Здесь есть чему подивиться: белоснежные меловые горы сменяются причудливыми вулканическими образованиями красного
Описание тура
Организационные детали
Все необходимые рекомендации и советы будут предоставлены вам после бронирования. Мы будем на связи онлайн на протяжении всего тура и до его начала. У вас будет личный менеджер, который поможет со всеми вопросами и рекомендациями.
Программу тура можно подстроить под ваши пожелания: добавлять или убирать локации, менять количество дней.
Программа тура по дням
Горы Актау и Катутау
Сбор группы в Алматы состоится в 7:00, после чего мы отправимся в путь. Увидим меловые горы Актау, напоминающие марсианские пейзажи. Здесь исследуем окаменелости древних животных и познакомимся с историей местности.
Далее маршрут приведёт нас к горам Катутау, вулканическим образованиям с причудливыми скальными формами. Мы пройдём вдоль, оценим их необычную красоту, сделаем фотографии и насладимся живописными видами.
Поющий бархан, стелы Ошактас и родник Валиханова
После завтрака поедем в Алтын-Эмель, где нас ожидает Поющий бархан — песчаная дюна, которая при сильном ветре издаёт звуки, напоминающие органную мелодию. Мы прогуляемся по склонам и услышим уникальное природное явление.
Далее прибудем к стелам Ошактас — каменным памятникам, связанным с легендами Великого шёлкового пути и историей казахских степей. Осмотрим их, узнаем о значении и культурной ценности.
Заключительной точкой дня станет родник Валиханова — священный источник с чистейшей водой, названный в честь казахского учёного и путешественника. Здесь мы сможем насладиться спокойной атмосферой и попробовать воду.
Озёра Кольсай и Каинды
Сегодня отправимся к озеру Кольсай — живописному горному водоёму с чистейшей водой, окружённому хвойными лесами. Погуляем по берегам и насладимся уединением с природой.
Далее посетим озеро Каинды с затопленным лесом, образовавшееся после землетрясения. Прозрачные воды скрывают стволы сосен, создавая мистическую и завораживающую атмосферу. Мы пройдём по берегу и исследуем его необычные природные особенности.
Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны и возвращение в Алматы
Начнём день с посещения Чарынского каньона — природного памятника с красными скалами, напоминающими древние замки. Далее отправимся в Чёрный каньон. Завершим день посещением Лунного каньона — участка с необычными образованиями, похожими на инопланетный ландшафт. Мы пройдём по территории и детально рассмотрим причудливые формы, насладимся уникальными пейзажами.
Вернёмся в Алматы в 20:00-21:00. Время на локациях будет зависеть от темпа группы. Водитель-гид или отдельный гид во время поездки будут контролировать весь процесс перемещений и осмотра объектов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 3 обеда и 3 ужина
- Трансферы по маршруту
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Алматы и обратно
- Питание вне программы - от 3000 тенге
- Конные прогулки - от 7000 тенге за 1 человека
- Доплата за 1-местное размещение - 20 000 тенге