Индивидуальный джип-тур со съёмкой на дрон и панорамную камеру. Всё включено
Полюбоваться Чарынским каньоном, озёрами Кольсай и Каинды, насладиться кухней, получить фото и видео
Отправимся туда, где природа Казахстана раскрывается во всей мощи и красоте.
В Чарынском каньоне вы пройдёте по лабиринту огненных скал — за каждым поворотом тут открываются новые фантастические формы, выточенные водой читать дальше
и ветром. Полюбуетесь бирюзовыми зеркалами, которые обнимают склоны Тянь-Шаня, — озёрами Кольсай и Каинды.
Беспокоиться ни о чём не придётся — мы позаботились обо всех деталях, чтобы вы смогли полноценно насладиться отдыхом.
Для вас подготовлены высокопроходимый внедорожник и уютный гостевой дом в предгорье и будут поданы ароматные мясные блюда, свежие лепёшки, домашние и локальные угощения.
Весь тур мы снимем на дрон и 360-камеру — этот отпуск сохранится не только в памяти, но и в тёплых кадрах.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: Удобную одежду и обувь для пеших прогулок. Личную аптечку и средства от солнца (крем, очки, головной убор). Камеру или смартфон для съёмки, но мы тоже обеспечим съёмку на дрон и 360-камеру! Тёплый слой одежды (даже в летний период вечера могут быть прохладными). Личные вещи: паспорт, деньги на личные расходы (сувениры, дополнительная аренда).
Программа тура по дням
1 день
Чарынский каньон, тёплый вечер с национальными блюдами
Встретимся в Алматы и поедем к Чарынскому каньону. Погуляем по долине Замков, Чёрному и Лунному каньонам, на «Буханке» поднимемся к площадкам для красивых видов и фото. Если захотите, пообедаем тут в ресторане (оплачивается отдельно).
Потом доберёмся к нашему уютному гостевому дому у подножия гор. Поужинаем традиционными блюдами, побеседуем у костра. Весь день снимем на дрон и 360-камеру.
2 день
Озёра Кольсай и Каинды
После завтрака едем к озеру Каинды и гуляем на фоне изумрудной воды, из которой высятся деревья. Обедать будем у озера Кольсай, там же продолжим отдых на природе и съёмку на дрон. Если захотите, за доплату можно покататься на лошади. К вечеру вернёмся в Алматы.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание, напитки, снеки
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Съёмка на дрон и 360-камеру
Организация поездки в дружеском формате
Что не входит в цену
Билеты в Алматы и обратно в ваш город
По желанию:
Конная прогулка
Прокат лодки
Фотосессия в национальной одежде
Обратите внимание: стоимость тура зависит от количества участников:
1 человек - 33 000 ₽
2 человек - 40 000 ₽
3 человека - 47 000 ₽
4 человека - 49 000 ₽
5 человек - 55 000 ₽
6 человек - 59 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Алматы, раннее утро
Завершение: Любое удобное вам место в Алматы, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 76 туристов
Всем привет! Я Кирилл — эксперт в организации джип-туров, туров выходного дня и тимбилдингов, экспедиций. Мы с командой специализируемся на создании уникальных путешествий на внедорожниках, где каждый путешественник сможет ощутить читать дальше
настоящий дух природы и приключений.
Каждый маршрут адаптируется под ваши пожелания, даже если они безумные! Создадим комфорт в горных условиях, организуем уютный кемпинг с палатками и вкусную еду, приготовленную на свежем горном воздухе. Хотите баньку? Её мы тоже сможем вам предоставить! Всё для комфортного отдыха.