1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
Завтра в 17:00
11 июня в 15:00
3 250₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Незабываемый тур-игра по барам Астаны: пять уникальных мест
Погрузитесь в атмосферу ночной Астаны, посещая лучшие бары города. Вас ждут увлекательные задания, новые знакомства и незабываемые впечатления
Начало: В одном из баров в центре города
2 авг в 20:00
5 окт в 20:00
2 499₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2024Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
- ААлександра1 июня 2024Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
- ААлександр20 мая 2024Мы с большим опасением заказывали экскурсию по Астане на воскресенье. К этому моменту мы пробыли в городе четыре дня, посетили
- ААртур11 апреля 2024Отличная экскурсия! Дана очень добрый и отзывчивый человек! Спасибо ей огромное за помощь в решении личных вопросов, а также за проведённое время экскурсии 🙌🫶
- ЛЛев15 ноября 2023Знание материала, задумчиво, обаятельно. Спасибо Дане
- ААндрей7 ноября 2023Хорошее вино, вкусная еда, интересный рассказ, что еще нужно для великолепной экскурсии…. А когда я почувствовал с каким трепетом и нежностью Дана рассказывает о своей Родине, то еще сильнее влюбился в Казахстан и казахов…
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Уникальный опыт»
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