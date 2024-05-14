В программе экскурсии • Гостиница «Казахстан» Первый небоскреб в азиатской части СССР, который по-прежнему готов к сейсмическим ударам в 10 баллов. Выясним, в чем секрет легендарного проекта советского модернизма.

Памятник Абаю Основоположник казахской поэзии написал первое произведение в 40 лет и владел многотысячными стадами верблюдов и баранов. Но казахский Пушкин почитаем совсем по другим причинам.

Дворец Республики Его многотонный парящий шатер, построенный в тектоническом разломе, стал причиной пикантного скандала городского масштаба.

Канатная дорога на холм «Кок-Тобе» Самая высокая телебашня мира и памятник Beatles (опционально, по вашему желанию и с поправкой на метеоусловия). С Фруктовой или Синей горы, на высоте 1130 м. открывается лучшая панорама города. Время от времени холм стремится сползти вниз и обрушиться на Южную столицу. Горожане – против.

«Дом Брежнева» Один из редких сохранившихся деревянных особняков в стиле модерн с более чем вековой историей был построен французским архитектором, а в 50-е годы стал резиденцией будущего генсека СССР. Посреди современной застройки хрупкий и бирюзовый он вызывает когнитивный диссонанс.

Театр оперы и балета В фронтовые годы его сцена стала пристанищем первых имен советского искусства – от балерины Галины Улановой и композитора Сергея Прокофьева до классиков советского кино Сергея Эйзенштейна и Михаила Ромма. Свою лепту в историю театра внесли и алматинские голуби – их помет едва не привел к катастрофе!

Мозаики гостиницы «Алматы» Если коротко: это просто красиво.

Улица Панфилова Место ожесточенных манифестаций революционных времен сегодня служит ключевой богемно-ресторанной артерией города. А значит, пропускать её – преступно.

Памятник Виктору Цою Стоит, как живой. Всеобщая любовь к музыканту не помешала однажды снести его фигуру. Трактором. Выясним, как это вышло.

Дом Правительства Казахской ССР Пожалуй, наиболее монументальное произведение архитектуры бывшей столицы. Именно здесь была объявлена независимость Казахстана.

Парк имени 28 героев-панфиловцев: Мемориал славы и Вечный огонь Наиболее зоркие алматинцы видят здесь девушку-призрак, блуждающую в белом платье. Неудивительно. Ведь здесь затерялась братская могила жертв кошмарного землетрясения 1887 года, а вечный огонь напоминает о героях, защитивших Москву во время Второй Мировой войны.

Свято-Вознесенский кафедральный собор Одно из высочайших в мире деревянных зданий. Самый высокий в мире православный храм, построенный из дерева. И одновременно – первая в стране… радиостанция. На месте выясним, зачем священнослужители храма пытались вырыть подземный ход в Китай.

Зеленый базар Гастрономический хаб №1 со времен Великого Шелкового пути. И по сей день. Здесь баурсаки, курт, казы, карта, шужук, жал, жая, сур-ет, карта, кабырга. кумыс, шубат и айран перестанут быть для вас непереводимой игрой слов и произведут впечатление на вкусовые рецепторы. Помимо артефактов аутентичной казахской кухни, на Зеленом базаре найдутся и несъедобные сувениры: от одежды до антиквариата. Важно знать:.

Зеленый базар Гастрономический хаб №1 со времен Великого Шелкового пути. И по сей день. Здесь баурсаки, курт, казы, карта, шужук, жал, жая, сур-ет, карта, кабырга. кумыс, шубат и айран перестанут быть для вас непереводимой игрой слов и произведут впечатление на вкусовые рецепторы. Помимо артефактов аутентичной казахской кухни, на Зеленом базаре найдутся и несъедобные сувениры: от одежды до антиквариата. Важно знать:.

• Зеленый базар Гастрономический хаб №1 со времен Великого Шелкового пути. И по сей день. Здесь баурсаки, курт, казы, карта, шужук, жал, жая, сур-ет, карта, кабырга. кумыс, шубат и айран перестанут быть для вас непереводимой игрой слов и произведут впечатление на вкусовые рецепторы. Помимо артефактов аутентичной казахской кухни, на Зеленом базаре найдутся и несъедобные сувениры: от одежды до антиквариата. Важно знать: