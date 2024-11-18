3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
25 янв в 13:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия по Астане: архитектура, история и культура
Откройте для себя Астану с её небоскрёбами, футуристическими строениями и историческими кварталами. Посетите музей ювелирного искусства и восточный базар
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
25%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
По Астане - на спорткаре
С ветерком проехать по самым интересным местам столицы
Начало: - Ваш отель / Либо встречу в аэропорту
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
80006000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 ноября 2024Дана организовала экскурсию в музей АЛЖИР, по дороге в музей был интересный рассказ об истории создания музея. Музей до глубины
- ЮЮлия10 ноября 2024Огромная благодарность Алтын за экскурсию - все понравилось, не хватило времени, тк самолет улетал через 2 часа. Снова когда вернемся в прекрасный город Астану -организуем экскурсию у Алтын ❤️
- ММария8 ноября 2024Место достойное к посещению, это часть нашей истории. Страшно представить через что пришло пройти женщинам в этом лагере!
- ИИрина17 августа 2024Всем доброго здоровья! Мы впервые побывали в Астане, какой красивый город, нам Очень там понравилось! И это большая заслуга нашешо
- ММихаил20 июня 2024Отлично было всё организовано. Спасибо, нашему гиду. Получили много интересной информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «От вашего отеля»
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