Индивидуальный джип-тур со съёмкой на дрон и панорамную камеру. Всё включено

Полюбоваться Чарынским каньоном, озёрами Кольсай и Каинды, насладиться кухней, получить фото и видео
Отправимся туда, где природа Казахстана раскрывается во всей мощи и красоте.

В Чарынском каньоне вы пройдёте по лабиринту огненных скал — за каждым поворотом тут открываются новые фантастические формы, выточенные водой
и ветром. Полюбуетесь бирюзовыми зеркалами, которые обнимают склоны Тянь-Шаня, — озёрами Кольсай и Каинды.

Беспокоиться ни о чём не придётся — мы позаботились обо всех деталях, чтобы вы смогли полноценно насладиться отдыхом.

Для вас подготовлены высокопроходимый внедорожник и уютный гостевой дом в предгорье и будут поданы ароматные мясные блюда, свежие лепёшки, домашние и локальные угощения.

Весь тур мы снимем на дрон и 360-камеру — этот отпуск сохранится не только в памяти, но и в тёплых кадрах.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Удобную одежду и обувь для пеших прогулок.
Личную аптечку и средства от солнца (крем, очки, головной убор).
Камеру или смартфон для съёмки, но мы тоже обеспечим съёмку на дрон и 360-камеру!
Тёплый слой одежды (даже в летний период вечера могут быть прохладными).
Личные вещи: паспорт, деньги на личные расходы (сувениры, дополнительная аренда).

Программа тура по дням

1 день

Чарынский каньон, тёплый вечер с национальными блюдами

Встретимся в Алматы и поедем к Чарынскому каньону. Погуляем по долине Замков, Чёрному и Лунному каньонам, на «Буханке» поднимемся к площадкам для красивых видов и фото. Если захотите, пообедаем тут в ресторане (оплачивается отдельно).

Потом доберёмся к нашему уютному гостевому дому у подножия гор. Поужинаем традиционными блюдами, побеседуем у костра. Весь день снимем на дрон и 360-камеру.

2 день

Озёра Кольсай и Каинды

После завтрака едем к озеру Каинды и гуляем на фоне изумрудной воды, из которой высятся деревья. Обедать будем у озера Кольсай, там же продолжим отдых на природе и съёмку на дрон. Если захотите, за доплату можно покататься на лошади. К вечеру вернёмся в Алматы.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, напитки, снеки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Съёмка на дрон и 360-камеру
  • Организация поездки в дружеском формате
Что не входит в цену
  • Билеты в Алматы и обратно в ваш город
  • По желанию:
  • Конная прогулка
  • Прокат лодки
  • Фотосессия в национальной одежде
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от количества участников:
  • 1 человек - 33 000 ₽
  • 2 человек - 40 000 ₽
  • 3 человека - 47 000 ₽
  • 4 человека - 49 000 ₽
  • 5 человек - 55 000 ₽
  • 6 человек - 59 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Алматы, раннее утро
Завершение: Любое удобное вам место в Алматы, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 76 туристов
Всем привет! Я Кирилл — эксперт в организации джип-туров, туров выходного дня и тимбилдингов, экспедиций. Мы с командой специализируемся на создании уникальных путешествий на внедорожниках, где каждый путешественник сможет ощутить
настоящий дух природы и приключений. Каждый маршрут адаптируется под ваши пожелания, даже если они безумные! Создадим комфорт в горных условиях, организуем уютный кемпинг с палатками и вкусную еду, приготовленную на свежем горном воздухе. Хотите баньку? Её мы тоже сможем вам предоставить! Всё для комфортного отдыха.

