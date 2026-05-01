Своей компанией по природным чудесам Казахстана: горы Актау, озеро Каинды и Чарынский каньон

Послушать, как поют пески, увидеть затопленный лес и полюбоваться инопланетными пейзажами
За одно короткое путешествие мы успеем показать вам все ключевые природные достопримечательности региона и прокатиться по «Золотому кольцу Алматы».

Здесь есть чему подивиться: белоснежные меловые горы сменяются причудливыми вулканическими образованиями красного
цвета, ветер и песчаные дюны умеют петь, а из-под лазури водоёма можно увидеть целый лес! Вы полюбуетесь озёрами Кольсай и Каинды, исследуете Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны с необычными формами и ландшафтами.

Мы включили в стоимость комфортабельное проживание, большую часть питания и все перемещения по маршруту, чтобы вам не пришлось ни о чём беспокоиться, самостоятельно продумывать маршрут и подбирать транспорт.

Уровень активность и продолжительность прогулок будет зависеть от вашего желания, мы скорректируем программу под ваши запросы.

Описание тура

Организационные детали

Все необходимые рекомендации и советы будут предоставлены вам после бронирования. Мы будем на связи онлайн на протяжении всего тура и до его начала. У вас будет личный менеджер, который поможет со всеми вопросами и рекомендациями.
Программу тура можно подстроить под ваши пожелания: добавлять или убирать локации, менять количество дней.

Программа тура по дням

1 день

Горы Актау и Катутау

Сбор группы в Алматы состоится в 7:00, после чего мы отправимся в путь. Увидим меловые горы Актау, напоминающие марсианские пейзажи. Здесь исследуем окаменелости древних животных и познакомимся с историей местности.

Далее маршрут приведёт нас к горам Катутау, вулканическим образованиям с причудливыми скальными формами. Мы пройдём вдоль, оценим их необычную красоту, сделаем фотографии и насладимся живописными видами.

2 день

Поющий бархан, стелы Ошактас и родник Валиханова

После завтрака поедем в Алтын-Эмель, где нас ожидает Поющий бархан — песчаная дюна, которая при сильном ветре издаёт звуки, напоминающие органную мелодию. Мы прогуляемся по склонам и услышим уникальное природное явление.

Далее прибудем к стелам Ошактас — каменным памятникам, связанным с легендами Великого шёлкового пути и историей казахских степей. Осмотрим их, узнаем о значении и культурной ценности.

Заключительной точкой дня станет родник Валиханова — священный источник с чистейшей водой, названный в честь казахского учёного и путешественника. Здесь мы сможем насладиться спокойной атмосферой и попробовать воду.

3 день

Озёра Кольсай и Каинды

Сегодня отправимся к озеру Кольсай — живописному горному водоёму с чистейшей водой, окружённому хвойными лесами. Погуляем по берегам и насладимся уединением с природой.

Далее посетим озеро Каинды с затопленным лесом, образовавшееся после землетрясения. Прозрачные воды скрывают стволы сосен, создавая мистическую и завораживающую атмосферу. Мы пройдём по берегу и исследуем его необычные природные особенности.

4 день

Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны и возвращение в Алматы

Начнём день с посещения Чарынского каньона — природного памятника с красными скалами, напоминающими древние замки. Далее отправимся в Чёрный каньон. Завершим день посещением Лунного каньона — участка с необычными образованиями, похожими на инопланетный ландшафт. Мы пройдём по территории и детально рассмотрим причудливые формы, насладимся уникальными пейзажами.

Вернёмся в Алматы в 20:00-21:00. Время на локациях будет зависеть от темпа группы. Водитель-гид или отдельный гид во время поездки будут контролировать весь процесс перемещений и осмотра объектов.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 3 обеда и 3 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Алматы и обратно
  • Питание вне программы - от 3000 тенге
  • Конные прогулки - от 7000 тенге за 1 человека
  • Доплата за 1-местное размещение - 20 000 тенге
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, 7:00, заберём вас от вашего отеля
Завершение: Алматы, 20:00-21:00, доставим к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2532 туристов
Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Сертифицированный гид-экскурсовод КТА. Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили максимум информации и
новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на минивэнах, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!

