Экскурсии от вашего отеля в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Астане, цены от 6000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
На машине
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
25 янв в 13:00
10 000 за всё до 5 чел.
Астана: главное и необычное
На машине
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия по Астане: архитектура, история и культура
Откройте для себя Астану с её небоскрёбами, футуристическими строениями и историческими кварталами. Посетите музей ювелирного искусства и восточный базар
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
По Астане - на спорткаре
На машине
скидка
25%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
По Астане - на спорткаре
С ветерком проехать по самым интересным местам столицы
Начало: - Ваш отель / Либо встречу в аэропорту
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
80006000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 ноября 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Дана организовала экскурсию в музей АЛЖИР, по дороге в музей был интересный рассказ об истории создания музея. Музей до глубины
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    души впечатлил экспонатами и как работали сотрудники музея для сбора информации, если учесть, что музей создан не давно. Рекомендую посетить экскурсию в этот музей и обязательно обратиться к экскурсоводу Дане.

  • Ю
    Юлия
    10 ноября 2024
    Астана: главное и необычное
    Огромная благодарность Алтын за экскурсию - все понравилось, не хватило времени, тк самолет улетал через 2 часа. Снова когда вернемся в прекрасный город Астану -организуем экскурсию у Алтын ❤️
    Огромная благодарность Алтын за экскурсию - все понравилось, не хватило времени, тк самолет улетал через 2Огромная благодарность Алтын за экскурсию - все понравилось, не хватило времени, тк самолет улетал через 2Огромная благодарность Алтын за экскурсию - все понравилось, не хватило времени, тк самолет улетал через 2
  • М
    Мария
    8 ноября 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Место достойное к посещению, это часть нашей истории. Страшно представить через что пришло пройти женщинам в этом лагере!
    Место достойное к посещению, это часть нашей истории. Страшно представить через что пришло пройти женщинам в этом лагере!Место достойное к посещению, это часть нашей истории. Страшно представить через что пришло пройти женщинам в этом лагере!
  • И
    Ирина
    17 августа 2024
    Астана: главное и необычное
    Всем доброго здоровья! Мы впервые побывали в Астане, какой красивый город, нам Очень там понравилось! И это большая заслуга нашешо
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    гида Дарии🥰 Молодая девушка, но такая умная, воспитанная, которая много знает об истории своей страны и народа! Она так интересно про всё рассказала и показала нам самые значимые места в Астане, Спасибо ей за это Большое! Спасибо и организатору нашего тура Алтын! Всего вам доброго в жизни☀️

    Всем доброго здоровья! Мы впервые побывали в Астане, какой красивый город, нам Очень там понравилось! ИВсем доброго здоровья! Мы впервые побывали в Астане, какой красивый город, нам Очень там понравилось! И
  • М
    Михаил
    20 июня 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Отлично было всё организовано. Спасибо, нашему гиду. Получили много интересной информации.

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «От вашего отеля»

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  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Бульвар Нуржол
  7. Дворец мира и согласия
  8. Монумент Казак Ели
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  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в январе 2025
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