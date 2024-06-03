Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
Алматы - крупный экономический и культурный центр Казахстана, окружённый горами Заилийского Алатау. На электромобиле Tesla отправимся на обзорную экскурсию по городу и его окрестностям. В районе Медео увидите огромный каток, читать дальше
доступ к которому закрыт для обычных машин. Маршрут включает главные достопримечательности Алматы и символы Казахстана. Путешествие на Tesla позволит побывать в охраняемых природных локациях и будет более экологичным. Посетите горнолыжный курорт Шымбулак, бывшую тренировочную базу советских спортсменов. Прогулка по центральным улицам Алматы и площади Республики завершит экскурсию
5
3 отзыва
6 причин купить эту экскурсию
🚗 Путешествие на Tesla
🏔️ Виды на горы Заилийского Алатау
⛸️ Посещение ледовой арены Медео
⛷️ Горнолыжный курорт Шымбулак
🏙️ Прогулка по центру Алматы
🌍 Экологичный транспорт
Что можно увидеть
Медео
Шымбулак
Нурлы-Тау
Площадь Республики
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маршрут составлен так, чтобы вы увидели главные достопримечательности Алматы и символы Казахстана. Путешествие на Tesla не только позволит побывать в охраняемых природных локациях, но и будет более экологичным, ведь электромобиль не выделяет выхлопные газы.
Медео и Шымбулак
Мы заедем за вами в отель и отправимся в район Медео, чтобы полюбоваться великолепными видами на горы Заилийского Алатау. Здесь же расположена знаменитая ледовая арена. Проедем дальше и сделаем остановку на кофе среди мощных гор. Кульминацией станет посещение горнолыжного курорта Шымбулак — бывшей тренировочной базы для советских спортсменов.
Городской вайб
Вернёмся в Алматы, проедем по центральным улицам, где вы оцените современную архитектуру, жизнь горожан и культуру. Мы пройдёмся по площади Дворца Республики и обсудим её историческую и культурную значимость. А также поговорим в целом о развитии Казахстана, о его истории.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Tesla и услуги гида, а также расходы на парковку и питьевая вода
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 881 туриста
Меня зовут Эмре, я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии начиная с 2019 года. Гиды нашей команды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать читать дальше
самые интересные и необычные уголки. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А еще мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. В 2024 году мы сделали экспансию, и теперь проводим экскурсии не только в Стамбуле, но и в городе Алмате(Казахстан). Будем рады встрече и новым знакомствам!
Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала нашего знакомства меня поразили его обширные знания и вежливое поведение.
Машина, читать дальше
на которой мы ездили, была первоклассной. Она была чистой, удобной и оснащена всем необходимым для комфортной поездки.
Во время экскурсии гид внимательно выслушал мои пожелания и составил маршрут, который идеально соответствовал моим интересам. Он показал мне все главные достопримечательности Алматы.
Гид прекрасно владеет историей и культурой Алматы. Он дал мне подробные объяснения обо всех местах, которые мы посетили. Кроме того, он охотно отвечал на все мои вопросы и делился дополнительной информацией.
Общение с гидом было настоящим удовольствием. Он был очень дружелюбным, веселым и обходительным. Я чувствовала себя очень комфортно в его компании.
В целом, я осталась в восторге от экскурсии и настоятельно рекомендую этого гида всем, кто планирует посетить Алматы. Он на 100% заслуживает самых высоких оценок за профессионализм, знания и отличное обслуживание клиентов.
Спасибо за незабываемый опыт!
О
Ольга
30 мая 2024
30 мая 2024 мы побывали в горах на автомоб. экскурсии на Tesla с гидом Хамражан. 👍 Поднялись до Стадиона Медеу, затем выше к горнолыжному курорту Шымбулак. Конечно нас поразила природа!!! Чистейший читать дальше
горный воздух, обилие солнца, неописуемая красота гор)😍 ☀️🍀Много было нами фот. 📸📷))) Программа составлена так, что за 4 часа нам показали Алматы со всеми значимыми местами с их историей. Было интересно узнать об образовании этноса и его развитие… почему и как был основан город… Любопытно было ездить и перемещаться на Tesla. Необычный дизайн салона, прозрачный потолок, нет приборной доски, есть только руль и умный монитор… 👍 Спасибо Хамражану 🤝, отвечал на наши вопросы со знанием дела… На память 👍 сфотались с Битлами))) 🤩при посещении развлекат центра « Кок Тобе» Обязательно порекомендую своим друзьям!