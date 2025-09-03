Мои заказы

Экскурсия по Астане: исследуйте ночной город

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Астану в ночное время.

Гид расскажет о богатой истории и культуре города, пока вы наслаждаетесь видами таких мест, как Большая мечеть Хазрет Султан и Башня
читать дальше

Байтерек. Посетители смогут оценить архитектурные чудеса, такие как Дворец мира и согласия и «Хан Шатыр». Туристы узнают интересные факты о столице Казахстана и её развитии. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто хочет увидеть город в новом свете

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные виды ночного города
  • 🕌 Величественные архитектурные памятники
  • 🗼 Захватывающие истории от местного гида
  • 🏙️ Удобный трансфер из отеля
  • 🎇 Погружение в культуру и историю Казахстана
Экскурсия по Астане: исследуйте ночной город
Экскурсия по Астане: исследуйте ночной город
Экскурсия по Астане: исследуйте ночной город
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Большая мечеть Хазрет Султан
  • Башня Байтерек
  • Хан Шатыр
  • Дворец мира и согласия

Описание экскурсии

Откройте для себя волшебство Астаны после заката — города, где неон встречается с историей, а футуризм живёт бок о бок с культурными традициями. Приглашаем вас на незабываемую вечернюю экскурсию по столице Казахстана в сопровождении местного гида! Ваше путешествие начинается с удобного трансфера из отеля. Уже в дороге вы почувствуете ритм ночного города, который просыпается в огнях. В центре Астаны вас встретит поразительное сочетание ультрасовременных зданий и символов национальной гордости. Во время тура вы увидите главные достопримечательности, сияющие в ночи:
  • Большая мечеть Хазрет Султан — грациозная и величественная, особенно прекрасна под вечерним небом.
  • Башня Байтерек — символ независимости, откуда открывается захватывающий вид на сияющий город.
  • «Хан Шатыр» — необычный торгово-развлекательный центр в виде гигантской юрты, сверкающий как инопланетный корабль.
  • Дворец мира и согласия — архитектурное чудо в форме пирамиды, посвящённое единству и толерантности. По пути гид поделится с вами увлекательными историями о становлении столицы, культуре Казахстана и скрытых жемчужинах города, которые легко пропустить без местного проводника.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк 28 гвардейцев-панфиловцев
  • Зенковский собор
  • Зеленый базар
  • Сувенирный магазин «Рахат Лотте Шоколад»
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт по маршруту
  • Трансфер из отеля/обратно
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Гид заберет вас с указанного места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Оксана
3 сен 2025
Н
Надежда
26 июл 2025
У нас была индивидуальная экскурсия на двоих с мужем. Гид образованный интеллигентный и приятный в общении молодой человек. Забрал вовремя. Экскурсия на легковом автомобиле, гид сам за рулём, ехал аккуратно,
читать дальше

все рассказал, проехали по достопримечательностям. Особенно впечатлила мечеть, обязательно для посещения. Астана очень красивый ухоженный и чистый современный город, напоминает Абу-Даби, только обойдется все в разы дешевле. Люди приветливые. Получили массу положительных эмоций. В Спутник обращаемся не первый раз и в разных странах. Ребята молодцы, всегда на связи. Вопросы решают оперативно.

Входит в следующие категории Астаны

Похожие экскурсии из Астаны

По Астане - на спорткаре
На машине
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
По Астане - на спорткаре
Прокатитесь по Астане на спорткаре, узнайте легенды и насладитесь видами города за 3 часа! Увидите знаковые места и получите ответы на вопросы
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 00:00
14 ноя в 00:00
5799 ₽ за всё до 2 чел.
Сокровища нации в Астане
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища нации в Астане
Погрузитесь в мир казахских традиций, посетив уникальные места, которые не найдёте на карте. Исследуйте быт кочевников и насладитесь национальными сладостями
Начало: На улице Кордай
20 ноя в 10:00
21 ноя в 13:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Антиэкскурсия: прогулка по нетуристической Астане
На машине
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Антиэкскурсия: прогулка по нетуристической Астане
Исследуйте нетуристические уголки Астаны, где настоящая жизнь кипит в старых дворах и новых районах. Узнайте больше о городе и его жителях
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Астане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Астане