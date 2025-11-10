Эта экскурсия создана для тех, кто хочет провести день на Шымбулаке без лишних забот. Комфортный трансфер доставит вас из отеля прямо к горнолыжному курорту. По пути вы сможете арендовать качественное
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🎿 Выгодная аренда снаряжения
- 🏔️ Величественные виды Тянь-Шаня
- 🍽️ Вкусные блюда казахстанской кухни
- 🗺️ Интересные факты об Алматы
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Шымбулак
- Тянь-Шань
Описание экскурсии
- Я заберу вас из отеля на комфортабельном автомобиле
- По пути на Шымбулак мы заедем в проверенный прокат, где вы сможете арендовать качественное лыжное или сноубордическое снаряжение по цене в разы дешевле, чем на курорте. Я помогу подобрать оборудование, подходящее вашему уровню
- На курорте расскажу об истории этого места и помогу сориентироваться: подскажу лучшие трассы и интересные активности
- Затем у вас будет время, чтобы покататься в окружении заснеженных гор — самостоятельно или с инструктором (за дополнительную плату)
- Если вы не катаетесь, мы отправимся к вершине на панорамном подъёмнике, чтобы насладиться великолепными видами гор Тянь-Шаня
- Сделаем перерыв в ресторане, отдохнём и попробуем блюда казахстанской кухни. А затем отправимся в обратный путь
По дороге на курорт я проведу для вас обзорную экскурсию по Алматы и покажу город глазами местного жителя. Вы узнаете:
- Как Тянь-Шань и Заилийский Алатау формируют климат и атмосферу города
- Как современные здания в Алмате сочетаются с вековыми традициями
- Куда отправиться на прогулку, чтобы прочувствовать атмосферу горного города
- Где находятся скрытые уголки природы, которые можно увидеть, не покидая Алматы
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Sequoia или Toyota Hiace. Дорога занимает 1 час в одну сторону
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, помощь в аренде снаряжения, полное сопровождение в горах
- Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет
- Если вы путешествуете с детьми, я помогу записать их в горную школу, где они проведут день с пользой и в безопасности
- По запросу можно увеличить количество участников — подробности в переписке
Дополнительные расходы (по желанию)
- Аренда снаряжения — от 1500 ₽ с человека
- Групповой урок катания (2 часа) — 3000-4000 ₽ с человека
- Индивидуальный урок катания (2 часа) — 6000-7000 ₽ с человека
- Ski-pass на день — 2100 ₽ взрослый, 1000 ₽ детский
- Обед
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дидара — ваш гид в Алматы
Я местный гид, который живёт в Алматы всю жизнь и знает город как свои пять пальцев. За годы работы я изучила не только основные достопримечательности, но и самые интересные скрытые
