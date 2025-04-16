Двухдневный тур: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды

Откройте для себя природные чудеса Казахстана в увлекательном двухдневном туре! Вас ждут величественный Чарынский каньон, где каждая тропа открывает потрясающие виды, и живописные горные озёра Кольсай и Каинды с их
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чистыми водами и затопленными лесами.

Переночуйте в уютном гостевом доме среди величественных гор и путешествуйте с комфортом на Lexus LX 470 в компании опытного гида.

Это путешествие подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления, оставив в душе ощущение гармонии.

Двухдневный тур: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды
Двухдневный тур: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды
Двухдневный тур: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды
Ближайшие даты:
16
апр17
апр18
апр19
апр20
апр21
апр22
апр
Время начала: 09:00

Описание тура

Увлекательное путешествие по природным чудесам Казахстана

Приглашаем вас в захватывающее двухдневное приключение, которое позволит вам открыть для себя удивительные природные красоты Казахстана. Этот тур подарит вам возможность насладиться величественными пейзажами и уникальными природными формами.

Чарынский каньон

В начале нашего путешествия мы посетим Чарынский каньон, который по праву считается одним из самых красивых мест страны. Здесь каждая тропа открывает потрясающие виды, а величественные скалы создают неповторимую атмосферу. Вы сможете насладиться свежим воздухом и уникальными природными формами, которые впечатляют своей красотой.

Горные озёра Кольсай и Каинды

Следующим пунктом нашего тура станут живописные горные озёра Кольсай и Каинды. Эти места славятся своими чистыми водами и удивительными затопленными лесами. Прогулки вдоль озёр подарят вам возможность поразмышлять о красоте природы и сделать незабываемые фотографии.

Важная информация

Для подтверждения экскурсии, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и помогу организовать ваше путешествие.

Не упустите шанс насладиться красотой природы Казахстана и получить новые впечатления!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чарынский каньон
  • Озеро Кольсай
  • Озеро Каинды
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Достык 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Прошу вас связаться со мной после бронирования экскурсии
  • В стоимость экскурсии входит трансфер и услуги гида, не входит проживание и питание
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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