Тёплый ламповый трип с вершины Кок-Тобе в глубины исторического центра. Что это за город? Чем он дышит? Чем восхищает? Чем уникален? На эти вопросы мы ответим вместе, скользя летящей походкой по
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
В программе экскурсии • Гостиница «Казахстан» Первый небоскреб в азиатской части СССР, который по-прежнему готов к сейсмическим ударам в 10 баллов. Выясним, в чем секрет легендарного проекта советского модернизма.
- Памятник Абаю Основоположник казахской поэзии написал первое произведение в 40 лет и владел многотысячными стадами верблюдов и баранов. Но казахский Пушкин почитаем совсем по другим причинам.
- Дворец Республики Его многотонный парящий шатер, построенный в тектоническом разломе, стал причиной пикантного скандала городского масштаба.
- Канатная дорога на холм «Кок-Тобе» Самая высокая телебашня мира и памятник Beatles (опционально, по вашему желанию и с поправкой на метеоусловия). С Фруктовой или Синей горы, на высоте 1130 м. открывается лучшая панорама города. Время от времени холм стремится сползти вниз и обрушиться на Южную столицу. Горожане – против.
- «Дом Брежнева» Один из редких сохранившихся деревянных особняков в стиле модерн с более чем вековой историей был построен французским архитектором, а в 50-е годы стал резиденцией будущего генсека СССР. Посреди современной застройки хрупкий и бирюзовый он вызывает когнитивный диссонанс.
- Театр оперы и балета В фронтовые годы его сцена стала пристанищем первых имен советского искусства – от балерины Галины Улановой и композитора Сергея Прокофьева до классиков советского кино Сергея Эйзенштейна и Михаила Ромма. Свою лепту в историю театра внесли и алматинские голуби – их помет едва не привел к катастрофе!
- Мозаики гостиницы «Алматы» Если коротко: это просто красиво.
- Улица Панфилова Место ожесточенных манифестаций революционных времен сегодня служит ключевой богемно-ресторанной артерией города. А значит, пропускать её – преступно.
- Памятник Виктору Цою Стоит, как живой. Всеобщая любовь к музыканту не помешала однажды снести его фигуру. Трактором. Выясним, как это вышло.
- Дом Правительства Казахской ССР Пожалуй, наиболее монументальное произведение архитектуры бывшей столицы. Именно здесь была объявлена независимость Казахстана.
- Парк имени 28 героев-панфиловцев: Мемориал славы и Вечный огонь Наиболее зоркие алматинцы видят здесь девушку-призрак, блуждающую в белом платье. Неудивительно. Ведь здесь затерялась братская могила жертв кошмарного землетрясения 1887 года, а вечный огонь напоминает о героях, защитивших Москву во время Второй Мировой войны.
- Свято-Вознесенский кафедральный собор Одно из высочайших в мире деревянных зданий. Самый высокий в мире православный храм, построенный из дерева. И одновременно – первая в стране… радиостанция. На месте выясним, зачем священнослужители храма пытались вырыть подземный ход в Китай.
Зеленый базар Гастрономический хаб №1 со времен Великого Шелкового пути. И по сей день. Здесь баурсаки, курт, казы, карта, шужук, жал, жая, сур-ет, карта, кабырга. кумыс, шубат и айран перестанут быть для вас непереводимой игрой слов и произведут впечатление на вкусовые рецепторы. Помимо артефактов аутентичной казахской кухни, на Зеленом базаре найдутся и несъедобные сувениры: от одежды до антиквариата. Важно знать:.
Зеленый базар Гастрономический хаб №1 со времен Великого Шелкового пути. И по сей день. Здесь баурсаки, курт, казы, карта, шужук, жал, жая, сур-ет, карта, кабырга. кумыс, шубат и айран перестанут быть для вас непереводимой игрой слов и произведут впечатление на вкусовые рецепторы. Помимо артефактов аутентичной казахской кухни, на Зеленом базаре найдутся и несъедобные сувениры: от одежды до антиквариата. Важно знать:.
• Зеленый базар Гастрономический хаб №1 со времен Великого Шелкового пути. И по сей день. Здесь баурсаки, курт, казы, карта, шужук, жал, жая, сур-ет, карта, кабырга. кумыс, шубат и айран перестанут быть для вас непереводимой игрой слов и произведут впечатление на вкусовые рецепторы. Помимо артефактов аутентичной казахской кухни, на Зеленом базаре найдутся и несъедобные сувениры: от одежды до антиквариата. Важно знать:
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь;
- Зеленый базар по понедельникам не работает, учитывайте это.
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиница «Казахстан»
- Памятник Абаю
- Дворец Республики
- Канатная дорога на холм «Кок-Тобе»
- Дом Брежнева
- Театр оперы и балета
- Мозаики гостиницы «Алматы»
- Улица Панфилова
- Памятник Виктору Цою
- Дом Правительства Казахской ССР
- Парк имени 28 героев-панфиловцев: Мемориал славы и Вечный огонь
- Свято-Вознесенский кафедральный собор
- Зеленый базар
Что не входит в цену
- > При подтверждении маршрута на холм Кок-Тобе (по желанию клиента и с учетом погодных условий) дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу (около $12 на человека), в том числе для гида.
- > Трансфер из отеля и обратно (но может быть организовано по запросу)
- > Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Казахстан, проспект Достык, 52/2
Завершение: Зелёный базар, улица Жибек Жолы, 53
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде
- Зеленый базар по понедельникам не работает, учитывайте это
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
14 мая 2024
Узнали много интересной информации от коренного русского Алматинца. Погода немного подвела - выбирайте ясный день, чтобы в полной мере насладиться видами города.
И
Ирина
3 мар 2024
Входит в следующие категории Алматы
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