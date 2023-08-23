Предлагаем вам незабываемое путешествие по новой автотрассе в древний Жаркент, где вы сможете окунуться в историю и культуру этого уникального места.Ваше приключение начнётся с посещения верблюжьей фермы, где вас ждёт

встреча с очаровательными верблюжатами и возможность попробовать шубат. Затем вы отправитесь в Тигровые горы, где сможете прогуляться среди захватывающих дух полосатых горных массивов. Следующий этап маршрута - это встреча с сакральным деревом Аулие Агаш, которому более 700 лет. Обед в традиционном уйгурском кафе познакомит вас с изысканными вкусами местной кухни. Завершающим аккордом станет посещение храма Пророка Божия Илии и деревянной Жаркентской мечети, построенной в 19 веке. Ваш личный гид расскажет увлекательные истории и легенды о каждой посещаемой локации, а также поделится любопытными фактами о Жаркенте. Всё включено: транспорт, входные билеты, обед и напитки - мы позаботились о каждой детали, чтобы ваше путешествие было комфортным и насыщенным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и изучения окрестностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться экскурсиями, хотя может быть немного прохладнее. Зимой посещение возможно, но стоит быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.