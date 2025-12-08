Рано утром отправимся к Чарынскому каньону. Здесь мы прогуляемся среди причудливых скальных образований, напоминающих древние замки и башни, и насладимся захватывающими панорамами долины. После прогулки отправимся в посёлок Саты, где вас ждёт обед в гостевом доме — блюда приготовлены местными жителями из свежих домашних продуктов.

Затем поедем к озеру Кольсай, окружённому горами и густыми хвойными лесами. Здесь можно будет отдохнуть, сделать фотографии и насладиться тишиной и чистым воздухом. Вечером вернёмся в посёлок Саты, где будет организован ночлег в уютном гостевом доме с тёплой атмосферой и домашним ужином.