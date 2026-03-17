Что взять: удобные трекинговые кроссовки, ветровку, свитшот на вечер, кепку/крем SPF, личные лекарства, пауэрбанк. По сезону — дождевик.
Программа тура по дням
1 день
Песчаные дюны, сандбординг, закат и «поющий» ветер барханов
Утром выедем из Алматы в сторону посёлка Басши — ворот национального парка «Алтын-Эмель». Свернём с асфальта и окажемся среди бескрайних степей и песчаных дюн. Услышим знаменитый «поющий» ветер бархана — редкое природное явление, когда песок издаёт гулкие низкие звуки, похожие на органную музыку.
Поднимемся на вершину дюны, устроим мини-сандбординг и встретим закат, когда солнце окрасит пески в золотые тона. Сделаем фотосессию с дрона и камерой 360°, чтобы сохранить впечатления этого дня. Вечером доберёмся до гостевого дома, поужинаем и отдохнём — уютные комнаты, чистое бельё и горячий душ помогут восстановить силы перед продолжением путешествия.
2 день
Горы Актау и 700-летняя ива
После завтрака отправимся к горам Актау. Многоцветные слоистые породы напоминают поверхность Марса: красные, белые и охристые оттенки плавно переходят друг в друга, формируя причудливые линии и каньоны. Вас ждёт лёгкий треккинг по ровному рельефу — маршрут займёт около 1–2 часов.
По дороге обратно заглянем к легендарной 700-летней иве — живому свидетелю истории и символу долголетия этих мест. Считается, что дерево исполняет желания тех, кто подходит с добрыми мыслями. После обеда поедем обратно в Алматы, делая короткие остановки, чтобы ещё раз насладиться видами степи и силуэтами гор на горизонте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак, обед и ужин
Трансферы по маршруту
Услуги гида-водителя
Все входные билеты
Фотосъёмка, в том числе с дрона
Что не входит в цену
Билеты до Алматы и обратно
Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, 7:00, точное место встречи по договорённости
Завершение: Алматы, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 64 туристов
Я русско- и англоязычный гид. Люблю путешествовать и открывать новые места. Я позитивный и жизнерадостный человек и могу поделиться своими эмоциями с вами. А ещё я со своей командой сделаю ваш отдых незабываемым, и вы обязательно захотите вернуться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
Спасибо большое за отлично организованную поездку. Я не первый раз в Киргизии, но этот тур стал самым впечатляющим — словно перед глазами ожили невероятные пейзажи, которые не забудешь никогда.
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