой купол диаметром 20 метров и 47-метровый минарет делают её узнаваемым символом Алматы. Интерьер оформлен национальными орнаментами и арабской каллиграфией, которые создают ощущение торжественности и мира. Здесь проходят главные праздничные намазы.
По желанию заменим одну из мечетей на мечеть «Вайнах» либо мечеть «Фатима»:
Мечеть «Вайнах» — центр духовной и культурной жизни чеченской и ингушской общины. Здесь сохраняются вайнахские традиции, архитектура выполнена в кавказском стиле. Эта мечеть сочетает духовную функцию и роль места, где сохраняются традиции и идентичность кавказцев в Казахстане.
Мечеть «Фатима» — татарская мечеть в старом районе Алматы, построенная на средства благотворителей. Домашняя и камерная, она стала важной частью жизни местной общины, особенно во время Рамазана и пятничных молитв.
Вы узнаете:
как проходила исламизация Казахстана и как формировалась духовная инфраструктура страны
чем различаются мечети разных общин и почему архитектура каждой отражает культурный код её прихожан
как исламское образование развивалось в независимом Казахстане
Кому подойдёт экскурсия
Паломникам и верующим мусульманам, желающим посетить знаковые религиозные центры города и узнать об их особенностях
Представителям диаспор — татарам, чеченцам и другим, для которых будут особенно ценны мечети, построенные с учётом национальной идентичности
Любителям архитектуры и истории, которые интересуются восточными орнаментами, купольными системами, традициями строительства и их современными интерпретациями
Организационные детали
Экскурсия проходит на кроссовере или минивэне. По договорённости количество участников можно увеличить — подробности обсудим в переписке
Обед не входит в стоимость — по желанию 7000–10000 тенге на чел. (1000–1500 ₽)
Материал экскурсии рассчитан на взрослых путешественников, поэтому детям младшего и среднего возраста она вряд ли будет интересна
Экскурсию для вас проведёт один из гидов-теологов или исламоведов из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 2940 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, готовые поведать историю нашего региона, бережно переданную из поколения в поколение нашими предками, населявшими регион Алматы с 13 века. Увлекаемся читать дальше
трекингом и йогой. Организуем экскурсии не только по Алматы и области, но и по всему Казахстану, в том числе, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи. В нашей команде гиды говорят на английском, китайском, арабском, турецком, и есть гид для слабослышащих путешественников. Восхождения на пики и озёра для вас проведут гиды-альпинисты.