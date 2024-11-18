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гида Дарии🥰 Молодая девушка, но такая умная, воспитанная, которая много знает об истории своей страны и народа! Она так интересно про всё рассказала и показала нам самые значимые места в Астане, Спасибо ей за это Большое! Спасибо и организатору нашего тура Алтын! Всего вам доброго в жизни☀️