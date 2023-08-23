Предлагаем вам незабываемое путешествие по новой автотрассе в древний Жаркент, где вы сможете окунуться в историю и культуру этого уникального места.
Ваше приключение начнётся с посещения верблюжьей фермы, где вас ждёт
Ваше приключение начнётся с посещения верблюжьей фермы, где вас ждёт
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть древние достопримечательности
- 🚗 Комфортное путешествие по новой автотрассе
- 🐪 Встреча с милыми верблюжатами на ферме
- 🍽 Вкусный обед в традиционном уйгурском кафе
- 🏞 Прогулка по живописным Тигровым горам
- 🌳 Посещение сакрального дерева Аулие Агаш
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и изучения окрестностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться экскурсиями, хотя может быть немного прохладнее. Зимой посещение возможно, но стоит быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Жаркентская мечеть
- Храм во имя Пророка Божия Илии
- Дерево Аулие Агаш
- Тигровые горы
- Верблюжья ферма
Описание экскурсии
- Тигровые горы. Перед вами откроется космический пейзаж с голыми полосатыми горами, где вы прогуляетесь.
- Следующая точка маршрута — сакральное дерево Аулие Агаш в карагачёвой роще. Этому исполину более 700 лет! В обхвате его ствол достигает шести с половиной метров.
- Далее вас ждёт обед в традиционном уйгурском кафе, вы попробуете местное блюдо лагман.
- Завершим путешествие посещением храма Пророка Божия Илии и деревянной мечети в китайском стиле, построенной в 19 веке без единого гвоздя.
Гид поделится историями и легендами о каждой посещаемой локации, а также просто любопытными фактами о городе Жаркент.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Алматы и по окончании отвезём обратно
- В стоимость входит: транспортное обслуживание, входные билеты на объекты, водичка, обед в традиционном кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или указанного адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1536 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. Мы хотим показать страну такой, какой её знаем сами: красивой, разной, гостеприимной и удивительной. Именно поэтому для нас важно, чтобы после поездки вы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Отлично провёл день! Поездка оставила много положительных эмоций. Отдельное спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии на «Древний город Жаркент в формате «всё включено»»
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Лёгкий хайкинг в горах Тянь-Шаня
Идеальная прогулка для любителей природы в горах Тянь-Шаня. Подходит для всех возрастов и физподготовки. Захватывающие виды и свежий воздух ждут вас
Начало: Парковка возле Цирка
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:30 и 15:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
7101 ₽
7890 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
В Чарынский каньон через Тигровые горы - из Алматы
Открыть Казахстан от Китайской мечети до невероятной природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
от 39 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Подняться на высоту 3200 метров, увидеть ледники и пощекотать нервы на горной тропе
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 29 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Алматы в Алтын-Эмель: горы Катутау, Актау и Поющий бархан
Увидеть настоящую дикую природу Казахстана - вдали от толп туристов и шума города
Начало: Забираем с места проживания
Завтра в 05:00
9 авг в 05:00
от 56 000 ₽ за всё до 6 чел.
от 46 000 ₽ за экскурсию