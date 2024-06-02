Уникальный опыт – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Астане, цены от 2 499 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождение города будущего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
118 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Астана для гурманов
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
Завтра в 17:00
11 июня в 15:00
3 250 за всё до 10 чел.
Тур-игра по барам Астаны
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
Незабываемый тур-игра по барам Астаны: пять уникальных мест
Погрузитесь в атмосферу ночной Астаны, посещая лучшие бары города. Вас ждут увлекательные задания, новые знакомства и незабываемые впечатления
Начало: В одном из баров в центре города
2 авг в 20:00
5 окт в 20:00
2 499 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Рождение города будущего
    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
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    по делу, никакой воды, с юмором, с любовью к своему делу. Слушать такого интересного рассказчика- сплошное удовольствие! Большое спасибо, Сергей, за Ваш труд!

    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Рождение города будущего
    Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Рождение города будущего
    Мы с большим опасением заказывали экскурсию по Астане на воскресенье. К этому моменту мы пробыли в городе четыре дня, посетили
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    музеи, оперный театр, много гуляли по городу и не думали, что экскурсия с гидом что-то добавит. Однако, поездка по Астане с Сергеем стала новым, незабываемым впечатлением. Мы увидели множество интереснейших мест города, познакомились с его историей, с особенностями пленировки и архитектуры. Все это сопровождалось экскурсами в историю Казахстана, социологию, экономику, культуру казахского народа. Эрудиция Сергея, его умение построить рассказ, выделить главное, обратить внимание на важные детали сделали экскурсию необычайно интересной. Огромное спасибо, Сергей, за то, что ты так щедро делишься со слушателями своей любовью к Астане. Александр, Надежда Санкт-Петербург

  • А
    Артур
    11 апреля 2024
    Астана для гурманов
    Отличная экскурсия! Дана очень добрый и отзывчивый человек! Спасибо ей огромное за помощь в решении личных вопросов, а также за проведённое время экскурсии 🙌🫶
  • Л
    Лев
    15 ноября 2023
    Астана для гурманов
    Знание материала, задумчиво, обаятельно. Спасибо Дане
  • А
    Андрей
    7 ноября 2023
    Астана для гурманов
    Хорошее вино, вкусная еда, интересный рассказ, что еще нужно для великолепной экскурсии…. А когда я почувствовал с каким трепетом и нежностью Дана рассказывает о своей Родине, то еще сильнее влюбился в Казахстан и казахов…

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Уникальный опыт»

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Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 2 499 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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