Приглашаем побывать в ключевых духовных центрах города. Вы узнаете об исламизации страны, строительных традициях и роли мечетей в жизни общин. А также увидите, как культура разных народов отражается в облике их святынь. При желании дополним маршрут обедом в национальном кафе рядом с одной из мечетей, чтобы совместить духовное и культурное знакомство.

Описание экскурсии

Мечеть при исламском университете «Нур-Мубарак» — символ сотрудничества Казахстана и Египта в религиозной и образовательной сферах. Вы увидите, как архитектура сочетает современные формы с традиционными восточными элементами. Здесь особенно многолюдно в пятницу и в месяц Рамазан.

Мечеть «Аль-Хамид» — одна из новых в Алматы. Она отличается современной архитектурой: светлая отделка, просторный внутренний зал, резные орнаменты. Внутри создано удобное пространство для женщин, отдельные залы для омовений. Мечеть известна своей активной общиной: здесь часто проводят уроки по Корану, исламской культуре, благотворительные акции.

Центральная мечеть — одна из крупнейших в Казахстане. Её беломраморный фасад, голубой купол диаметром 20 метров и 47-метровый минарет делают её узнаваемым символом Алматы. Интерьер оформлен национальными орнаментами и арабской каллиграфией, которые создают ощущение торжественности и мира. Здесь проходят главные праздничные намазы.

По желанию заменим одну из мечетей на мечеть «Вайнах» либо мечеть «Фатима»:

Мечеть «Вайнах» — центр духовной и культурной жизни чеченской и ингушской общины. Здесь сохраняются вайнахские традиции, архитектура выполнена в кавказском стиле. Эта мечеть сочетает духовную функцию и роль места, где сохраняются традиции и идентичность кавказцев в Казахстане.

Мечеть «Фатима» — татарская мечеть в старом районе Алматы, построенная на средства благотворителей. Домашняя и камерная, она стала важной частью жизни местной общины, особенно во время Рамазана и пятничных молитв.

Вы узнаете:

как проходила исламизация Казахстана и как формировалась духовная инфраструктура страны

чем различаются мечети разных общин и почему архитектура каждой отражает культурный код её прихожан

как исламское образование развивалось в независимом Казахстане

Кому подойдёт экскурсия

Паломникам и верующим мусульманам, желающим посетить знаковые религиозные центры города и узнать об их особенностях

Представителям диаспор — татарам, чеченцам и другим, для которых будут особенно ценны мечети, построенные с учётом национальной идентичности

Любителям архитектуры и истории, которые интересуются восточными орнаментами, купольными системами, традициями строительства и их современными интерпретациями

