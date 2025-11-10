Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы

Провели экскурсии для 1318 туристов

читать дальше скучно не будет. Мы с командой предлагаем поездки в мини-группе на внедорожниках, джипах и минивэнах — это идеальный вариант для тех, кто не любит большие компании. С нами вас ждут увлекательные путешествия среди каньонов и живописных высокогорных озёр, которые необходимо лицезреть воочию. И везде мы покажем вам отличные места для фото и видеосъёмок с самых лучших ракурсов.

Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я представитель гидов в Алматы и Алматинской области. Я сертифицированный гид и профессиональный фотограф. Занимаюсь любимым делом не первый год и уверен, что со мной