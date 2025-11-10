Мои заказы

По следам древнего океана Тетис

Погрузитесь в прошлое Земли, посетив меловые горы Актау и вулканы Катутау. Откройте для себя древние пейзажи и 700-летнюю иву в Алтын-Эмель
Путешествие по следам древнего океана Тетис предлагает уникальную возможность увидеть меловые горы Актау, которые когда-то были дном океана. Вулканы Катутау впечатляют застывшими потоками лавы и необычными каменными формациями. В национальном парке «Алтын-Эмель» находится 700-летняя ива, живой памятник природы.

Узнайте, когда существовал океан Тетис, почему вулканы Катутау больше не извергаются и как ива пережила века

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные меловые горы Актау
  • 🌋 Застывшие вулканы Катутау
  • 🌳 Древняя 700-летняя ива
  • 📜 История исчезнувшего океана
  • 🌌 Марсианские пейзажи
По следам древнего океана Тетис
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Меловые горы Актау
  • Вулканы Катутау
  • 700-летняя ива

Описание экскурсии

Меловые горы Актау — бывшее дно океана Тетис с разноцветными слоями осадочных пород и окаменелостями морских существ.

Вулканы Катутау — застывшие потоки лавы и причудливые каменные формации, свидетельства древней вулканической активности.

700-летняя ива — живой памятник природы в национальном парке «Алтын-Эмель».

Вы узнаете

  • Когда существовал океан Тетис и почему его воды ушли, оставив после себя пустынные ландшафты
  • Почему вулканы Катутау больше не извергаются
  • Какие древние животные и растения обитали здесь миллионы лет назад
  • Как 700-летняя ива смогла пережить столько веков и какие легенды с ней связаны

Тайминг

7:00 — выезд из Алматы (заберём вас из отеля или аэропорта)
7:00–11:00 — дорога до села Басши с короткими остановками для отдыха
11:30–12:30 — обед (по выбору: пикник на природе или кафе в посёлке)
12:30–13:30 — переезд к меловым горам Актау
13:30–14:30 — прогулка среди разноцветных гор, которые были дном океана Тетис
15:00–16:00 — застывшие лавовые потоки вулканов Катутау
16:00–16:30 — посещение 700-летней ивы
16:30–17:00 — обратный трансфер в село Басши
17:00–21:00 — дорога в Алматы с возможными остановками для фото и отдыха
21:00–22:00 — прибытие в город, трансфер до отеля или аэропорта

Организационные детали

  • Едем на внедорожниках Mitsubishi Delica
  • Протяжённость маршрута: 600–800 км в обе стороны. В путешествии связь нестабильна, туалеты — только в начале маршрута
  • Поездка возможна с детьми от 5 лет
  • Дополнительно оплачиваются экосборы — 4000 тенге за чел., обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1318 туристов
Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я представитель гидов в Алматы и Алматинской области. Я сертифицированный гид и профессиональный фотограф. Занимаюсь любимым делом не первый год и уверен, что со мной
читать дальше

скучно не будет. Мы с командой предлагаем поездки в мини-группе на внедорожниках, джипах и минивэнах — это идеальный вариант для тех, кто не любит большие компании. С нами вас ждут увлекательные путешествия среди каньонов и живописных высокогорных озёр, которые необходимо лицезреть воочию. И везде мы покажем вам отличные места для фото и видеосъёмок с самых лучших ракурсов.

Задать вопрос

