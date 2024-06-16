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Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
87 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Золотой маршрут Алматинской области
Встречать рассвет в горах, любоваться озерами и гулять по огромному каньону
Начало: Алматы, 9:00
10 июля в 08:00
10 авг в 08:00
73 750₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
8 дней
Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
Послушать Поющий бархан, искупаться в горячих термах и пройти по Небесному мосту над пропастью
Начало: Аэропорт Алматы, 07:00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
399 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Посетить более 15 локаций, полюбоваться инопланетными каньонами и киргизской Швейцарией
Начало: аэропорт Алматы, 07:00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
299 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На ноябрьские праздники»
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