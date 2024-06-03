Алматы - крупный экономический и культурный центр Казахстана, окружённый горами Заилийского Алатау. На электромобиле Tesla отправимся на обзорную экскурсию по городу и его окрестностям. В районе Медео увидите огромный каток,

доступ к которому закрыт для обычных машин. Маршрут включает главные достопримечательности Алматы и символы Казахстана. Путешествие на Tesla позволит побывать в охраняемых природных локациях и будет более экологичным. Посетите горнолыжный курорт Шымбулак, бывшую тренировочную базу советских спортсменов. Прогулка по центральным улицам Алматы и площади Республики завершит экскурсию

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут составлен так, чтобы вы увидели главные достопримечательности Алматы и символы Казахстана. Путешествие на Tesla не только позволит побывать в охраняемых природных локациях, но и будет более экологичным, ведь электромобиль не выделяет выхлопные газы.

Медео и Шымбулак

Мы заедем за вами в отель и отправимся в район Медео, чтобы полюбоваться великолепными видами на горы Заилийского Алатау. Здесь же расположена знаменитая ледовая арена. Проедем дальше и сделаем остановку на кофе среди мощных гор. Кульминацией станет посещение горнолыжного курорта Шымбулак — бывшей тренировочной базы для советских спортсменов.

Городской вайб

Вернёмся в Алматы, проедем по центральным улицам, где вы оцените современную архитектуру, жизнь горожан и культуру. Мы пройдёмся по площади Дворца Республики и обсудим её историческую и культурную значимость. А также поговорим в целом о развитии Казахстана, о его истории.

Организационные детали