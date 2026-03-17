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Поющие пески и марсианские пейзажи Актау: из Алматы в «Алтын-Эмель» (мини-группа)

Джип-тур с сандбордингом, хайкингом по разноцветным горам и встречей с 700-летней ивой
Марс ближе, чем кажется! Поехали с нами на другую планету — в нацпарк «Алтын-Эмель», где высятся разноцветные горы, а ветра, проходя через песчаные барханы, начинают петь.

Вы прокатитесь со склонов пустыни
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на доске, загадаете желание у 700-летней ивы и попробуете сосчитать количество оттенков красного и жёлтого на хребтах Актау. Мы сделаем для вас яркие и эффектные снимки, в том числе и с дрона.

Передвигаться будем на полноприводном внедорожнике, а гулять по природным локациям — в комфортном темпе, чтобы максимально насладиться пейзажами.

5
1 отзыв
Поющие пески и марсианские пейзажи Актау: из Алматы в «Алтын-Эмель» (мини-группа)
Поющие пески и марсианские пейзажи Актау: из Алматы в «Алтын-Эмель» (мини-группа)
Поющие пески и марсианские пейзажи Актау: из Алматы в «Алтын-Эмель» (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Что взять: удобные трекинговые кроссовки, ветровку, свитшот на вечер, кепку/крем SPF, личные лекарства, пауэрбанк. По сезону — дождевик.

Программа тура по дням

1 день

Песчаные дюны, сандбординг, закат и «поющий» ветер барханов

Утром выедем из Алматы в сторону посёлка Басши — ворот национального парка «Алтын-Эмель». Свернём с асфальта и окажемся среди бескрайних степей и песчаных дюн. Услышим знаменитый «поющий» ветер бархана — редкое природное явление, когда песок издаёт гулкие низкие звуки, похожие на органную музыку.

Поднимемся на вершину дюны, устроим мини-сандбординг и встретим закат, когда солнце окрасит пески в золотые тона. Сделаем фотосессию с дрона и камерой 360°, чтобы сохранить впечатления этого дня. Вечером доберёмся до гостевого дома, поужинаем и отдохнём — уютные комнаты, чистое бельё и горячий душ помогут восстановить силы перед продолжением путешествия.

Песчаные дюны, сандбординг, закат и «поющий» ветер бархановПесчаные дюны, сандбординг, закат и «поющий» ветер бархановПесчаные дюны, сандбординг, закат и «поющий» ветер барханов
2 день

Горы Актау и 700-летняя ива

После завтрака отправимся к горам Актау. Многоцветные слоистые породы напоминают поверхность Марса: красные, белые и охристые оттенки плавно переходят друг в друга, формируя причудливые линии и каньоны. Вас ждёт лёгкий треккинг по ровному рельефу — маршрут займёт около 1–2 часов.

По дороге обратно заглянем к легендарной 700-летней иве — живому свидетелю истории и символу долголетия этих мест. Считается, что дерево исполняет желания тех, кто подходит с добрыми мыслями. После обеда поедем обратно в Алматы, делая короткие остановки, чтобы ещё раз насладиться видами степи и силуэтами гор на горизонте.

Горы Актау и 700-летняя иваГоры Актау и 700-летняя иваГоры Актау и 700-летняя ива

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, обед и ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Все входные билеты
  • Фотосъёмка, в том числе с дрона
Что не входит в цену
  • Билеты до Алматы и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, 7:00, точное место встречи по договорённости
Завершение: Алматы, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 64 туристов
Я русско- и англоязычный гид. Люблю путешествовать и открывать новые места. Я позитивный и жизнерадостный человек и могу поделиться своими эмоциями с вами. А ещё я со своей командой сделаю ваш отдых незабываемым, и вы обязательно захотите вернуться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спасибо большое за отлично организованную поездку. Я не первый раз в Киргизии, но этот тур стал самым впечатляющим — словно перед глазами ожили невероятные пейзажи, которые не забудешь никогда.
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Тур входит в следующие категории Алматы

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