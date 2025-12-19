Встретимся в Алматы и поедем к Чарынскому каньону. Погуляем по долине Замков, Чёрному и Лунному каньонам, на «Буханке» поднимемся к площадкам для красивых видов и фото. Если захотите, пообедаем тут в ресторане (оплачивается отдельно).

Потом доберёмся к нашему уютному гостевому дому у подножия гор. Поужинаем традиционными блюдами, побеседуем у костра. Весь день снимем на дрон и 360-камеру.