Описание тура
Увлекательное путешествие по природным чудесам Казахстана
Приглашаем вас в захватывающее двухдневное приключение, которое позволит вам открыть для себя удивительные природные красоты Казахстана. Этот тур подарит вам возможность насладиться величественными пейзажами и уникальными природными формами.
Чарынский каньон
В начале нашего путешествия мы посетим Чарынский каньон, который по праву считается одним из самых красивых мест страны. Здесь каждая тропа открывает потрясающие виды, а величественные скалы создают неповторимую атмосферу. Вы сможете насладиться свежим воздухом и уникальными природными формами, которые впечатляют своей красотой.
Горные озёра Кольсай и Каинды
Следующим пунктом нашего тура станут живописные горные озёра Кольсай и Каинды. Эти места славятся своими чистыми водами и удивительными затопленными лесами. Прогулки вдоль озёр подарят вам возможность поразмышлять о красоте природы и сделать незабываемые фотографии.
Важная информация
Для подтверждения экскурсии, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и помогу организовать ваше путешествие.
Не упустите шанс насладиться красотой природы Казахстана и получить новые впечатления!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Озеро Кольсай
- Озеро Каинды
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Прошу вас связаться со мной после бронирования экскурсии
- В стоимость экскурсии входит трансфер и услуги гида, не входит проживание и питание