Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Астану в ночное время.
Гид расскажет о богатой истории и культуре города, пока вы наслаждаетесь видами таких мест, как Большая мечеть Хазрет Султан и Башня
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные виды ночного города
- 🕌 Величественные архитектурные памятники
- 🗼 Захватывающие истории от местного гида
- 🏙️ Удобный трансфер из отеля
- 🎇 Погружение в культуру и историю Казахстана
Что можно увидеть
- Большая мечеть Хазрет Султан
- Башня Байтерек
- Хан Шатыр
- Дворец мира и согласия
Описание экскурсииОткройте для себя волшебство Астаны после заката — города, где неон встречается с историей, а футуризм живёт бок о бок с культурными традициями. Приглашаем вас на незабываемую вечернюю экскурсию по столице Казахстана в сопровождении местного гида! Ваше путешествие начинается с удобного трансфера из отеля. Уже в дороге вы почувствуете ритм ночного города, который просыпается в огнях. В центре Астаны вас встретит поразительное сочетание ультрасовременных зданий и символов национальной гордости. Во время тура вы увидите главные достопримечательности, сияющие в ночи:
- Большая мечеть Хазрет Султан — грациозная и величественная, особенно прекрасна под вечерним небом.
- Башня Байтерек — символ независимости, откуда открывается захватывающий вид на сияющий город.
- «Хан Шатыр» — необычный торгово-развлекательный центр в виде гигантской юрты, сверкающий как инопланетный корабль.
- Дворец мира и согласия — архитектурное чудо в форме пирамиды, посвящённое единству и толерантности. По пути гид поделится с вами увлекательными историями о становлении столицы, культуре Казахстана и скрытых жемчужинах города, которые легко пропустить без местного проводника.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк 28 гвардейцев-панфиловцев
- Зенковский собор
- Зеленый базар
- Сувенирный магазин «Рахат Лотте Шоколад»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт по маршруту
- Трансфер из отеля/обратно
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гид заберет вас с указанного места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
3 сен 2025
Н
Надежда
26 июл 2025
У нас была индивидуальная экскурсия на двоих с мужем. Гид образованный интеллигентный и приятный в общении молодой человек. Забрал вовремя. Экскурсия на легковом автомобиле, гид сам за рулём, ехал аккуратно,
Входит в следующие категории Астаны
