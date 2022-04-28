Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы

Три возраста города

Индивидуальная
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы

Что вас ожидает 🤩

  • Вокзал Алматы 2
  • Памятники Абылай Хану
  • Г. Мусрепову
  • М. Мактаеву
  • Воинам-панфиловцам
  • Алматинский Арбат - пр. Жибек Жолы
  • Вознесенский собор
  • Дом-музей Д. Кунаева
  • Оперный театр и многое другое
Историко-архитектурная прогулка по городу Алматы. Знакомство с основными достопримечательностями дореволюционной эпохи, советского периода, а также времени независимого Казахстана.
Алматы – это древний город со средневековым прошлым, но та история, которую можно будет увидеть, гуляя по улицам, начинается с середины XIX века. Основанный как казачья крепость Заилийская (позднее – укрепление Верное), город довольно скоро разросся, превратившись в центр Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства и став одним из ключевых пунктов русской колонизации Центральной Азии. В современном Алматы сохранились лишь единичные, но очень затейливые свидетельства тех времён: пара десятков домов и три великолепных храма. Многое другое, к сожалению, не пощадила природа. На рубеже XIX-XX веков город несколько раз подвергался серьёзным стихийным бедствиям.
Новая жизнь в городе началась после установления Советской власти и переноса в 1927 году столицы Казахской АССР (в 1936-м республика стала полноценной участницей Советского Союза) в Алма-Ату, такое имя получил Верный в 1921 году. Алма-Ата застраивалась по-столичному, в соответствии с тогдашними веяниями архитектурной моды: конструктивизм, сталинский ампир. Особо успешным для города стал стиль советского модернизма 60-80-х годов, расцвет которого пришёлся на годы правления Динмухамеда Кунаева.
Наконец, в 90-е годы Алматы, недолго побыв столицей уже независимого Казахстана, превратился в финансово-экономический и крупнейший научный и культурный центр страны, город республиканского значения. Не зря его величают «южной столицей» Казахстана.
Начав от железнодорожного вокзала «Алматы 2» и памятника Абылай Хану, мы прогуляемся по основным улицам центра города и посмотрим на памятники – архитектурные и монументальные, - всех трёх эпох: дореволюционного Верного, советской Алма-Аты, современного Алматы. Алматы – это город зелёных улиц с журчащими арыками, уютных скверов и парков, величественных зданий сталинского ампира и советского модернизма.
Мы посетим парк 28 воинов-панфиловцев, в котором находится уникальный православный собор, переживший страшное землетрясение в начале XX века, увидим оперный театр, памятники деятелям казахстанской истории и культуры, прогуляемся по уютным бульварам и пешеходным зонам – улице Панфилова и алматинскому Арбату, проспекту Жибек Жолы. Завершится наша экскурсия в районе станции метро «Алмалы», откуда вы сможете продолжить знакомство с городом уже самостоятельно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Кофе
  • Чай по дороге
  • Сувениры и туалет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Алматы 2, памятник Абылай Хану
Завершение: станция метро «Алмалы»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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