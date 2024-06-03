По Алматы - на Tesla

Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
Алматы - крупный экономический и культурный центр Казахстана, окружённый горами Заилийского Алатау. На электромобиле Tesla отправимся на обзорную экскурсию по городу и его окрестностям. В районе Медео увидите огромный каток,
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доступ к которому закрыт для обычных машин. Маршрут включает главные достопримечательности Алматы и символы Казахстана. Путешествие на Tesla позволит побывать в охраняемых природных локациях и будет более экологичным. Посетите горнолыжный курорт Шымбулак, бывшую тренировочную базу советских спортсменов. Прогулка по центральным улицам Алматы и площади Республики завершит экскурсию

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Путешествие на Tesla
  2. 🏔️ Виды на горы Заилийского Алатау
  3. ⛸️ Посещение ледовой арены Медео
  4. ⛷️ Горнолыжный курорт Шымбулак
  5. 🏙️ Прогулка по центру Алматы
  6. 🌍 Экологичный транспорт

Что можно увидеть

  • Медео
  • Шымбулак
  • Нурлы-Тау
  • Площадь Республики
По Алматы - на Tesla
По Алматы - на Tesla
По Алматы - на Tesla
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут составлен так, чтобы вы увидели главные достопримечательности Алматы и символы Казахстана. Путешествие на Tesla не только позволит побывать в охраняемых природных локациях, но и будет более экологичным, ведь электромобиль не выделяет выхлопные газы.

Медео и Шымбулак

Мы заедем за вами в отель и отправимся в район Медео, чтобы полюбоваться великолепными видами на горы Заилийского Алатау. Здесь же расположена знаменитая ледовая арена. Проедем дальше и сделаем остановку на кофе среди мощных гор. Кульминацией станет посещение горнолыжного курорта Шымбулак — бывшей тренировочной базы для советских спортсменов.

Городской вайб

Вернёмся в Алматы, проедем по центральным улицам, где вы оцените современную архитектуру, жизнь горожан и культуру. Мы пройдёмся по площади Дворца Республики и обсудим её историческую и культурную значимость. А также поговорим в целом о развитии Казахстана, о его истории.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Tesla и услуги гида, а также расходы на парковку и питьевая вода
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
3 июня 2024
Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
О
3 июня 2024
Отзыв об экскурсии по городу Алматы

Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала нашего знакомства меня поразили его обширные знания и вежливое поведение.

Машина,
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на которой мы ездили, была первоклассной. Она была чистой, удобной и оснащена всем необходимым для комфортной поездки.

Во время экскурсии гид внимательно выслушал мои пожелания и составил маршрут, который идеально соответствовал моим интересам. Он показал мне все главные достопримечательности Алматы.

Гид прекрасно владеет историей и культурой Алматы. Он дал мне подробные объяснения обо всех местах, которые мы посетили. Кроме того, он охотно отвечал на все мои вопросы и делился дополнительной информацией.

Общение с гидом было настоящим удовольствием. Он был очень дружелюбным, веселым и обходительным. Я чувствовала себя очень комфортно в его компании.

В целом, я осталась в восторге от экскурсии и настоятельно рекомендую этого гида всем, кто планирует посетить Алматы. Он на 100% заслуживает самых высоких оценок за профессионализм, знания и отличное обслуживание клиентов.

Спасибо за незабываемый опыт!

О
30 мая 2024
30 мая 2024 мы побывали в горах на автомоб. экскурсии на Tesla с гидом Хамражан. 👍
Поднялись до Стадиона Медеу, затем выше к горнолыжному курорту Шымбулак. Конечно нас поразила природа!!! Чистейший
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горный воздух, обилие солнца, неописуемая красота гор)😍 ☀️🍀Много было нами фот.
📸📷)))
Программа составлена так, что за 4 часа нам показали Алматы со всеми значимыми местами с их историей. Было интересно узнать об образовании этноса и его развитие… почему и как был основан город…
Любопытно было ездить и перемещаться на Tesla. Необычный дизайн салона, прозрачный потолок, нет приборной доски, есть только руль и умный монитор… 👍
Спасибо Хамражану 🤝, отвечал на наши вопросы со знанием дела…
На память 👍 сфотались с Битлами))) 🤩при посещении развлекат центра « Кок Тобе»
Обязательно порекомендую своим друзьям!

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