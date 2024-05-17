Утром заберём вас из отеля в Алматы и отправимся к национальному парку «Алтын-Эмель». По преданию, название этим краям дал Чингисхан.

Полюбуемся буддистскими наскальными петроглифами в урочище Тамгалы-Тас. Поднимемся на перевал, откуда открывается головокружительная панорама заповедника.

Увидим родник Чокана Валиханова, воды которого считаются целебными, и каменные стелы Ошактас, установленные войском Чингисхана во время похода на Среднюю Азию. Посетим природный феномен — поющий бархан, пески которого издают похожие на органную мелодию звуки.