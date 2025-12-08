Мои заказы

Мини-тур «всё включено» по природным жемчужинам Казахстана: озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон

Увидеть затопленный в лазури лес, погадать, на что похожи причудливые скалы, и насладиться горами
Приглашаем увидеть удивительные пейзажи Казахстана, которые заставят задуматься: а не покинули ли мы Землю и не прибыли ли на другую планету.

Отправимся к величественному Чарынскому каньону, где ветра и время создали
фантастические скальные формы, напоминающие древние замки.

Побываем на озере Кольсай, чья зеркальная поверхность отражает хвойные склоны и горные вершины, и на озере Каинды, из вод которого торчат тёмные стволы сосен.

А красивым завершением путешествия станет Чёрный каньон — место силы и контрастов, где тёмные скалы встречаются с ярким небом. В стоимость уже включены проживание в гостевом доме и трёхразовое питание.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой немного наличных — по желанию можно покататься на лошадях или купить кофе и перекус на остановках.
Обратите внимание: тур не предназначен для детей до 12 лет. Просим с пониманием отнестись к этому — маршрут не подходит для маленьких детей.

Программа тура по дням

1 день

Чарынский каньон, озеро Кольсай и ночь в гостевом доме в посёлке Саты

Рано утром отправимся к Чарынскому каньону. Здесь мы прогуляемся среди причудливых скальных образований, напоминающих древние замки и башни, и насладимся захватывающими панорамами долины. После прогулки отправимся в посёлок Саты, где вас ждёт обед в гостевом доме — блюда приготовлены местными жителями из свежих домашних продуктов.

Затем поедем к озеру Кольсай, окружённому горами и густыми хвойными лесами. Здесь можно будет отдохнуть, сделать фотографии и насладиться тишиной и чистым воздухом. Вечером вернёмся в посёлок Саты, где будет организован ночлег в уютном гостевом доме с тёплой атмосферой и домашним ужином.

2 день

Озеро Каинды, Чёрный каньон и возвращение в Алматы

После завтрака мы отправимся к одному из природных чудес региона — озеру Каинды. Его воды удивительного голубого оттенка скрывают затопленный лес: прямо из зеркальной глади поднимаются стволы елей, создавая поистине фантастический пейзаж. Здесь вы сможете прогуляться вдоль берега и сделать яркие фотографии.

Вернёмся в гостевой дом, пообедаем и отправимся к Чёрному каньону. Тёмные скалы и извилистые формы производят сильное впечатление, особенно в лучах уходящего солнца.

После насыщенного дня и множества впечатлений мы отправимся обратно в Алматы, где завершится наше путешествие.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание и 1 литр питьевой воды на каждого участника
  • Трансферы по маршруту
  • Экосборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Алматы и обратно
  • Проживание в отелях, если вы выбираете альтернативу гостевому дому (обсуждается индивидуально)
  • Развлечения на локациях: прогулки на лошадях, катание на катере и другие активности (оплачиваются отдельно, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, ул. Шевченко, 28, 5:00
Завершение: Алматы, ул. Шевченко, 28, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Бауыржан
Бауыржан — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 84 туристов
Мы — команда опытных гидов, которые с радостью открывают для вас уникальные уголки Казахстана. Уже более 4 лет мы организуем незабываемые туры, в которых сочетаются приключения, познание и комфорт. Наши
экскурсии — это не просто поездки, а настоящие путешествия в мир природы, истории и культуры. Мы внимательно относимся к каждому клиенту, создавая индивидуальный опыт для всех, кто стремится открыть для себя истинную красоту и богатство нашей страны. Будь то потрясающие каньоны, величественные горы или забытые уголки, мы обеспечиваем безопасные, увлекательные и яркие приключения. Присоединяйтесь к нам — и мы покажем вам Казахстан таким, каким его ещё не видел никто.

