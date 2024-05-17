Вы полюбуетесь завораживающей красотой Чарына — одного из самых больших и впечатляющих каньонов мира, который славится марсианскими видами.
Будете созерцать кристально чистые Кольсайские озёра — изумрудные жемчужины, раскинувшиеся в высокогорье Северного Тянь-Шаня.
Исследуете всё многообразие ландшафтов в национальном парке «Алтын-Эмель» и расслабитесь в горячих источниках, вода в которых обладает целебным эффектом.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Одно-, двух- или трёхместное размещение в отеле 3* в «Алтын-Эмель» (2 ночи), на базе отдыха у горячих источников (1 ночь) и в гостевом доме у Кольсайских озёр (1 ночь).
Питание. В стоимость тура включены 4 завтрака, 5 ланчей, 4 ужина и питьевая вода.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
«Алтын-Эмель»: урочище Тамгалы-Тас, целебный родник, каменные стелы, поющий бархан
Утром заберём вас из отеля в Алматы и отправимся к национальному парку «Алтын-Эмель». По преданию, название этим краям дал Чингисхан.
Полюбуемся буддистскими наскальными петроглифами в урочище Тамгалы-Тас. Поднимемся на перевал, откуда открывается головокружительная панорама заповедника.
Увидим родник Чокана Валиханова, воды которого считаются целебными, и каменные стелы Ошактас, установленные войском Чингисхана во время похода на Среднюю Азию. Посетим природный феномен — поющий бархан, пески которого издают похожие на органную мелодию звуки.
«Алтын-Эмель»: горы Актау и Катутау, 700-летняя ива
Продолжим исследовать «Алтын-Эмель». Устроим треккинг к смотровой площадке в меловых горах Актау, которые были дном древнего океана. По прошествии веков тут возникли каньоны и ущелья из сформированных слоями осадочных пород зелёного, белого, красного и синего цветов.
Рассмотрим причудливые фигуры из застывшей миллионы лет назад вулканической лавы, образовавшей горы Катутау. Съездим к природному памятнику — 700-летней иве в егерском кордоне Косбастау, являющейся священной для местных жителей.
Тигровые горы и горячие источники Чунджи
Завершим знакомство с национальным парком, съездив к Тигровым горам. Такое название они получили благодаря характерной окраске глин, из которых сложены.
Отправимся к горячим источникам Чунджи, богатым полезными для здоровья веществами. У вас будет время понежиться в термах на свежем воздухе. После — размещение на базе отдыха поблизости и отдых.
Чёрные скалы и озеро Каинды
После завтрака поднимемся к Чёрным скалам — панорамной точке впечатляющего Чарынского каньона, который называют младшим братом Гранд-Каньона в США. Затем сквозь берёзовую рощу направимся к главной цели — озеру Каинды. Этот водоём появился в результате землетрясения чуть больше столетия назад. С тех пор часть затопленных елей так и растёт посреди воды.
Кольсайские озёра и «Долина замков»
Сегодня посетим Кольсайские озёра — цепь из 3 водоёмов, которые называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Сначала поднимемся на вершину хребта и полюбуемся этим чудом природы с высоты. Затем спустимся к воде и немного прогуляемся. За доплату желающие смогут покататься катамаранах или лошадях.
Побываем в «Долине замков» — части Чарынского каньона, где сформировались обособленные скалы, напоминающие сказочные башни. Прогуляемся вдоль реки и полюбуемся реликтовыми деревьями. К вечеру вернёмся в Алматы и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на внедорожниках
- Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
- Проживание
- Питание и питьевая вода
- Входные билеты и экосборы
- Страховка пассажиров
- Хайкинг
Что не входит в цену
- Билеты в Алматы и обратно
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Алкогольные напитки
- Конная прогулка - 1368 рублей
- Катание на катамаране
- Стоимость тура указана для группы из 2 человек. Стоимость тура при группе из 3 человек составит 268 300 рублей, из 4 человек - 286 900 рублей
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