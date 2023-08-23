Увидеть мечеть в китайском стиле, 700-летнее дерево, Тигровые горы и верблюжат
По новой автотрассе, пересекая песчаные барханы и любуясь пейзажами, мы отправимся в древний Жаркент.
Вы услышите историю этого города, а также увидите его главные достопримечательности: деревянную Жаркентскую мечеть, храм во имя Пророка Божия Илии, священное дерево Аулие Агаш возрастом 700 лет. Также вы побываете в живописных горах и познакомитесь с верблюжатами на ферме.
Вы услышите историю этого города, а также увидите его главные достопримечательности: деревянную Жаркентскую мечеть, храм во имя Пророка Божия Илии, священное дерево Аулие Агаш возрастом 700 лет. Также вы побываете в живописных горах и познакомитесь с верблюжатами на ферме.
Ближайшие даты:
16
сен
сен
17
сен
сен
18
сен
сен
19
сен
сен
20
сен
сен
21
сен
сен
22
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Сперва заедем на верблюжью ферму, где вы встретитесь с милыми верблюжатами и попробуете шубат — верблюжье молоко.
- На очереди — Тигровые горы. Перед вами откроется космический пейзаж с голыми полосатыми горами, где вы прогуляетесь.
- Следующая точка маршрута — сакральное дерево Аулие Агаш в карагачёвой роще. Этому исполину более 700 лет! В обхвате его ствол достигает шести с половиной метров.
- Далее вас ждёт обед в традиционном уйгурском кафе, вы попробуете местное блюдо лагман.
- Завершим путешествие посещением храма Пророка Божия Илии и деревянной мечети в китайском стиле, построенной в 19 веке без единого гвоздя.
Гид поделится историями и легендами о каждой посещаемой локации, а также просто любопытными фактами о городе Жаркент.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Алматы и по окончании отвезём обратно
- В стоимость входит: транспортное обслуживание, входные билеты на объекты, водичка, обед в традиционном кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля или указанного адреса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Svetlana — Организатор в Алматы
Провёл экскурсии для 672 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
23 авг 2023
Отлично провёл день! Поездка оставила много положительных эмоций. Отдельное спасибо
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Необычные дома
Природа
Природа и пейзажи
По Казахстану
Горы
Похожие туры из Алматы
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы - за один день
Познакомиться с достопримечательностями старого центра, подняться в горы и увидеть город сверху
ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Завтра
17 сен
18 сен
19 сен
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
место проживания или по договоренности
Завтра
17 сен
18 сен
19 сен
11 072₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Легенды Чарынского Каньона
Посетить главный природный памятник Алматы, узнать страшные предания и ощутить древнюю энергию
в вашем отеле в городе Алматы
Завтра
17 сен
18 сен
19 сен
38 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду