Спасибо большое за прекрасное знакомство с вашим замечательным, красивым горолом! Асель прекрасный гид. Нам очень понравилась экскурсия. Доброжелательность и профессионализм

со стороны Асель и Коблана выше всяких похвал. Выражаем ти особую благодарность! А экскурсию будем рекомендовать друзьям! Сами бы столько не посмотрели и не узнали бы столько интересных фактов об Астане и Казахстане!

Выбрал экскурсию по основным местам города. Посетили классные места, спокойно всё рассмотрели. Хороший маршрут. Отличный гид - рассказал много нового, сам я был впервые в Астане и Казахстане. Обязательно рассмотрю другие варианты экскурсий. Большое спасибо!

В Виолетта

Добрый день! Была в Астане пять дней, выбрала экскурсию по достопримечательностям города. Посетили интересные места, не торопясь, все рассмотрели, узнали что то новое. Гид выше всяких похвал, рассказывал интересно. Если приеду в другой раз, обязательно ещё обращусь. Спасибо!