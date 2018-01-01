Культовый фильм конца 80-х с Виктором Цоем в главной роли. Мало кто помнит, что прогремевшее на всю страну кино было снято киностудией «Казахфильм» и больше половины всего сюжета разворачивается в тогдашней столице Казахстана, городе Алматы.

Да, город за 30 с лишним лет город сильно поменялся, но следы фильма, локации, в которых были сняты основные сцены фильма, сохранились до сих пор.

На этой прогулке мы увидим вокзал, на который прибыл герой Виктора Цоя, дом, в котором по сюжету жил его приятель Спартак, и дом девушки Дины, которую, собственно, пытается спасти Моро. Кроме того, вы узнаете о небольшой «пасхалке», которую оставил режиссёр Рашид Нугманов посвящённым кинозрителям, сняв сцену драки с наркоманами в одном из самых знаменитых дворов Алматы. Ну и, конечно, мы увидим аллею знаменитой Тулебайки, где разворачивается трагический и вместе с тем жизнеутверждающий финал картины. Сейчас это место в городе увековечено памятником герою целого поколения казахстанской и, наверное, всей советской молодёжи.

К сожалению, мы не увидим (потому что это либо не сохранилось, либо находится довольно далеко от нашего маршрута) больницу, в которой работали Дина и «главный злодей» фильма, врач Артур Юсупович, блестяще сыгранный Петром Мамоновым, кафе «Меруэрт», где состоялась короткая и запоминающаяся стычка Моро с бандитом Эпштейном, а также зооцирк, где Спартак скрывался от многочисленных кредиторов.