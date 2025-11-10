Погрузитесь в прошлое Земли, посетив меловые горы Актау и вулканы Катутау. Откройте для себя древние пейзажи и 700-летнюю иву в Алтын-Эмель
Путешествие по следам древнего океана Тетис предлагает уникальную возможность увидеть меловые горы Актау, которые когда-то были дном океана. Вулканы Катутау впечатляют застывшими потоками лавы и необычными каменными формациями. В национальном парке «Алтын-Эмель» находится 700-летняя ива, живой памятник природы.
Узнайте, когда существовал океан Тетис, почему вулканы Катутау больше не извергаются и как ива пережила века
Меловые горы Актау — бывшее дно океана Тетис с разноцветными слоями осадочных пород и окаменелостями морских существ.
Вулканы Катутау — застывшие потоки лавы и причудливые каменные формации, свидетельства древней вулканической активности.
700-летняя ива — живой памятник природы в национальном парке «Алтын-Эмель».
Вы узнаете
Когда существовал океан Тетис и почему его воды ушли, оставив после себя пустынные ландшафты
Почему вулканы Катутау больше не извергаются
Какие древние животные и растения обитали здесь миллионы лет назад
Как 700-летняя ива смогла пережить столько веков и какие легенды с ней связаны
Тайминг
7:00 — выезд из Алматы (заберём вас из отеля или аэропорта) 7:00–11:00 — дорога до села Басши с короткими остановками для отдыха 11:30–12:30 — обед (по выбору: пикник на природе или кафе в посёлке) 12:30–13:30 — переезд к меловым горам Актау 13:30–14:30 — прогулка среди разноцветных гор, которые были дном океана Тетис 15:00–16:00 — застывшие лавовые потоки вулканов Катутау 16:00–16:30 — посещение 700-летней ивы 16:30–17:00 — обратный трансфер в село Басши 17:00–21:00 — дорога в Алматы с возможными остановками для фото и отдыха 21:00–22:00 — прибытие в город, трансфер до отеля или аэропорта
Организационные детали
Едем на внедорожниках Mitsubishi Delica
Протяжённость маршрута: 600–800 км в обе стороны. В путешествии связь нестабильна, туалеты — только в начале маршрута
Поездка возможна с детьми от 5 лет
Дополнительно оплачиваются экосборы — 4000 тенге за чел., обед
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1318 туристов
Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я представитель гидов в Алматы и Алматинской области. Я сертифицированный гид и профессиональный фотограф. Занимаюсь любимым делом не первый год и уверен, что со мной читать дальше
скучно не будет. Мы с командой предлагаем поездки в мини-группе на внедорожниках, джипах и минивэнах — это идеальный вариант для тех, кто не любит большие компании. С нами вас ждут увлекательные путешествия среди каньонов и живописных высокогорных озёр, которые необходимо лицезреть воочию. И везде мы покажем вам отличные места для фото и видеосъёмок с самых лучших ракурсов.