На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»

Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Этот тур — идеальный выбор для любителей первозданной природы.

Вы полюбуетесь завораживающей красотой Чарына — одного из самых больших и впечатляющих каньонов мира, который славится марсианскими видами.

Будете созерцать кристально чистые Кольсайские озёра — изумрудные жемчужины, раскинувшиеся в высокогорье Северного Тянь-Шаня.

Исследуете всё многообразие ландшафтов в национальном парке «Алтын-Эмель» и расслабитесь в горячих источниках, вода в которых обладает целебным эффектом.
5
2 отзыва
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Одно-, двух- или трёхместное размещение в отеле 3* в «Алтын-Эмель» (2 ночи), на базе отдыха у горячих источников (1 ночь) и в гостевом доме у Кольсайских озёр (1 ночь).

Питание. В стоимость тура включены 4 завтрака, 5 ланчей, 4 ужина и питьевая вода.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

«Алтын-Эмель»: урочище Тамгалы-Тас, целебный родник, каменные стелы, поющий бархан

Утром заберём вас из отеля в Алматы и отправимся к национальному парку «Алтын-Эмель». По преданию, название этим краям дал Чингисхан.

Полюбуемся буддистскими наскальными петроглифами в урочище Тамгалы-Тас. Поднимемся на перевал, откуда открывается головокружительная панорама заповедника.

Увидим родник Чокана Валиханова, воды которого считаются целебными, и каменные стелы Ошактас, установленные войском Чингисхана во время похода на Среднюю Азию. Посетим природный феномен — поющий бархан, пески которого издают похожие на органную мелодию звуки.

«Алтын-Эмель»: урочище Тамгалы-Тас, целебный родник, каменные стелы, поющий бархан«Алтын-Эмель»: урочище Тамгалы-Тас, целебный родник, каменные стелы, поющий бархан«Алтын-Эмель»: урочище Тамгалы-Тас, целебный родник, каменные стелы, поющий бархан«Алтын-Эмель»: урочище Тамгалы-Тас, целебный родник, каменные стелы, поющий бархан«Алтын-Эмель»: урочище Тамгалы-Тас, целебный родник, каменные стелы, поющий бархан«Алтын-Эмель»: урочище Тамгалы-Тас, целебный родник, каменные стелы, поющий бархан«Алтын-Эмель»: урочище Тамгалы-Тас, целебный родник, каменные стелы, поющий бархан«Алтын-Эмель»: урочище Тамгалы-Тас, целебный родник, каменные стелы, поющий бархан
2 день

«Алтын-Эмель»: горы Актау и Катутау, 700-летняя ива

Продолжим исследовать «Алтын-Эмель». Устроим треккинг к смотровой площадке в меловых горах Актау, которые были дном древнего океана. По прошествии веков тут возникли каньоны и ущелья из сформированных слоями осадочных пород зелёного, белого, красного и синего цветов.

Рассмотрим причудливые фигуры из застывшей миллионы лет назад вулканической лавы, образовавшей горы Катутау. Съездим к природному памятнику — 700-летней иве в егерском кордоне Косбастау, являющейся священной для местных жителей.

«Алтын-Эмель»: горы Актау и Катутау, 700-летняя ива«Алтын-Эмель»: горы Актау и Катутау, 700-летняя ива«Алтын-Эмель»: горы Актау и Катутау, 700-летняя ива«Алтын-Эмель»: горы Актау и Катутау, 700-летняя ива«Алтын-Эмель»: горы Актау и Катутау, 700-летняя ива«Алтын-Эмель»: горы Актау и Катутау, 700-летняя ива«Алтын-Эмель»: горы Актау и Катутау, 700-летняя ива«Алтын-Эмель»: горы Актау и Катутау, 700-летняя ива
3 день

Тигровые горы и горячие источники Чунджи

Завершим знакомство с национальным парком, съездив к Тигровым горам. Такое название они получили благодаря характерной окраске глин, из которых сложены.

