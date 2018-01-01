По следам фильма «Игла»

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1 отзыв
По следам фильма «Игла»
По следам фильма «Игла»
По следам фильма «Игла»
По следам фильма «Игла»
По следам фильма «Игла»
По следам фильма «Игла»
По следам фильма «Игла»

Что вас ожидает 🤩

  • Вокзал Алматы 2
  • "дом Спартака" и "дом Дины"
  • Банный комплекс "Арасан"
  • Двор
  • В котором состоялась драка героя В. Цоя с наркоманами
  • Место финала фильма "Игла"
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Описание

Культовый фильм конца 80-х с Виктором Цоем в главной роли. Мало кто помнит, что прогремевшее на всю страну кино было снято киностудией «Казахфильм» и больше половины всего сюжета разворачивается в тогдашней столице Казахстана, городе Алматы.
Да, город за 30 с лишним лет город сильно поменялся, но следы фильма, локации, в которых были сняты основные сцены фильма, сохранились до сих пор.
На этой прогулке мы увидим вокзал, на который прибыл герой Виктора Цоя, дом, в котором по сюжету жил его приятель Спартак, и дом девушки Дины, которую, собственно, пытается спасти Моро. Кроме того, вы узнаете о небольшой «пасхалке», которую оставил режиссёр Рашид Нугманов посвящённым кинозрителям, сняв сцену драки с наркоманами в одном из самых знаменитых дворов Алматы. Ну и, конечно, мы увидим аллею знаменитой Тулебайки, где разворачивается трагический и вместе с тем жизнеутверждающий финал картины. Сейчас это место в городе увековечено памятником герою целого поколения казахстанской и, наверное, всей советской молодёжи.
К сожалению, мы не увидим (потому что это либо не сохранилось, либо находится довольно далеко от нашего маршрута) больницу, в которой работали Дина и «главный злодей» фильма, врач Артур Юсупович, блестяще сыгранный Петром Мамоновым, кафе «Меруэрт», где состоялась короткая и запоминающаяся стычка Моро с бандитом Эпштейном, а также зооцирк, где Спартак скрывался от многочисленных кредиторов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Кофе
  • Чай по дороге
  • Сувениры и туалет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Алматы 2, памятник Абылай Хану
Завершение: ул. Кабанбай Батыра, угол Тулебаева
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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