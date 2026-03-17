Утром выедем из Алматы в сторону посёлка Басши — ворот национального парка «Алтын-Эмель». Свернём с асфальта и окажемся среди бескрайних степей и песчаных дюн. Услышим знаменитый «поющий» ветер бархана — редкое природное явление, когда песок издаёт гулкие низкие звуки, похожие на органную музыку.

Поднимемся на вершину дюны, устроим мини-сандбординг и встретим закат, когда солнце окрасит пески в золотые тона. Сделаем фотосессию с дрона и камерой 360°, чтобы сохранить впечатления этого дня. Вечером доберёмся до гостевого дома, поужинаем и отдохнём — уютные комнаты, чистое бельё и горячий душ помогут восстановить силы перед продолжением путешествия.