Отправимся к горячим источникам Чунджи, богатым полезными для здоровья веществами. У вас будет время понежиться в термах на свежем воздухе. После — размещение на базе отдыха поблизости и отдых.

Тигровые горы и горячие источники ЧунджиТигровые горы и горячие источники ЧунджиТигровые горы и горячие источники ЧунджиТигровые горы и горячие источники ЧунджиТигровые горы и горячие источники ЧунджиТигровые горы и горячие источники ЧунджиТигровые горы и горячие источники ЧунджиТигровые горы и горячие источники Чунджи
4 день

Чёрные скалы и озеро Каинды

После завтрака поднимемся к Чёрным скалам — панорамной точке впечатляющего Чарынского каньона, который называют младшим братом Гранд-Каньона в США. Затем сквозь берёзовую рощу направимся к главной цели — озеру Каинды. Этот водоём появился в результате землетрясения чуть больше столетия назад. С тех пор часть затопленных елей так и растёт посреди воды.

Чёрные скалы и озеро КаиндыЧёрные скалы и озеро КаиндыЧёрные скалы и озеро КаиндыЧёрные скалы и озеро КаиндыЧёрные скалы и озеро КаиндыЧёрные скалы и озеро КаиндыЧёрные скалы и озеро КаиндыЧёрные скалы и озеро Каинды
5 день

Кольсайские озёра и «Долина замков»

Сегодня посетим Кольсайские озёра — цепь из 3 водоёмов, которые называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Сначала поднимемся на вершину хребта и полюбуемся этим чудом природы с высоты. Затем спустимся к воде и немного прогуляемся. За доплату желающие смогут покататься катамаранах или лошадях.

Побываем в «Долине замков» — части Чарынского каньона, где сформировались обособленные скалы, напоминающие сказочные башни. Прогуляемся вдоль реки и полюбуемся реликтовыми деревьями. К вечеру вернёмся в Алматы и попрощаемся.

Кольсайские озёра и «Долина замков»Кольсайские озёра и «Долина замков»Кольсайские озёра и «Долина замков»Кольсайские озёра и «Долина замков»Кольсайские озёра и «Долина замков»Кольсайские озёра и «Долина замков»Кольсайские озёра и «Долина замков»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на внедорожниках
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
  • Проживание
  • Питание и питьевая вода
  • Входные билеты и экосборы
  • Страховка пассажиров
  • Хайкинг
Что не входит в цену
  • Билеты в Алматы и обратно
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Конная прогулка - 1368 рублей
  • Катание на катамаране
  • Стоимость тура указана для группы из 2 человек. Стоимость тура при группе из 3 человек составит 268 300 рублей, из 4 человек - 286 900 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
Завершение: Ваш отель в Алматы, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
17 мая 2024
Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку…
Начну с того, что ребята придумали маршрут в наши даты, по нашим потребностям
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и интересам, с учетом особенностей путешествия с детьми. Каньоны - конечно, озера - разумеется, палатки - сделаем, не слишком сложно - подумаем, без напряга - организуем. В итоге мы получили мега поездку, которая включила в себя красоты Казахстана, расслабление на горячих источниках, и каньоны, и озера, и лошадей, и борщ в палаточном лагере (это возможно, оказывается) и многое другое.
Меня поразило и подкупило внимание к деталям, и не только тем, которые являются частью их работы - аквафломастеры для раскрашивания яиц на православную Пасху в мусульманском государстве, на мой взгляд, профессионализм и внимание к своему гостю уровня бог! Спасибо, Кристине (Дима, я думаю, это все же ее рука:))!
Последний штрих - любовь к своей стране и путешествиям в более широком смысле. Это легкая форма сумасшествия, но прислониться к ней и разделить радость совместной поездки - редкая удача!
Спасибо за поездку!

Т
19 апр 2024
Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!

Тур входит в следующие категории Алматы

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